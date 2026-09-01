España

El nuevo golpe contra la flota fantasma rusa: la Unión Europea aborda en el Mediterráneo un petrolero con presunta bandera de Camerún

Kaja Kallas, representante de la UE, confirmó el lunes el abordaje. Según el programa Marine Traffic, su identidad para esquivar los controles sería el país africano

Un buque militar gris, una lancha con tripulación armada, un helicóptero y un petrolero en el mar bajo un cielo despejado
Una embarcación militar y una lancha de interdicción realizan un operativo de abordaje a un petrolero en aguas del mar Mediterráneo. (Kaja Kallas X)
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Europa da un nuevo golpe a una de las que considera sus principales amenazas. La Unión Europea (UE) abordó el petrolero MV SUN el 30 de agosto en el Mediterráneo para comprobar la bandera con la que navegaba, después de que surgieran sospechas de que el buque operaba bajo una identidad falsa. La actuación la protagonizaron efectivos de la Operación ‘Irini’, la misión naval comunitaria desplegada en la zona de Libia. Según ha confirmado Kaja Kallas, representante de la UE, este buque sería una fuente de financiación para Moscú.

Por tanto, se trata de un nuevo caso contra la conocida como flota fantasma rusa, la red de barcos que permite transportar petróleo ruso al margen de las restricciones impuestas tras la invasión de Ucrania. La inspección del MV SUN forma parte de la estrategia europea que combina controles marítimos y presión política sobre los mecanismos que facilitan el comercio de crudo ruso. Por el momento, las autoridades no han precisado la bandera con la que navegaba el buque para sortear los controles. Según muestra el programa Marine Traffic, navegaba con la bandera de Camerún.

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“Las ventas ilegales de petróleo de buques de la flota en la sombra son un sostén decisivo para la guerra de Rusia en Ucrania”, ha señalado Kallas en un mensaje publicado en X. La representante europea ha asegurado que Bruselas mantendrá las medidas contra esos barcos para “cortar esa vía” y seguir luchando contra las rutas de abastecimiento y financiación que, según ha indicado, benefician al Kremlin.

Un petrolero de casco negro con el nombre Sun Limbe navega en el mar mientras un helicóptero vuela sobre su cubierta
Un helicóptero sobrevuela la cubierta del petrolero Sun Limbe durante una operación de la Unión Europea en el mar Mediterráneo. (Kaja Kallas X)

Sexto barco sospechoso abordado en meses

La inspección del petrolero se produjo el 30 de agosto, cuando fuerzas de la Operación abordaron el barco en aguas del Mediterráneo para verificar el pabellón ante la sospecha de que navegaba con una bandera que no le correspondía. La operación convierte al petrolero en el sexto navío vinculado presuntamente con la flota en la sombra que ha sido abordado por misiones de la Unión Europea durante los últimos meses.

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Una unidad de comandos lleva a cabo una operación de abordaje en el interior de una embarcación. Documenta una operación de abordaje de Reino Unido a buque de la flota fantasma de Rusia. Se observa a personal equipado con equipo táctico y armas mientras inspeccionan diferentes áreas del navío. Un miembro del equipo, con guantes, examina documentos sobre una mesa en una sala de control.

Las actuaciones contra la flota en la sombra figurarán entre los asuntos principales que este martes tratarán los ministros de Defensa de la Unión Europea durante su reunión en Irlanda, a la que acude, junto a sus homólogos, Margarita Robles. La declaración de Kallas no ha adelantado posibles decisiones ni ha detallado qué propuestas estarán sobre la mesa. Para España resulta especialmente relevante. Los buques fantasma atraviesan aguas cercanas a su costa a través del Mediterráneo. Además, las operaciones marítimas de la UE son una parte fundamental de los despliegues de la Armada Española.

Los ministros de Defensa de la Unión Europea abordarán la situación en Ucrania, Líbano y Oriente Medio durante su reunión informal, que comienza esta tarde. La ministra española mantendrá además un encuentro con Jean-Pierre Lacroix, jefe de Operaciones de Paz de Naciones Unidas. La agenda incluirá la defensa y seguridad espacial europea. Sobre Ucrania, el Ministerio de Defensa señala la necesidad de mantener los esfuerzos y ofrecer garantías de seguridad ante un alto el fuego o acuerdo de paz.

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