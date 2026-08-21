España Cultura
Agregar Infobae enGoogle

La serie basada en el universo ‘Linterna Verde’ que arrasa en HBO: una historia de detectives intergalácticos creada por el responsable de ‘Lost’

La nueva apuesta de la plataforma dentro de las adaptaciones de DC se ha convertido en uno de los estrenos más vistos del verano

Lanterns presenta su primer adelanto.
Guardar

Acaba de aterrizar en HBO Max y se ha convertido en una autentica sorpresa. Se trata de la serie Lanterns, que ha sido vista por más de 9,3 millones de espectadores en sus tres primeros días tras su estreno en la plataforma y que forma parte del universo de Linterna Verde de DC.

Sería así el mayor estreno hasta la fecha de una serie de DC Studios en HBO Max y uno de los cinco mejores arranques de la plataforma.

La serie, basada en los cómics de Linterna Verde, sigue a John Stewart y Hal Jordan, dos policías intergalácticos arrastrados a una investigación de asesinato en el corazón de Estados Unidos. HBO encargó una temporada de ocho episodios en junio de 2024, y el proyecto pasó de estar concebido como original de Max a emitirse en HBO dentro de una nueva estrategia de diferenciación de contenidos.

PUBLICIDAD

Los créditos creativos reúnen a Chris Mundy, Damon Lindelof (creador de series de culto como Lost o The Letfovers) y Tom King como ‘cocreadores’ y guionistas. James Hawes dirige los dos primeros episodios, y entre los productores ejecutivos figuran también James Gunn, Peter Safran y Ron Schmidt.

La comparación comercial más cercana que ofrece deja ver el tamaño del estreno. El Pingüino alcanzó 10,4 millones de espectadores en 11 días cuando se lanzó en 2024, mientras que It: Bienvenidos to Derry llegó a 5,7 millones en sus tres primeros días el año pasado.

Las claves de ‘Lanterns’

En pantalla, la propuesta se aleja de la imaginería cósmica más reconocible del personaje. Rushville, en Nebraska, se convierte en el centro de una trama donde Hal Jordan y John Stewart investigan un tiroteo con componente extraterrestre, pero lo hacen en un paisaje de moteles, cafeterías y carreteras secundarias, más cerca de un drama criminal que de una aventura espacial tradicional.

PUBLICIDAD

Lanterns (Captura de tráiler oficial)
Kyle Chandler en 'Lanterns' (HBO Max)

Esa es también una de las claves de la recepción crítica. Así, Variety sostiene que la serie es un compuesto reconocible de anteriores producciones de HBO: el humor seco y la fantasía asentada en lo real remiten a Watchmen, mientras que la relación entre los dos protagonistas y su investigación a dos tiempos recuerda a True Detective. El diario subraya además el peso de la trayectoria de Mundy en títulos como Ozark.

The Hollywood Reporter llega a una conclusión parecida, aunque con otro punto de comparación. Su crítica define la serie como una historia que, pese a sus raíces en DC Comics y a algunos momentos de espectacularidad ‘superheroica’, se parece sobre todo a un relato de Jack Reacher con Aaron Pierre como forastero negro, corpulento y desconfiado que entra en un pueblo pequeño, desafía a las autoridades locales y desentraña una conspiración de alcance intermedio.

Esa lectura se apoya en el propio planteamiento de la ficción. La historia arranca en 1996 con una entrevista televisiva que presenta a Hal Jordan como el primer humano en empuñar el anillo de Green Lantern. Veinte años después, John Stewart trabaja como aprendiz de un Hal más mayor, áspero y poco dispuesto a retirarse, en una relación marcada por el hecho de que la continuidad de uno depende de la salida del otro.

Kyle Chandler y Aaron Pierre en 'Lanterns', la nueva serie del universo DC para HBO
Kyle Chandler y Aaron Pierre en 'Lanterns', la nueva serie del universo DC para HBO

Sin embargo, lo mejor de Lanterns se encuentra en la relación entre Chandler y Pierre: mientras en uno se subraya su desgaste, en el otro se marca su disciplina, mientras que entre ambos actores se consolida una dinámica áspera que se convierte en el motor más sólido de la serie.

