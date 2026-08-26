Este país pagará casi 50.000 euros a los padres que tengan hijos para impulsar la natalidad

Una mujer embarazada observa una ecografía de su bebé (Freepik)

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Singapur ha decidido reforzar su estrategia para combatir el desplome de la natalidad. El Gobierno del primer ministro Lawrence Wong ha anunciado un nuevo paquete de ayudas que, sumado a otros programas ya existentes, elevará hasta unos 70.000 dólares singapurenses -cerca de 47.000 euros- el apoyo financiero que puede recibir cada niño desde su nacimiento hasta los 17 años. El objetivo es aliviar el coste de criar a un hijo en un país que acaba de registrar la tasa de fecundidad más baja de su historia.

La principal novedad es el SG Child Support Package, que ofrecerá hasta 62.000 dólares singapurenses por cada menor que sea ciudadano del país, independientemente de si es el primero, el segundo o el tercer hijo. Hasta ahora, algunas prestaciones aumentaban en función del orden de nacimiento. Con el nuevo modelo, todos los niños tendrán la misma ayuda. Sumando otros programas ya vigentes, el Gobierno calcula que el respaldo económico total rondará los 70.000 dólares singapurenses hasta los 17 años.

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El paquete de ayudas pretende ir más allá de ofrecer un incentivo puntual para tener un bebé. El Ejecutivo del país quiere repartir las prestaciones durante buena parte de la infancia y adolescencia y acompañarlas de medidas relacionadas con el tiempo de cuidados, las escuelas infantiles y la vivienda. El propio Gobierno define las reformas como un “cambio fundamental” en la manera de apoyar a las familias, después de años de políticas dirigidas a fomentar los nacimientos sin conseguir detener la caída de la natalidad.

Hasta 62.000 dólares repartidos durante 17 años

El nuevo paquete comenzará con una ayuda de 10.000 dólares singapurenses en efectivo durante el primer año de vida, repartida en dos pagos. A partir de ahí, las familias recibirán otros 2.000 dólares cada año desde que el menor cumpla uno hasta los 16 años, lo que supone 32.000 dólares adicionales durante ese periodo.

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A estas cantidades se añaden 5.000 dólares que el Estado ingresará inicialmente en una cuenta destinada a determinados gastos relacionados con el menor y hasta otros 5.000 mediante un sistema de cofinanciación: el Gobierno igualará las aportaciones que hagan los padres hasta alcanzar ese límite. Cuando el joven cumpla 17 años, recibirá además 10.000 dólares en su cuenta destinada a educación postsecundaria, con el objetivo de reducir el coste de continuar sus estudios.

En conjunto, estas medidas suman hasta 62.000 dólares. Si se añaden prestaciones que ya existen -como los 5.000 dólares destinados a gastos sanitarios de los recién nacidos y las aportaciones educativas que pueden rondar los 2.500 dólares a lo largo de la etapa escolar-, el apoyo directo se acerca a 70.000 dólares singapurenses por niño.

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El Gobierno también ha querido que el cambio alcance a las familias que ya tienen hijos. Los menores ciudadanos de Singapur que tengan entre uno y 17 años en 2026 podrán acceder a las prestaciones que les correspondan en función de su edad, mientras que los bebés nacidos a partir del 1 de abril de 2027 recibirán íntegramente el nuevo pago inicial de 10.000 dólares.

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Más permisos, guarderías más baratas y facilidades para acceder a una vivienda

El dinero es solo una parte de la estrategia. Singapur también ampliará los permisos para atender a los hijos. Los padres trabajadores con menores de hasta 12 años dispondrán de ocho días de permiso al año si tienen un hijo, diez si tienen dos y doce si tienen tres o más. Actualmente existen diferentes permisos en función de la edad del menor, que serán sustituidos por un sistema único.

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También se reducirán progresivamente los precios de los centros infantiles financiados por el Gobierno. El objetivo es que, en 2030, una plaza de jornada completa en una guardería cueste alrededor de 150 dólares singapurenses al mes, mientras que la atención a bebés se sitúe en unos 300 dólares. Las familias con menores ingresos podrán acceder a tarifas todavía más reducidas.

La vivienda completa el paquete. A partir de febrero de 2027, las familias que soliciten por primera vez una vivienda pública y tengan hijos -o estén esperando uno- recibirán una oportunidad adicional en el sorteo por cada menor ciudadano de Singapur de hasta 18 años, una medida con la que el Ejecutivo pretende facilitar que los hogares puedan adaptarse al aumento de la familia.

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La natalidad cae a su mínimo histórico

Las medidas llegan después de que la tasa de fecundidad de Singapur descendiera hasta 0,87 hijos por mujer en 2025, frente a los 0,97 registrados un año antes. Es el nivel más bajo de toda la serie histórica. Además, en 2025 se contabilizaron 27.529 nacimientos entre residentes, un 10,6% menos que el año anterior.

La tendencia preocupa especialmente al Gobierno porque se combina con un rápido envejecimiento de la población. Hace una década, la tasa de fecundidad todavía se situaba en 1,24 hijos por mujer. Las autoridades han advertido de que mantener durante años niveles tan bajos reduciría progresivamente el número de personas en edad de tener hijos y haría cada vez más difícil revertir el descenso demográfico.

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