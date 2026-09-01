La DGT confirma la baliza V-27: cómo funciona, actualizaciones y cuándo será obligatoria (VisualesIA Scribnews)

Guardar

La Dirección General de Tráfico (DGT) incorpora una nueva señal al sistema de aviso en carretera. Se trata de la V-27, publicada ya en el Boletín Oficial del Estado (BOE), un elemento pensado para advertir a los conductores cuando se acercan a un punto de peligro, ya sea un accidente, una avería o cualquier otra incidencia detectada en la vía.

A diferencia de la V-16, parte obligatoria del sistema desde el primer día de 2026, la V-27 no es un objeto físico ni hará falta comprarla. Su funcionamiento depende por completo de la plataforma DGT 3.0, el sistema con el que el organismo recopila y distribuye en tiempo real la información sobre lo que ocurre en las carreteras españolas.

PUBLICIDAD

El mecanismo detrás del aviso

Cuando un vehículo sufre una avería o se ve implicado en un accidente y activa la baliza V-16, su ubicación exacta se transmite de forma automática a la DGT. Es entonces cuando entra en juego la V-27. El organismo utiliza la información de la V-16 para lanzar un aviso a los vehículos que circulan por las inmediaciones del lugar, siempre que cuenten con sistemas compatibles con la red DGT 3.0. Este aviso puede mostrarse en la pantalla del propio vehículo, en el navegador o en aplicaciones vinculadas a esta plataforma.

Esta anticipación cobra especial relevancia en tramos donde el obstáculo no resulta visible con la distancia suficiente para reaccionar, como curvas cerradas, cambios de rasante o zonas con poca visibilidad; escenarios en los que un accidente o un vehículo averiado y detenido en el arcén puede convertirse en un riesgo añadido para el resto de los vehículos que se aproximan sin ninguna advertencia previa.

PUBLICIDAD

La nueva regulación de tráfico exige reemplazar los triángulos de emergencia por un dispositivo luminoso que envía la ubicación a la DGT durante incidentes en carretera

La V-16 y la V-27, pese a compartir parte del mecanismo, cumplen funciones distintas dentro del sistema. La primera es el dispositivo que emplea el propio vehículo accidentado o averiado para comunicar su posición a la DGT. La segunda, en cambio, es el aviso que reciben los demás conductores que circulan cerca de ese punto. No requiere instalación, no ocupa espacio físico en el vehículo y tampoco depende de una conexión individual contratada, como sí ocurre con la baliza conectada. Es también este el motivo por el cual no se ha establecido una fecha de obligatoriedad: solo la verán aquellas personas cuyo vehículo tenga la conectividad y los sistemas necesarios para recibir los avisos, ya sea a través de pantallas integradas, aplicaciones móviles o navegadores conectados a esta red.

Con la incorporación de la V-27, la DGT amplía el catálogo de herramientas destinadas a informar sobre incidencias en las carreteras españolas antes de que los conductores lleguen físicamente hasta ellas. El organismo mantiene así la línea de trabajo iniciada con la implantación progresiva de las balizas conectadas, en este caso desde el lado de quienes reciben la información y no de quienes la generan.

PUBLICIDAD

La publicación en el BOE marca el punto de partida formal de esta nueva señal dentro del ordenamiento de tráfico, aunque su despliegue efectivo dependerá de la compatibilidad de los dispositivos y sistemas instalados en cada vehículo con la plataforma DGT 3.0.