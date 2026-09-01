España

Cuándo se cobra el paro en septiembre de 2026: qué día paga CaixaBank, ING, BBVA y otros bancos

La prestación correspondiente a agosto puede llegar antes o después en función de la entidad financiera del beneficiario

Una mujer a las puertas de una oficina del SEPE y oficina de empleo de la Comunidad de Madrid (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)
Una mujer a las puertas de una oficina del SEPE y oficina de empleo de la Comunidad de Madrid (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)
Guardar

La vuelta de las vacaciones y el regreso a la rutina convierten septiembre en un mes de reajustes, también para quienes están esperando cobrar el paro. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) establece el día 10 de cada mes como referencia para el abono de las prestaciones, siempre que no coincida con un festivo. Este septiembre, el día 10 cae en jueves, por lo que no será necesario desplazar el pago por el calendario.

El ingreso que reciben los beneficiarios durante septiembre corresponde a la prestación generada durante agosto, ya que el paro se abona por mensualidades vencidas. Como norma general, el SEPE sitúa el pago de las prestaciones entre los días 10 y 15 del mes siguiente al que corresponden, aunque la fecha exacta en la que aparece el dinero en la cuenta puede variar dependiendo de la entidad financiera.

PUBLICIDAD

En los últimos años, algunos bancos han adelantado el ingreso respecto al calendario ordinario. Sin embargo, para septiembre de 2026, las fechas disponibles concentran los pagos mayoritariamente a partir del jueves 10, sin los adelantos de varios días que se han producido en determinados meses. Además, no todas las entidades publican un calendario oficial, por lo que algunas fechas deben entenderse como orientativas.

Cuándo cobra el paro cada banco en septiembre

CaixaBank es una de las entidades que sí ha publicado su calendario de prestaciones por desempleo para todo 2026. En el caso de septiembre, fija el pago para el jueves 10, fecha que también se aplica a los clientes de imagin.

PUBLICIDAD

ING señala igualmente que las prestaciones por desempleo se abonan el día 10 de cada mes o, cuando esta fecha coincide con sábado o domingo, el siguiente día hábil. Por tanto, sus clientes deberían recibir el ingreso también el 10 de septiembre.

Bankinter incluye igualmente el jueves 10 en su calendario de pagos de prestaciones correspondiente a 2026.

Los parados que no informen a Trabajo de viajes al extranjero perderán su prestación por desempleo.

Para el resto de las principales entidades, las previsiones disponibles sitúan los ingresos de la siguiente manera:

  • Banco Santander: a partir del 10 de septiembre.
  • Openbank: a partir del 10 de septiembre.
  • imagin: a partir del 10 de septiembre.
  • BBVA: a partir del 10 de septiembre.
  • Banco Sabadell: a partir del 10 de septiembre.
  • Unicaja: a partir del 10 de septiembre.
  • Abanca: a partir del 10 de septiembre.
  • Ibercaja: a partir del 10 de septiembre.
  • Cajamar: a partir del 10 de septiembre.
  • Cajasur: a partir del 10 de septiembre.
  • Banco Mediolanum: en torno al 10 de septiembre.
  • N26: a partir del 10 de septiembre.
  • Cajas Rurales: la fecha depende de cada entidad territorial.

Algunas entidades como Santander, Openbank o Banco Mediolanum han anticipado el pago en determinados meses, pero para septiembre no existe por ahora una fecha oficial que permita asegurar un adelanto al día 8 o 9. Por este motivo, la referencia más prudente sigue siendo el jueves 10.

Qué hacer si no se ha cobrado el paro

Que el ingreso no aparezca exactamente el día 10 no significa necesariamente que exista un problema con la prestación. El SEPE establece un margen de pago que puede prolongarse hasta el día 15 y cada banco puede reflejar el abono en momentos distintos.

Si transcurren varios días y el dinero sigue sin aparecer, el beneficiario puede comprobar primero el estado de su prestación a través de la sede electrónica del SEPE. Allí es posible consultar los recibos de nóminas, la cuantía reconocida, las fechas de pago y posibles incidencias.

También conviene comprobar que la cuenta bancaria comunicada al organismo sigue activa y que los datos son correctos. Si la prestación figura como abonada, pero el dinero no aparece en la cuenta, el siguiente paso es contactar con la entidad financiera. Si el problema está relacionado con el reconocimiento, suspensión o cuantía de la ayuda, deberá consultarse directamente con el SEPE.

En 2026, la prestación contributiva por desempleo equivale al 70% de la base reguladora durante los primeros 180 días y al 60% a partir del día 181, siempre dentro de los límites mínimos y máximos establecidos cada año. La cantidad que finalmente recibe cada trabajador depende, entre otros factores, de su base de cotización y de si tiene hijos a cargo.

