La princesa Eugenia muestra por primera vez a sus tres hijos juntos en una tierna imagen familiar

FILE PHOTO: Horse Racing - Royal Ascot 2024 - Ascot Racecourse, Ascot, Britain - June 19, 2024 Princess Eugenie of York during the races Action Images via Reuters/Andrew Couldridge/File Photo

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La princesa Eugenia de York está disfrutando de una nueva etapa familiar que ha cambiado por completo su día a día. Hace apenas cuatro semanas, la hija del príncipe Andrés y Sarah Ferguson y su marido, Jack Brooksbank, daban la bienvenida a su tercer hijo, una niña que se ha convertido en la primera hija del matrimonio y en la nueva compañera de aventuras de August y Ernest. Ahora, la orgullosa madre ha querido celebrar este primer mes de vida de la pequeña con unas fotografías que dejan ver la intimidad de su hogar.

La princesa ha recurrido a sus historias de Instagram para compartir varias instantáneas protagonizadas por sus tres hijos. Una decisión especialmente significativa teniendo en cuenta que Eugenia siempre ha procurado preservar la intimidad de los pequeños y no suele mostrar su rostro de manera habitual.

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En una de las imágenes aparece ella misma sosteniendo en brazos a Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank, el nombre que escogieron para su hija y que está cargado de significado para la familia. La princesa explicó tras su nacimiento que habían elegido este nombre en homenaje a tres personas a las que quieren y admiran, tanto del pasado como del presente, entre ellas su bisabuela, la reina Isabel II.

La princesa Eugenia posa feliz con su hija en brazos. (Instagram @princesseugenie)

Sobre la fotografía, Eugenia escribió un sencillo mensaje para celebrar estas primeras cuatro semanas junto a la pequeña: “¡¡Cuatro semanas de ti!!”. Una declaración breve con la que ha querido compartir con sus seguidores la felicidad que está viviendo desde que se convirtió en madre de tres.

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August y Ernest, volcados con su hermana pequeña

La llegada de Adelaide ha convertido a August y Ernest en hermanos mayores. El primogénito de Eugenia y Jack nació el 9 de febrero de 2021, mientras que su segundo hijo llegó al mundo el 30 de mayo de 2023. Apenas dos años después, ambos han tenido que acostumbrarse a compartir protagonismo con la nueva integrante de la familia.

La princesa Eugenia compartió algunas fotos de sus bebés. (Instagram @princesseugenie)

Eugenia ha mostrado precisamente una de esas escenas domésticas que reflejan cómo están viviendo los niños la llegada de su hermana. En otra de las fotografías compartidas, August y Ernest aparecen junto a Adelaide mientras duermen, en una imagen especialmente tierna que muestra el vínculo que comienza a establecerse entre los tres.

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“Días felices con mis bebés”, escribió la princesa sobre la instantánea. Una frase que resume el momento que atraviesa ahora la familia Brooksbank, centrada en disfrutar de esta nueva rutina lejos de los compromisos oficiales que ocupan buena parte de la agenda de otros miembros de la familia real británica.

Una niña muy esperada por sus padres

Eugenia y Jack anunciaron el nacimiento de su hija el pasado 4 de agosto. Lo hicieron a través de sus respectivas cuentas de Instagram, acompañando la noticia con la primera imagen de la recién nacida.

Ernest y August con su hermana. (Instagram @princesseugenie)

“Jack y yo estamos muy emocionados de anunciar la llegada de nuestra pequeña Brooksbank. Estamos locamente enamorados de nuestra niña”, escribieron entonces, dejando patente la emoción con la que habían recibido a la nueva integrante de la familia.

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Unos días después, la princesa volvió a compartir varias fotografías para explicar el significado del nombre elegido para la niña y mostrar algunos momentos de los primeros días de convivencia de los tres hermanos.

La llegada de Adelaide supone además un cambio importante para Eugenia y Jack, que hasta ahora habían formado una familia de cuatro. August y Ernest, que todavía son muy pequeños, han asumido ya el papel de hermanos mayores y parecen estar completamente integrados en su nueva realidad.

“Augie y Ernie ya son los mejores hermanos mayores”, aseguró Eugenia al compartir las imágenes.

Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank, la hija menor de la princesa Eugenia y Jack Brooksbank. (Instagram @princesseugenie)

La familia de Eugenia crece

Con el nacimiento de Adelaide, la princesa Eugenia y Jack Brooksbank se convierten en padres de tres hijos y amplían una familia que comenzó a formar hace más de cinco años. El matrimonio contrajo matrimonio en octubre de 2018 en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor y, desde entonces, ha mantenido una vida relativamente alejada del foco público.

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Eugenia es una de las nietas de la fallecida reina Isabel II y ocupa un puesto alejado de los primeros lugares de la línea de sucesión. Precisamente por ello, ha podido mantener una vida más discreta junto a su marido y sus hijos.