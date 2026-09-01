Las mejores películas que se estrenan en septiembre: de ‘La bola negra’, de Los Javis a lo nuevo de Brad Pitt

Algunas de las mejores películas que se estrenan en septiembre, de 'La bola negra' a 'Resident Evil'

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Ha sido un verano intenso, de los más emocionantes a nivel de taquilla que se recuerdan gracias a los estrenos de La Odisea y Spider-Man: Brand New Day. También Toy Story 5 ha rebasado la barrera de los mil millones de dólares en recaudación y, en estaña, Tadeo Jones y la lámpara maravillosa se ha convertido de nuevo en un fenómeno.

Este inicio de temporada se presenta de lo más explosivo, con estrenos que apuntan a los Oscar, como Digger, lo nuevo de Alejandro González Iñárritu junto a Tom Cruise, o La bola negra, de Los Javis, que se han metido en todas las quinielas después de su premio a la mejor dirección en Cannes.

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También se estrenan películas españolas más pequeñas, pero de lo más sugerentes que merece la pena destacar, como Forastera, de Lucía Aleñar, una magnética y misteriosa ópera prima sobre el duelo; Lionel, que viene de ganar el Atlántida Film Fest, una road-movie sobre la relación real entre un padre y un hijo; y Tanit, la adaptación de la novela de Núria Albó en la que una niña pequeña se adentra en un mundo de misterios a través de una señora a la que llaman “la bruja del pueblo”.

‘La bola negra’, de Javier Ambrossi y Javier Calvo

Cartel oficial de 'La bola negra', con Guitarricadelafuente (Movistar Plus+)

La segunda película del tándem creativo tras La llamada ha supuesto un salto absolutamente de dimensiones pantagruélicas con respecto a sus trabajos previos. Los Javis se adentran en el universo lorquiano a través de tres historias, una de ellas basada en la pieza teatral La piedra oscura, otra en la obra inacabada del propio Lorca La bola negra y, por último, recogen todos esos elementos en un presente en el que se indaga en torno a la herencia y la identidad.

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Una película espectacular, repleta de momentos de éxtasis cinematográfico dispuestos a pasar a la historia de nuestro cine. Con Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes y las actuaciones especiales de Penélope Cruz y Glenn Close. Estreno el 25 de septiembre.

‘Resident Evil’, de Zach Cregger

Imagen de 'Resident Evil', la nueva película del director de 'Weapons'

Tras el bombazo de Weapons, Zach Cregger, retoma una saga célebre en su momento, pero prácticamente olvidada, la protagonizada por Milla Jovovich basada en el videojuego homónimo, para resetearla por completo y darle una nueva dimensión.

Una película muy esperada por los fans del terror dada la pericia del director a la hora de componer espacios imaginativos dentro del género. Estreno el 18 de septiembre.

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‘En el corazón de la bestia’, de David Ayer

Brad Pitt en 'En el corazón de la bestia', un thriller de supervivencia dirigido por David Ayer que se presentará en el Festival de San Sebastián (Paramount Pictures)

La nueva película de Brad Pitt junto a David Ayer tras Corazones de acero. Un oficial de las Fuerzas Especiales, sobrevive a un accidente aéreo y queda aislado en una zona salvaje de Alaska junto a su perro Odín. Ambos intentarán regresar a la civilización, pero por el camino se enfrentarán a grandes retos que no se esperan en absoluto.

Un film en el que el entorno se convierte en absoluto protagonista, convirtiéndose en un elemento primitivo en el que el ser humano tiene que utilizar todas sus habilidades para salir con vida. Estreno el 25 de septiembre.

‘La isla olvidada’

'La Isla Olvidada', nuevo trabajo de DreamWork Animation.

DreamWorks Animation regresa con esta propuesta que cuenta la historia de dos amigas que descubren un portal mágico que las conduce a una isla mitológica repleta de seres extraños. Las dos acaban de graduarse y están a punto de tomar caminos separados, así que esta aventura será una forma de unirlas antes de comenzar su etapa de madurez. El problema es que, para salir de la isla, tendrían que renunciar a su amistad, ya que perderían los recuerdos la una de la otra.

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Una película basada en las leyendas y el folclore filipino que se presenta como una de las grandes apuestas de la animación este otoño. Estreno el 25 de septiembre.

‘Prácticamente magia 2′, de Susanne Bier

Nicole Kidman y Sandra Bullock en 'Prácticamente magia 2'

En su momento no fue tan bien recibida como se esperaba, pero poco a poco ha ido adquiriendo un estatus de película noventera de culto. En ella, dos hermanas, interpretadas por Nicole Kidman y Sandra Bullock, tenían que hacer frente a una maldición ancestral que las condenaba a que todos los hombres de los que se enamoraran, morirían en trágicas circunstancias.

Ahora, regresan las icónicas brujas para vivir nuevas aventuras dentro de ese universo de magia y hechizos, y lo hacen junto a un reparto renovado que incluye a Joey King, Maisie Williams, y recupera los personajes de Stockard Channing y Dianne Wiest. Estreno el 11 de septiembre.

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‘Tiempo de victoria’, Anthony Maras

Brendan Fraser y Andrew Scott en 'Tiempo de victoria'

Película histórica que recupera un capítulo poco conocido de la Segunda Guerra Mundial: quedan 72 horas para el Día D y todo está listo para llevar a cabo la Operación Overlord... menos el tiempo. El capitán Stagg, jefe del servicio meteorológico será el encargado de elaborar un pronóstico de las condiciones climáticas, mientras que el general Eisenhower tendrá que tomar decisiones drásticas.

Un thriller basado en hechos reales en torno a lo que supuso el famoso desembarco de Normandía y cómo la estrategia militar se basó en las predicciones del tiempo. Estreno el 18 de septiembre.

‘Sus hijos’, de Pablo Trapero

Bill Nighy en 'Sus hijos', de Pablo Trapero

El director argentino responsable de títulos como El clan, firma su primera película internacional con esta pieza de cámara que parece una obra teatral. En ella, un padre ausente, que ha sido escritor de éxito, reunirá a sus hijos para comentarles algo con respecto a su benjamín, al que ellos apenas conocen y que vive con él. Un misterio lo recorre y se parece extrañamente a su progenitor cuando era joven, como si fuera una copia de él.

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Una película cuyo guion también firma Sarah Polley que habla en torno a la herencia y la identidad y que se introduce en zonas cercanas a la ciencia ficción de una manera inesperada. Con Bill Nighy, Noah Jupe, George MacKay, Johnny Flynn e Imelda Staunton. Estreno el 18 de septiembre.

‘En la zona gris’, de Guy Ritchie

Jake Gyllenhaal y Henry Cavill en 'En la zona gris', de Guy Ritchie.

Guy Ritchie se encuentra de lo más atareado últimamente. Este mismo mes estrena en Netflix la segunda temporada de la serie The Gentleman, basada en su propia película y en cines este thriller de acción a modo de ‘buddy movie’ sobre un equipo encubierto de agentes de élite que tendrán que enfrentarse a un villano que roba una fortuna de mil millones de dólares.

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En el reparto, Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Eiza González, Rosamund Pike y el español Carlos Bardem. Estreno el 18 de septiembre.