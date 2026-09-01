Disney cancela el remake en acción real de una de las series más míticas de los 90: “El proyecto está muerto”

La serie de los noventa 'Gárgolas' se queda sin su remake en acción real

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Una serie mítica de los años 90, reconocida por su atmósfera oscura y su narrativa poco convencional para el universo infantil, acaba de ver frustrado su esperado regreso. Disney ha decidido cancelar el desarrollo de su remake en acción real, una noticia que impacta a quienes crecieron con las aventuras nocturnas y los dilemas morales de un grupo de héroes petrificados por el día.

La serie en cuestión es Gárgolas, una producción animada que se emitió entre 1994 y 1997, y que desde entonces ha mantenido un fuerte culto de seguidores. La noticia de la cancelación fue confirmada a Variety por una fuente cercana al proyecto, tras la difusión de rumores originados por una entrevista con Greg Weisman, co-creador de la animación original. “Eso está muerto”, declaró Weisman al ser consultado sobre el estado actual de la serie para la plataforma Disney+. Añadió que no hay planes para una versión en acción real y que desconoce cualquier movimiento en cuanto a una nueva animación. Weisman no formaba parte activa del reboot, pero su comentario fue clave para esclarecer el destino del proyecto.

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La adaptación en acción real de Gárgolas había sido anunciada en 2023 con gran expectación. El encargo estaba en manos del guionista Gary Dauberman, conocido por su trabajo en It, y de James Wan, productor de Atomic Monster. Ambos figuraban como productores ejecutivos. Disney Branded Television se encargaba de la producción, lo que reforzaba la idea de que la plataforma apostaba fuerte por el regreso de la franquicia. El argumento propuesto para la nueva versión retomaba el eje central de la Gárgolas original: Goliath, el último de una raza de guerreros mitológicos, debía adaptarse a la vida en el Nueva York contemporáneo tras liberarse de una maldición de siglos. La sinopsis oficial describía a Goliath como un personaje marcado por el misterio de su pasado, acompañado de la detective de policía Elisa Maza, en una lucha constante por proteger la ciudad de nuevas amenazas.

La serie original puede verse actualmente en Disney.

Un proyecto que nunca llegó a desarrollarse del todo

El proyecto, sin embargo, nunca superó la fase de desarrollo temprano. La cancelación de la serie pone fin a meses de especulaciones entre los aficionados y la prensa especializada, quienes veían en el regreso de Gárgolas una oportunidad para presentar a nuevas generaciones una historia que marcó a muchos espectadores por su tono adulto y su profundidad temática. La confirmación del cierre definitivo llegó después de que los rumores se multiplicaran en foros y redes sociales, sobre todo tras la entrevista de Weisman.

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La serie original, producida por Walt Disney Television Animation, se alejaba del tono habitual de la compañía. Gárgolas presentaba un grupo de seres fantásticos que, durante el día, permanecían convertidos en piedra bajo el hechizo de una traición ocurrida en la Escocia del siglo X. Solo podían despertar mil años después, en pleno Manhattan, gracias a la intervención de un industrial llamado David Xanatos. Una vez libres, los protagonistas se comprometían a proteger la ciudad, enfrentando tanto amenazas sobrenaturales como dilemas éticos y sociales. El elenco de voces que dio vida a los personajes en la animación original incluía a Keith David, Salli Richardson, Jonathan Frakes, Marina Sirtis, Ed Asner, Thom Adcox-Hernandez, Jeff Bennett y Bill Fagerbakke. La serie se emitió durante tres temporadas, siendo la última conocida como “Gargoyles: The Goliath Chronicles”.

Desde su cancelación en los años 90, Gárgolas ha acumulado una base de seguidores fieles y nostálgicos. A lo largo de los años, se han sucedido rumores y propuestas para revivir la franquicia, pero ninguna llegó a concretarse. La reciente iniciativa de Disney+ era vista por muchos como la oportunidad más tangible hasta la fecha. El cese definitivo del proyecto deja claro que, al menos por ahora, Gárgolas permanecerá como un referente de la animación de los años 90 y como uno de los títulos más recordados por quienes vivieron su impacto original. La decisión de Disney corta de raíz las esperanzas de ver una reinterpretación en acción real que, durante meses, mantuvo en vilo a una comunidad de fanáticos que sigue considerando la serie como una de las propuestas más singulares del catálogo de la compañía.

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