‘La bola negra’ de Los Javis también se verá en el Festival de San Sebastián: estos son los nuevos grandes títulos anunciados por el certamen

Cartel oficial de La bola negra. (Movistar Plus)

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La sección Perlak, desde años la que convoca algunos de los mejores títulos del año, regresa en esta 74º Festival de San Sebastián con la incorporación de La bola negra de Javier Ambrossi y Javier Calvo —conocidos como Los Javis— a su selección oficial. Esta noticia sitúa al largometraje español entre los grandes títulos internacionales que competirán en una de las vitrinas cinematográficas más reconocidas de Europa, donde convergen obras premiadas en los festivales más prestigiosos del mundo.

La organización del Festival de San Sebastián comunicó que en la edición de este año, la sección Perlak contará con 16 largometrajes. Entre ellos figuran autores consagrados y talentos emergentes, cuyas películas han recogido galardones en certámenes como Cannes, Venecia, Berlín y Sundance. Todas las obras competirán por el Premio del Público Ciudad de Donostia, salvo Juste une illusion de Olivier Nakache y Eric Toledano, que cerrará la sección fuera de concurso.

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La inclusión de La bola negra en Perlak representa un hito para el cine español contemporáneo. La película, dirigida por Ambrossi y Calvo, fue anunciada previamente durante la presentación de producciones nacionales para la actual edición del festival. Recientemente, la cinta obtuvo el premio a la mejor dirección ex aequo en Cannes, compartido con Fatherland de Pawel Pawlikowski. Ambrossi (Madrid, 1984) y Calvo (Madrid, 1991) se consolidan como referentes de la nueva generación de cineastas españoles. La proyección de La bola negra en San Sebastián refuerza la visibilidad internacional de la pareja creativa, quienes han demostrado una capacidad de conectar con públicos diversos y de cosechar reconocimientos en escenarios internacionales.

Imagen de Perlal, la sección del Festival de San Sebastián que convoca grandes títulos

Lo mejor de cada casa

La programación de Perlak destaca por la variedad de estilos y temáticas. Entre los títulos internacionales recientemente anunciados figuran películas avaladas por premios en festivales de primer nivel. El cineasta ruso Andrey Zvyagintsev regresa a San Sebastián para inaugurar la sección con Minotaur, adaptación libre de la cinta francesa La femme infidèle (Claude Chabrol, 1969). Ganadora del Gran Premio del Jurado en Cannes, la película explora el desmoronamiento personal y profesional de un empresario de éxito.

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Por su parte, la película de cierre será Juste une illusion, dirigida por Olivier Nakache y Eric Toledano. El filme, protagonizado por Louis Garrel, Camille Cottin y Pierre Lottin, se exhibirá fuera de concurso tras su exitoso paso por la taquilla francesa. Nakache y Toledano mantienen un vínculo especial con San Sebastián, donde ya clausuraron la Sección Oficial en 2011 con Intouchables y repitieron con Samba en 2014. Vuelven ahora a Perlak tras haber competido con otros títulos y recibir el Premio del Público a la Mejor Película por Hors Normes en 2019.

Entre los nombres destacados de la presente edición se encuentran Beth de Araújo, quien presentará Josephine tras ganar el Premio del Público y el Gran Premio del Jurado en Sundance. El filme, protagonizado por Channing Tatum y Gemma Chan, aborda el trauma y la infancia tras un hecho violento. El animador francés Louis Clichy debuta en solitario con Le corset, tras años de trabajo en Pixar y reconocimientos en el Festival de Annecy y la sección Un Certain Regard de Cannes. El cineasta belga Lukas Dhont presentará Coward, cinta que le valió a Emmanuel Macchia y Valentin Campagne el premio a la mejor interpretación masculina ex aequo en Cannes. Dhont ya cuenta con una sólida trayectoria en San Sebastián, donde anteriormente fue premiado por Girl y Close.

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Imagen de 'Fjord'

De Hamaguchi a Olivia Wilde

Otras óperas primas presentes en Perlak incluyen Club Kid de Jordan Firstman y Tangles de Leah Nelson, ambas estrenadas en Cannes y protagonizadas por repartos internacionales de renombre. El director japonés Ryusuke Hamaguchi regresa con Soudain, cuya dupla protagonista, Virginie Efira y Tao Okamoto, recibió el premio a la mejor interpretación femenina ex aequo en Cannes. Hamaguchi es ya un habitual de Perlak, donde ha presentado títulos como Drive My Car, ganadora del Oscar a la mejor película internacional. El apartado internacional se enriquece con la presencia del surcoreano Na Hong-jin (Hope, con Michael Fassbender y Alicia Vikander), el británico Martin McDonagh (Wild Horse Nine, con John Malkovich), el italiano Nanni Moretti (Succederà questa notte), y el rumano Cristian Mungiu, quien compite con Fjord, ganadora de la Palma de Oro en Cannes.

En la animación, la canadiense Leah Nelson debuta con Tangles, mientras que el polaco Pawel Pawlikowski regresa con Fatherland, una historia ambientada en la Europa de posguerra que explora la relación entre Thomas Mann y su hija Erika. Pawlikowski es reconocido por Ida y Cold War, ambas premiadas en festivales internacionales. El estadounidense Ira Sachs presentará The Man I Love, ambientada en el Nueva York de finales de los 80, y Olivia Wilde dirige y protagoniza The Invite, abordando los conflictos en la vida de pareja desde la sátira y el drama.

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La sección Perlak del 74º Festival de San Sebastián se consolida como un espacio privilegiado para el cine de autor y la exhibición de títulos que han marcado el calendario internacional. La combinación de películas consagradas y nuevos talentos, junto a la inclusión de La bola negra de Los Javis como representante del cine español, garantiza una edición caracterizada por la diversidad creativa y el reconocimiento de la crítica. En total, los 16 largometrajes seleccionados competirán —excepto el filme de clausura— por el Premio del Público Ciudad de Donostia, en un certamen donde la variedad de propuestas y el prestigio de los cineastas participantes auguran una programación de alto nivel.