Más de 260 municipios se movilizan por Ceuta el 2 de septiembre: “Es un acto pacífico y de la ciudad, no una campaña”

Varias personas durante una manifestación para protestar por la situación provocada por su llegada masiva, a 27 de agosto de 2026, en Ceuta. (Marcos Moreno/Europa Press)

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Más de 260 municipios de España han llamado a la movilización ciudadana este miércoles 2 de septiembre en apoyo a Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes el pasado 30 de julio y coincidiendo con el Día de Ceuta. Las convocatorias que están previstas, casi todas para las 20.00 horas, incluirán actos frente a ayuntamientos de todo el país y una programada específicamente en Madrid capital frente al Congreso de los Diputados, además de una protesta prevista en Bruselas frente al Parlamento Europeo.

La iniciativa ‘Por Ceuta’, nacida en redes sociales y respaldada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha ordenado en su web las convocatorias por municipios y ha explicado cómo organizar las protestas, distinguiendo entre los ayuntamientos que las han convocado oficialmente y los que responden al llamamiento surgido en internet.

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“Ni banderas de partido, ni siglas en las pancartas. Es un acto pacífico y de la ciudad, no una campaña. Los ceutíes lo han pedido así: No queremos que politicen nuestro dolor”, reza el lema de la concentración. La presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, ha pedido a los municipios españoles que secunden la manifestación ciudadana convocada en redes y prevista en Ceuta.

Qué municipios se manifestarán el 2 de septiembre en apoyo a Ceuta

La comunidad con mayor número de convocatorias es la Comunidad de Madrid. La protesta principal se ha fijado frente al Congreso y, además, hay llamamientos en los municipios de Alcalá de Henares, Alcobendas, Algete, Becerril de la Sierra, Boadilla del Monte, Brunete, Colmenar Viejo, Colmenarejo, El Escorial, Galapagar, Guadarrama, Hoyo de Manzanares, Las Rozas, Majadahonda, Moralzarzal, Paracuellos del Jarama, Pozuelo de Alarcón, San Fernando de Henares, San Sebastián de los Reyes, Torrelodones y Tres Cantos.

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El cartel de la movilización bajo el lema 'Por Ceuta'. (Europa Press)

En la zona sur madrileña también se han convocado concentraciones en Aranjuez, Arganda del Rey, Arroyomolinos, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Humanes de Madrid, Leganés, Loeches, Móstoles, Pinto, Torrejón de la Calzada, Torres de la Alameda y Villaviciosa de Odón.

En Andalucía se prevé otra parte importante del despliegue ciudadano, con Málaga como la provincia con más actos previstos en esa comunidad. En la provincia de Málaga habrá protestas en la capital, Mijas, Rincón de la Victoria, Benalmádena, Nerja, Benahavís, Fuengirola, Alhaurín de la Torre, Vélez, Marbella, Ronda, Torremolinos, Estepona, Antequera y Coín.

En Sevilla están previstas en Écija, Utrera, La Rinconada, Alcalá de Guadaíra, Tomares y en la capital, frente a la fachada principal del ayuntamiento en Plaza Nueva. En Almería se han sumado la capital, Roquetas de Mar, Berja, Albox, Macael, Olula del Río y Huércal-Overa. En Cádiz figuran la capital, Chiclana de la Frontera, Barbate, Villamartín, Rota, El Puerto de Santa María, Algeciras, Los Barrios, Jerez de la Frontera, La Línea de la Concepción, Ubrique y Tarifa, mientras que en Granada las convocatorias oficiales alcanzan a Santa Fe, Motril, Almuñécar y la capital, y en Huelva a la ciudad, Aracena, La Palma del Condado e Isla Cristina.

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La Comunidad Valenciana suma concentraciones en las tres provincias. En Valencia se han convocado en la capital, Torrent, L’Alcúdia de Crespins, Llocnou de la Corona, Gandía, Carcaixent, Burjassot y Sagunto, mientras que en Castellón habrá actos en Castellón de la Plana, Nules, Segorbe, Almassora y Burriana.

