Cuándo se cobra el paro en septiembre de 2026: qué día paga CaixaBank, ING, BBVA y otros bancos

Una mujer a las puertas de una oficina del SEPE y oficina de empleo de la Comunidad de Madrid (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)

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La vuelta de las vacaciones y el regreso a la rutina convierten septiembre en un mes de reajustes, también para quienes están esperando cobrar el paro. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) establece el día 10 de cada mes como referencia para el abono de las prestaciones, siempre que no coincida con un festivo. Este septiembre, el día 10 cae en jueves, por lo que no será necesario desplazar el pago por el calendario.

El ingreso que reciben los beneficiarios durante septiembre corresponde a la prestación generada durante agosto, ya que el paro se abona por mensualidades vencidas. Como norma general, el SEPE sitúa el pago de las prestaciones entre los días 10 y 15 del mes siguiente al que corresponden, aunque la fecha exacta en la que aparece el dinero en la cuenta puede variar dependiendo de la entidad financiera.

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En los últimos años, algunos bancos han adelantado el ingreso respecto al calendario ordinario. Sin embargo, para septiembre de 2026, las fechas disponibles concentran los pagos mayoritariamente a partir del jueves 10, sin los adelantos de varios días que se han producido en determinados meses. Además, no todas las entidades publican un calendario oficial, por lo que algunas fechas deben entenderse como orientativas.

Cuándo cobra el paro cada banco en septiembre

CaixaBank es una de las entidades que sí ha publicado su calendario de prestaciones por desempleo para todo 2026. En el caso de septiembre, fija el pago para el jueves 10, fecha que también se aplica a los clientes de imagin.

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ING señala igualmente que las prestaciones por desempleo se abonan el día 10 de cada mes o, cuando esta fecha coincide con sábado o domingo, el siguiente día hábil. Por tanto, sus clientes deberían recibir el ingreso también el 10 de septiembre.

Bankinter incluye igualmente el jueves 10 en su calendario de pagos de prestaciones correspondiente a 2026.

Los parados que no informen a Trabajo de viajes al extranjero perderán su prestación por desempleo.

Para el resto de las principales entidades, las previsiones disponibles sitúan los ingresos de la siguiente manera:

Banco Santander: a partir del 10 de septiembre.

Openbank: a partir del 10 de septiembre.

imagin: a partir del 10 de septiembre.

BBVA: a partir del 10 de septiembre.

Banco Sabadell: a partir del 10 de septiembre.

Unicaja: a partir del 10 de septiembre.

Abanca: a partir del 10 de septiembre.

Ibercaja: a partir del 10 de septiembre.

Cajamar: a partir del 10 de septiembre.

Cajasur: a partir del 10 de septiembre.

Banco Mediolanum: en torno al 10 de septiembre.

N26: a partir del 10 de septiembre.

Cajas Rurales: la fecha depende de cada entidad territorial.

Algunas entidades como Santander, Openbank o Banco Mediolanum han anticipado el pago en determinados meses, pero para septiembre no existe por ahora una fecha oficial que permita asegurar un adelanto al día 8 o 9. Por este motivo, la referencia más prudente sigue siendo el jueves 10.

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Qué hacer si no se ha cobrado el paro

Que el ingreso no aparezca exactamente el día 10 no significa necesariamente que exista un problema con la prestación. El SEPE establece un margen de pago que puede prolongarse hasta el día 15 y cada banco puede reflejar el abono en momentos distintos.

Si transcurren varios días y el dinero sigue sin aparecer, el beneficiario puede comprobar primero el estado de su prestación a través de la sede electrónica del SEPE. Allí es posible consultar los recibos de nóminas, la cuantía reconocida, las fechas de pago y posibles incidencias.

También conviene comprobar que la cuenta bancaria comunicada al organismo sigue activa y que los datos son correctos. Si la prestación figura como abonada, pero el dinero no aparece en la cuenta, el siguiente paso es contactar con la entidad financiera. Si el problema está relacionado con el reconocimiento, suspensión o cuantía de la ayuda, deberá consultarse directamente con el SEPE.

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En 2026, la prestación contributiva por desempleo equivale al 70% de la base reguladora durante los primeros 180 días y al 60% a partir del día 181, siempre dentro de los límites mínimos y máximos establecidos cada año. La cantidad que finalmente recibe cada trabajador depende, entre otros factores, de su base de cotización y de si tiene hijos a cargo.