Temas Relacionados

Desempleo EspañaSEPEParo EspañaBancos EspañaÚltima Hora EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Consejo de Ministros aprobará este martes el nuevo estatuto marco pese al rechazo de los sindicatos médicos

El texto plantea la eliminación de las guardias médicas de 24 horas y la prohibición de encadenarlas con una jornada ordinaria de trabajo; así como la implantación de un límite de 45 horas semanales, frente a las 48 horas que marca la normativa europea como máximo

El Consejo de Ministros aprobará este martes el nuevo estatuto marco pese al rechazo de los sindicatos médicos

Alejandro de Miguel, heladero: “Una forma ideal de diferenciar un helado artesano es fijarnos en el color; si el pistacho es muy verde, normalmente es aroma”

El heladero y cofundador de La Tramontana, en el barrio madrileño de San Blas, explica algunas ‘banderas rojas’ que nos ayudan a identificar una heladería de sabores industriales

Alejandro de Miguel, heladero: “Una forma ideal de diferenciar un helado artesano es fijarnos en el color; si el pistacho es muy verde, normalmente es aroma”

Precio del aceite de oliva en España este martes 1 de septiembre

El mercado de aceite de oliva es de vital importancia debido a que se trata de un pilar fundamental en el sistema agroalimentario español

Precio del aceite de oliva en España este martes 1 de septiembre

Noches tropicales y más de 35 grados en el inicio de septiembre: la Aemet prevé temperaturas altas y tiempo estable

Pese a que hoy comienza el otoño meteorológico, el organismo público espera que este día tenga “un patrón propio del verano”

Noches tropicales y más de 35 grados en el inicio de septiembre: la Aemet prevé temperaturas altas y tiempo estable

Embalses en España: así están las reservas de agua este 1 de septiembre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último boletín sobre los estatus de los embalses de agua en España

Embalses en España: así están las reservas de agua este 1 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El joven ingeniero que cifra los vecinos que tendrán que ‘sacrificarse’ por la Fórmula 1 de Madrid: 6.243 residentes disfrutarán de la carrera por encima de los 65 decibelios

El joven ingeniero que cifra los vecinos que tendrán que ‘sacrificarse’ por la Fórmula 1 de Madrid: 6.243 residentes disfrutarán de la carrera por encima de los 65 decibelios

¿Autonómicas y municipales antes que las generales?: El calendario electoral que dibuja Sánchez incomoda a los líderes territoriales

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: la ciudad autónoma retrasa el inicio de curso en las escuelas infantiles municipales hasta el 28 de septiembre

Israel tacha de “mentira descarada” las declaraciones de Sánchez sobre su implicación en la crisis de Ceuta

Así están las encuestas: la crisis en Ceuta hunde en bloque al Gobierno y catapulta a Vox

ECONOMÍA

El tamaño depende del código postal: los españoles quieren pisos de tres habitaciones, pero el precio les obliga a renunciar a metros

El tamaño depende del código postal: los españoles quieren pisos de tres habitaciones, pero el precio les obliga a renunciar a metros

La Unión Europea suspende desde este jueves la importación de carne y otros productos animales procedentes de Brasil por razones sanitarias

España se convierte en la segunda potencia cervecera de Europa: produce 5.300 millones de litros al año y solo la supera Alemania

La luz dispara su precio medio en agosto al nivel más alto en tres años y eleva la factura eléctrica a máximos desde 2022

¿Qué indemnización puede cobrar un empleado público que haya encadenado contratos temporales?: Hasta 10.000 € cada tres años

DEPORTES

Djokovic desfallece en el US Open y hace saltar las alarmas tras una noche de llanto, dolor y vómitos: “Si solventa esos problemas con el calor, puede seguir ahí ganando partidos”

Djokovic desfallece en el US Open y hace saltar las alarmas tras una noche de llanto, dolor y vómitos: “Si solventa esos problemas con el calor, puede seguir ahí ganando partidos”

El FC Barcelona endosa una ‘manita’ a un Rayo Vallecano peleón en el Camp Nou

Alcaraz está de vuelta: firma una ilusionante victoria en el US Open ante Roman Safiullin y empieza a recuperar sensaciones

FC Barcelona y Atlético de Madrid apuran las últimas horas del mercado de fichajes para cerrar la llegada de un 9

Quién es Malick Yalcouyé, el futbolista que se ha hecho viral por su apariencia viejoven: de sus inicios en Costa de Marfil a ganarse el puesto en el Brighton