La provincia de Alicante reúne el mayor número de convocatorias dentro de la comunidad: Jávea, El Verger, Guardamar del Segura, Elche, Teulada, Santa Pola, Elda, Benidorm, Calpe, Pilar de la Horadada, Almoradí, Cox, Granja de Rocamora, Torrevieja, Orihuela, Callosa de Segura, Catral, Redován, Albatera, Sax, Callosa d’en Sarrià, Finestrat, Villajoyosa, Polop de la Marina y la capital alicantina.

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De Baleares y Canarias a Galicia, Murcia y el País Vasco

En Baleares, el Ayuntamiento de Palma se ha sumado a la convocatoria ciudadana respaldada por la FEMP y en Ibiza también se ha convocado una concentración. En Canarias, las concentraciones empezarán a las 19.00 horas, hora local. Habrá actos en Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Puerto del Rosario y Arrecife.

Fernando Grande-Marlaska se refiere a los incidentes recientes, pide el fin de la violencia y destaca la colaboración con Marruecos, que califica de "sostenida y eficaz a lo largo de los años".

Castilla-La Mancha ha registrado llamamientos en Toledo capital, Bargas, Casarrubios del Monte, Dosbarrios, Illescas, Madridejos, Quintanar de la Orden, Seseña, Talavera de la Reina, Villatobas y Yepes; en Albacete capital, Caudete y Villarrobledo; en Cuenca capital y Horcajo de Santiago; y en Guadalajara capital, El Casar y Torrejón del Rey.

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En Castilla y León se han previsto concentraciones en Valladolid capital y Arroyo de la Encomienda; en León capital, Astorga, Carracedelo, La Virgen del Camino y Ponferrada; en Salamanca capital, Béjar y Guijuelo; en Ávila capital y Arévalo; y en las capitales de Burgos y Soria.

Cataluña tendrá protestas en Barcelona, Badalona, Cornellà de Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat, Sabadell y Terrassa; en Tarragona y Reus; y en las capitales de Girona y Lleida. En Extremadura se han convocado en Badajoz, Mérida, Azuaga, Don Benito, Fregenal de la Sierra, Los Santos de Maimona, Montijo, Cáceres y Casar de Cáceres.

Galicia contará con concentraciones en A Coruña, Ferrol y Santiago de Compostela, así como en Pontevedra y Vigo. La Rioja las tendrá en Calahorra, Haro y Logroño, y Murcia en Águilas, Alcantarilla, Archena, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Cieza, Jumilla, Lorca, Mazarrón, Molina de Segura, San Javier, Torre Pacheco y la capital murciana.

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Cantabria ha previsto congregaciones en Castro Urdiales, El Astillero, Santander y Santoña. Navarra las celebrará en Pamplona y Tudela, mientras que en el País Vasco se han convocado en Bilbao, San Sebastián y Vitoria, y en el Principado de Asturias en Gijón, Pola de Lena y Oviedo.

El PP alienta las movilizaciones

El Partido Popular se ha subido a la cresta de la presión social y lleva días alentando públicamente a las movilizaciones, incluso de los municipios liderados por el PSOE. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha compartido en su cuenta de X la carta del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pidiendo a los españoles que se unan a las movilizaciones. “No es una concentración contra nadie, sino en apoyo de la soberanía nacional y de la vuelta a la normalidad en territorio español”, señalan fuentes del PP.

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Los populares han pedido a las delegaciones del Gobierno que dejen de prohibir concentraciones en diversos puntos de España, y han apelado a la “conciencia solidaria, si existe”, de los dirigentes del PSOE. En contra de las directrices de Ferraz, algunos alcaldes socialistas, como José Antonio Diez en León, han decidido participar activamente, aunque en este caso en una marcha convocada por una asociación civil.