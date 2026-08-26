Todo lo que sabemos sobre la película que presentará Brad Pitt en el Festival de San Sebastián: un thriller de supervivencia extrema y de amistad con un perro

Tráiler del largometraje 'En el corazón de la bestia'. Brad Pitt da vida a James Belmont, un oficial de las Fuerzas Especiales que junto a su perro de combate Odin tiene que hallar el modo de salir de un paraje perdido en Alaska y emprender el camino de vuelta a casa.

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Ya queda poco para que se estrene la nueva película protagonizada por Brad Pitt, que llegará a los cines el próximo 25 de septiembre y tendrá su premier en Festival de San Sebastián, donde irá a presentarla el propio intérprete, que también es productor de la cinta.

Se titula En el corazón de la bestia y se trata un thriller de supervivencia de Paramount Pictures en el que Brad Pitt interpreta a un ‘exsoldado’ de fuerzas especiales atrapado en Alaska junto a un pastor alemán retirado del servicio. Se trata de una nueva colaboración entre el actor y el director David Ayer 12 años después de Corazones de acero.

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La historia sigue a James Belmont, que intentará volver a la civilización después de que su avioneta se estrellara en plena naturaleza de Alaska. El personaje recorra montañas y cruzará ríos con la ayuda de Odin, un perro de servicio retirado que le protegerá de osos, lobos y otros animales mientras ambos tratan de sobrevivir.

El vínculo entre Brad Pitt y su perro

Entre el soldado y el animal se establecerá un vínculo que se situará como uno de los ejes del relato. En uno de los momentos destacados del tráiler, Pitt dice: “No importa el tamaño del perro en la pelea, importa el tamaño de la pelea en el perro”, antes de prometerle: “Voy a llevarte a casa. Solo tenemos que hacerlo por las malas”.

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Brad Pitt y Odin, su perro en la película 'En el corazón de la bestia'.

Las imágenes del avance incluyen una escena en la que ambos cruzan un río mientras el protagonista intenta evitar que el perro caiga, viéndose arrastrado él mismo al agua. El adelanto también muestra enfrentamientos con animales salvajes y otra frase del personaje: “Una última misión. No voy a dejar que mueras aquí”.

La dimensión física del proyecto supuso un reto para todos los implicados. David Ayer explicó a la revista Empire que la historia obliga a, al protagonista, James Belmont y su perro Odin a atravesar 58 millas de terreno peligroso para buscar un lugar seguro.

Un rodaje bajo condiciones extremas

El director describía además un rodaje marcado por terreno montañoso, rápidos de río y temperaturas extremas. “Se dio una paliza con esta película”, afirma sobre Pitt, antes de detallar: “Estaba en el agua todo el tiempo. Tenía frío constantemente”.

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Ayer resumía así la exposición del equipo durante la filmación: “Al meternos en esto, ninguno de los dos nos dimos cuenta de hasta qué punto íbamos a estar expuestos. No había dónde esconderse. Sencillamente no podíamos cortar e irnos a ningún otro lado”.

La nueva colaboración entre el director David Ayer y el actor Brad Pitt es un thriller de supervivencia en un entorno hostil

También se recoge una lectura más íntima del cineasta sobre el vínculo entre el hombre y el perro. Ayer asegura que la película conectó con la pérdida temprana de su padre y con una experiencia personal de duelo: “Este viaje de amor entre estas dos criaturas, estos dos seres, me pareció mi propio viaje de duelo”.

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En el corazón de la bestia está protagonizada, además de Brad Pitt y del perro, por J.K. Simmons (ganador del Oscar por Whiplash) y por Anna Lambe, a la que conocimos en True Detective: Noche Polar, junto a Jodie Foster y se convirtió en una de las sorpresas de la temporada.