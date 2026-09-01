Cuánto puedo ingresar en el banco sin que salten las alarmas de Hacienda: los límites de dinero en efectivo que vigila la Agencia Tributaria

Un usuario ingresa un fajo de billetes de 500 euros en la ranura de depósito de un cajero automático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Agencia Tributaria mantiene un sistema de vigilancia sobre los movimientos de dinero en efectivo que combina dos mecanismos de control distintos: un límite legal para los pagos en efectivo entre particulares y profesionales, y un sistema de alertas bancarias sobre los ingresos que se realizan en las cuentas. Ambos forman parte de la estrategia del organismo contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, aunque responden a normativas y umbrales diferentes.

De acuerdo con la información publicada en la sede electrónica de la Agencia Tributaria, no pueden pagarse en efectivo operaciones en las que alguna de las partes actúe como empresa o profesional cuando el importe sea igual o superior a 1.000 euros. Ese límite asciende a 10.000 euros cuando quien paga es una persona física que acredita no tener su domicilio fiscal en España y no actúa en calidad de empresaria o profesional. Para el cálculo de estos importes se suman los pagos de operaciones que se hayan podido fraccionar, una medida que busca evitar que se divida el monto total de una compra o un servicio para eludir el control.

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Los ingresos en cuenta activan otro tipo de control

Junto al límite de pagos, existe un segundo mecanismo que afecta a los ingresos de dinero en efectivo dentro de una cuenta bancaria. Según explica el portal de asesoría fiscal TaxDown, los bancos tienen la obligación de informar a Hacienda sobre cualquier movimiento que consideren inusual o sospechoso, independientemente de la cantidad. Esto significa que, aunque no existe una cifra exacta fijada por ley que marque la frontera entre lo permitido y lo sospechoso, las entidades comienzan a prestar más atención a partir de los 3.000 euros.

Cuando se va a cobrar una herencia, se puede recibir de muchas maneras, incluso en efectivo. Sin embargo, para poder recibir el pago de una herencia en metálico hay que cumplir ciertos requisitos

TaxDown detalla varios supuestos que pueden hacer saltar la alarma en el sistema bancario. El primero es el ingreso de billetes de 500 euros, sin que importe la cantidad total de la operación: basta con que aparezca uno de estos billetes para que el banco lo comunique, en el marco de la normativa de prevención del blanqueo de capitales recogida en la Ley 10/2010. El segundo supuesto es el ingreso de más de 3.000 euros en una sola operación. El tercero corresponde a los ingresos recurrentes, aunque cada uno de ellos sea inferior a esa cifra, ya que la acumulación de movimientos frecuentes también puede despertar sospechas. Por último, los préstamos y créditos por más de 6.000 euros exigen que se ofrezca información sobre el destino del dinero y que la operación quede reflejada en la declaración de la renta.

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Qué pasa si no se justifica el origen del dinero

Cuando Hacienda solicita explicaciones sobre un ingreso y el contribuyente no puede acreditar su procedencia, se expone a sanciones económicas que pueden incluir multas y, en los casos más graves, procesos judiciales. Según TaxDown, el problema principal de no justificar un ingreso es que el organismo puede considerar que se trata de dinero no declarado, lo que puede derivar en la imputación de ingresos ocultos y en sanciones de hasta el 50% del importe no justificado.

Para evitar este escenario, TaxDown recomienda conservar toda la documentación que acredite el origen del dinero, ya sea una venta, una herencia o un regalo, y evitar los ingresos fraccionados como estrategia para no levantar sospechas, dado que los bancos también monitorean este tipo de patrones. En caso de dudas sobre cómo justificar un ingreso concreto, el portal aconseja consultar con un asesor fiscal antes de realizar la operación.

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