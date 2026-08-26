Cientos de ceutíes se concentran frente a la Delegación del Gobierno para protestar por la gestión de la crisis

Un numeroso grupo de personas se congrega frente a la Delegación del Gobierno en Ceuta. Los asistentes portan banderas de España y reclaman información y transparencia sobre el plan de alojamiento de personas migrantes en la ciudad autónoma.

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Cientos de habitantes de Ceuta se reunieron este martes en la plaza de los Reyes, frente a la Delegación del Gobierno, para expresar su enfado. La ciudad autónoma ve como la tensión aumenta con el paso de los días y se extiende el rechazo ante la posibilidad de que personas migrantes sean alojadas en diferentes sectores de la ciudad. La movilización tomó fuerza a lo largo de la tarde. El punto de inicio fue el área del Fischer, donde organizaron la protesta para manifestar su preocupación por la posible llegada de migrantes al barrio.

Entre gritos de “delegado dimisión”, las calles de la ciudad vivieron un día intenso. Los ciudadanos exigen información clara respecto a las condiciones en las que se produciría la acogida, las medidas de seguridad previstas y las posibles consecuencias para quienes viven en la zona. La inquietud se extendió rápidamente, sumando a más vecinos y trasladando la protesta hasta la plaza de los Reyes, donde reclamaron a las autoridades transparencia y respuestas concretas sobre el plan de alojamiento y su impacto en la vida cotidiana de la ciudad.

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Cientos de personas se congregan ante la sede de la Delegación del Gobierno en Ceuta para manifestar su rechazo a la gestión de la crisis.

Crece el enfado entre los ceutíes

La protesta, que comenzó alrededor de las 16:00 en las inmediaciones del Fischer, fue convocada por residentes preocupados ante la posibilidad de que se instale allí un grupo de migrantes. La movilización, que arrancó de manera pacífica y cívica, fue ganando participantes a medida que avanzaba hacia el centro. Los asistentes coreaban lemas como “No nos mires, únete” mientras se dirigían a la plaza de los Reyes, donde se encuentra la sede de la Delegación del Gobierno.

Los organizadores rechazan la adaptación de instalaciones deportivas, espacios abandonados o antiguos acuartelamientos para acoger a migrantes, argumentando que supondría una transformación no deseada para la ciudad. Señalan que no aceptan que Ceuta “se convierta en un CETI”, como recoge EFE. Durante la concentración, que según los convocantes reunió a más de 300 personas, se escucharon cánticos como “No quiero invasores, quiero mi libertad” y se exigió la dimisión tanto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano.

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La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha querido dejar claro en el Congreso que los servicios militares de información, incluyendo los agentes secretos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), hicieron su trabajo en los días previos a la entrada masiva de migrantes en Ceuta e informaron a las Fuerzas de Seguridad y a la Delegación del Gobierno, si bien no ha querido dar más detalles alegando que el deber de secreto es "una losa". (Fuente: Congreso)

Además, a través de redes sociales, los promotores han llamado a repetir la movilización y unir a más ciudadanos. Los manifestantes afirman que la situación se extiende desde hace 27 días y denuncian que afecta a la vida cotidiana de los residentes. Reclaman al Gobierno información clara sobre las medidas previstas ante la crisis migratoria y cuestionan la aplicación de la normativa en materia de inmigración. Algunos participantes también piden la devolución de quienes han ingresado de manera irregular en la ciudad.

El aumento de la tensión coincide con la difusión de detalles del borrador de un real decreto que prevé declarar la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta, y en medio de la disputa entre ministerios. Margarita Robles, ministra de Defensa, sostiene que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) actuó tal y como debía los días previos, mientras que el encargado de Interior, Fernando Grande-Marlaska, al igual que la Delegación, asegura que no recibieron ningún informe.

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