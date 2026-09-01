Cuándo vuelve el cole en Aragón para 2026-2027: calendario del curso, fechas importantes y consejos

(Foto de ARCHIVO) Una niña cuelga su mochila en un perchero de su colegio. (A. Pérez Meca / Europa Press)

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El mes de septiembre ya ha comenzado y, con él, se aproxima la vuelta al cole. En las próximas semanas, estudiantes de toda España regresarán a las aulas, dejarán atrás las vacaciones de verano y retomarán, no sin esfuerzo, la rutina de madrugones, lecciones y tareas escolares.

Los aragoneses tendrán todavía una semana de descanso antes de regresar. En concreto, el Gobierno de Aragón ha marcado el martes 8 de septiembre como fecha de comienzo del curso escolar.

La fecha será la misma para la mayoría de los alumnos. El próximo martes volverán a las aulas los estudiantes de Educación Infantil, Primaria, Educación Especial y Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Un día después, el 9 de septiembre, lo harán los estudiantes de Bachillerato. La Formación Profesional se retrasará hasta el jueves 10 de septiembre, mientras que la Universidad de Zaragoza dará comienzo al año el 7 de septiembre.

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Vacaciones y festivos en el calendario de Aragón

Tras un duro mes de septiembre, algunos aragoneses podrán disfrutar de un puente de tres días que comienza con el 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional. En Zaragoza, la festividad se alargará hasta el día 14 de octubre.

Pasado el festivo del día de Todos los Santos, este año celebrado el 2 de noviembre, los estudiantes podrán disfrutar del Puente de la Constitución, entre el 5 y el 8 de diciembre, antes de comenzar las vacaciones de Navidad el martes 22 de diciembre.

Se acerca el reinicio de las clases y aquí están algunas claves para volver

Los estudiantes volverán a las aulas el jueves 7 de enero, hasta comenzar la Semana Santa el 25 de marzo. Entre medias, los alumnos de Huesca y Teruel disfrutarán de un puente entre el 18 y el 21 de febrero, con motivo de Las Bodas de Isabel de Segura.

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El año continuará con normalidad el 5 de abril, con un descanso por el Día de Aragón (23 de abril) y el 26 de abril en Teruel. Los aragoneses podrán disfrutar también del puente por el Día de los Trabajadores, que se pasa este año al lunes 3 de mayo. Pasado este punto, comenzará la recta final del año académico, que tendrá su fin el viernes 18 de junio.

Una vuelta al cole más cara que otros años

(Foto de ARCHIVO) Material escolar en la papelería Folder Hermosilla, a 27 de agosto de 2025, en Madrid (España). (Jesús Hellín / Europa Press)

Para muchas familias, la vuelta al colegio implicará un desembolso económico considerable. El coste del material escolar se encarece de nuevo este año: las familias españolas gastarán, en promedio, 429,28 euros en la compra de todo lo necesario para que sus hijos asistan a clase, según el informe anual realizado por Banqmi, comparador financiero de iAhorro. Esta cifra representa un aumento del 1,73% respecto al curso anterior, cuando el gasto promedio se ubicó en 421,98 euros. En cifras concretas, cada familia pagará 7,30 euros más por cada hijo en edad escolar.

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En Aragón, el informe calcula que las familias se gastarán, de media, 417,23 euros por hijo en edad escolar. Los libros supondrán la mayor parte del gasto, un total de 186,50 euros. Para aquellos padres que deban invertir en un uniforme, el precio aumenta: se gastarán, de media, 230,73 euros en la ropa oficial de la escuela.