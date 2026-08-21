La serie basada en el universo ‘Linterna Verde’ que arrasa en HBO: una historia de detectives intergalácticos creada por el responsable de ‘Lost’

Lanterns presenta su primer adelanto.

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Acaba de aterrizar en HBO Max y se ha convertido en una autentica sorpresa. Se trata de la serie Lanterns, que ha sido vista por más de 9,3 millones de espectadores en sus tres primeros días tras su estreno en la plataforma y que forma parte del universo de Linterna Verde de DC.

Sería así el mayor estreno hasta la fecha de una serie de DC Studios en HBO Max y uno de los cinco mejores arranques de la plataforma.

La serie, basada en los cómics de Linterna Verde, sigue a John Stewart y Hal Jordan, dos policías intergalácticos arrastrados a una investigación de asesinato en el corazón de Estados Unidos. HBO encargó una temporada de ocho episodios en junio de 2024, y el proyecto pasó de estar concebido como original de Max a emitirse en HBO dentro de una nueva estrategia de diferenciación de contenidos.

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Los créditos creativos reúnen a Chris Mundy, Damon Lindelof (creador de series de culto como Lost o The Letfovers) y Tom King como ‘cocreadores’ y guionistas. James Hawes dirige los dos primeros episodios, y entre los productores ejecutivos figuran también James Gunn, Peter Safran y Ron Schmidt.

La comparación comercial más cercana que ofrece deja ver el tamaño del estreno. El Pingüino alcanzó 10,4 millones de espectadores en 11 días cuando se lanzó en 2024, mientras que It: Bienvenidos to Derry llegó a 5,7 millones en sus tres primeros días el año pasado.

Las claves de ‘Lanterns’

En pantalla, la propuesta se aleja de la imaginería cósmica más reconocible del personaje. Rushville, en Nebraska, se convierte en el centro de una trama donde Hal Jordan y John Stewart investigan un tiroteo con componente extraterrestre, pero lo hacen en un paisaje de moteles, cafeterías y carreteras secundarias, más cerca de un drama criminal que de una aventura espacial tradicional.

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Kyle Chandler en 'Lanterns' (HBO Max)

Esa es también una de las claves de la recepción crítica. Así, Variety sostiene que la serie es un compuesto reconocible de anteriores producciones de HBO: el humor seco y la fantasía asentada en lo real remiten a Watchmen, mientras que la relación entre los dos protagonistas y su investigación a dos tiempos recuerda a True Detective. El diario subraya además el peso de la trayectoria de Mundy en títulos como Ozark.

The Hollywood Reporter llega a una conclusión parecida, aunque con otro punto de comparación. Su crítica define la serie como una historia que, pese a sus raíces en DC Comics y a algunos momentos de espectacularidad ‘superheroica’, se parece sobre todo a un relato de Jack Reacher con Aaron Pierre como forastero negro, corpulento y desconfiado que entra en un pueblo pequeño, desafía a las autoridades locales y desentraña una conspiración de alcance intermedio.

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Esa lectura se apoya en el propio planteamiento de la ficción. La historia arranca en 1996 con una entrevista televisiva que presenta a Hal Jordan como el primer humano en empuñar el anillo de Green Lantern. Veinte años después, John Stewart trabaja como aprendiz de un Hal más mayor, áspero y poco dispuesto a retirarse, en una relación marcada por el hecho de que la continuidad de uno depende de la salida del otro.

Kyle Chandler y Aaron Pierre en 'Lanterns', la nueva serie del universo DC para HBO

Sin embargo, lo mejor de Lanterns se encuentra en la relación entre Chandler y Pierre: mientras en uno se subraya su desgaste, en el otro se marca su disciplina, mientras que entre ambos actores se consolida una dinámica áspera que se convierte en el motor más sólido de la serie.

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El peso de ser un superhéroe negro

El retrato de John Stewart ocupa además un lugar central. Hay un episodio centrado en su infancia, marcada por unos padres interpretados por Jasmine Cephas Jones y J. Alphonse Nicholson que querían convertir a su hijo en el candidato perfecto para los Guardianes, convirtiéndose en una reflexión sobre la carga específica de ser un superhéroe negro y sobre lo que significa mantener una disciplina extrema mientras se queda relegado frente a un hombre blanco menos cualificado.

Pero ese componente racial también se puede analizar desde otro ángulo: John es muy consciente de lo que implica ser un hombre negro dentro de las fuerzas del orden y de hasta qué punto debe desconfiar de los hombres blancos ricos que se presentan como aliados.

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Aaron Pierre en la serie 'Lanters' (HBO)

Incluso, uno de los personajes, Zoe, interpretado por Poorna Jagannathan, dice: “Los hombres blancos tienen el privilegio de ser excéntricos. Los hombres blancos con dinero pueden hacer lo que les da la puta gana”.

Los riesgos de hacer una adaptación

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Damon Lindelof habló sobre lo que implica cambiar el material original: “El material de partida se supone que debe cambiar y evolucionar”. El cocreador ha añadido que, como consumidor y como creador, casi existe “la responsabilidad de asumir riesgos”.

Tom King ha resumido ese criterio en otro término: calidad. En la misma conversación, el guionista ha sostenido que una adaptación debe hacer dos cosas a la vez, sostenerse por sí misma y dialogar con la obra anterior, y ha puesto como ejemplo Clueless (Fuera de onda) como versión de Emma de Jane Austen. Mientras tanto, Lanterns seguirá emitiendo un episodio nuevo cada domingo hasta completar sus ocho capítulos.

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