El peso de ser un superhéroe negro

El retrato de John Stewart ocupa además un lugar central. Hay un episodio centrado en su infancia, marcada por unos padres interpretados por Jasmine Cephas Jones y J. Alphonse Nicholson que querían convertir a su hijo en el candidato perfecto para los Guardianes, convirtiéndose en una reflexión sobre la carga específica de ser un superhéroe negro y sobre lo que significa mantener una disciplina extrema mientras se queda relegado frente a un hombre blanco menos cualificado.

Pero ese componente racial también se puede analizar desde otro ángulo: John es muy consciente de lo que implica ser un hombre negro dentro de las fuerzas del orden y de hasta qué punto debe desconfiar de los hombres blancos ricos que se presentan como aliados.

Aaron Pierre en la serie 'Lanters' (HBO)
Aaron Pierre en la serie 'Lanters' (HBO)

Incluso, uno de los personajes, Zoe, interpretado por Poorna Jagannathan, dice: “Los hombres blancos tienen el privilegio de ser excéntricos. Los hombres blancos con dinero pueden hacer lo que les da la puta gana”.

Los riesgos de hacer una adaptación

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Damon Lindelof habló sobre lo que implica cambiar el material original: “El material de partida se supone que debe cambiar y evolucionar”. El cocreador ha añadido que, como consumidor y como creador, casi existe “la responsabilidad de asumir riesgos”.

Tom King ha resumido ese criterio en otro término: calidad. En la misma conversación, el guionista ha sostenido que una adaptación debe hacer dos cosas a la vez, sostenerse por sí misma y dialogar con la obra anterior, y ha puesto como ejemplo Clueless (Fuera de onda) como versión de Emma de Jane Austen. Mientras tanto, Lanterns seguirá emitiendo un episodio nuevo cada domingo hasta completar sus ocho capítulos.

Temas Relacionados

Aaron PierreKyle ChandlerJames GunnDCSuperhéroesHBO MaxSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

‘La Odisea’ rompe récords históricos y se convierte en la película para adultos más vista de todos los tiempos

La gran epopeya de Christopher Nolan arrebata el primer puesto a ‘Deadpool & Lobezno’ con una recaudación de 1.352 millones de dólares

‘La Odisea’ rompe récords históricos y se convierte en la película para adultos más vista de todos los tiempos

Los estrenos más esperados de la semana: de ‘Insidious: Fuera del más allá’ al reestreno de ‘Fast and Furious’

El regreso de la terrorífica saga o las carreras de coches clandestinas que revolucionaron Hollywood destacan en la cartelera

Los estrenos más esperados de la semana: de ‘Insidious: Fuera del más allá’ al reestreno de ‘Fast and Furious’

Llega a plataformas ‘Resurrection’: la película de culto que dibuja un mundo donde ya no se puede soñar, pero en el quedan todavía algunos “delirantes”

La película de Bi Gan se ha convertido en clásico instantáneo para los amantes de las propuestas arriesgadas por su capacidad de inventiva, de renovación y experimentación

Llega a plataformas ‘Resurrection’: la película de culto que dibuja un mundo donde ya no se puede soñar, pero en el quedan todavía algunos “delirantes”

Pablo Alborán cancela su concierto en Ciudad Real tras ser diagnosticado de una neumonía grave: “Llevo un chute de antibiótico”

El cantante ha pedido “rigor y serenidad” a la hora de tratar el tema para no preocupar en exceso a su familia tras el veredicto de los médicos

Pablo Alborán cancela su concierto en Ciudad Real tras ser diagnosticado de una neumonía grave: “Llevo un chute de antibiótico”

‘Hamnet’ llega a plataformas: cuándo y dónde ver la película que ficciona la vida de William Shakespeare y su mujer

Protagonizada por Paul Mescal y Jessie Buckley, quien se llevó el Oscar a mejor actriz protagonista, adapta el best-seller de Maggie O’Farrell

‘Hamnet’ llega a plataformas: cuándo y dónde ver la película que ficciona la vida de William Shakespeare y su mujer
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno catalán contrata a una empresa de “coaching empresarial” para que pueda dar atención psicólogica a las personas que denuncien corrupción: 70 euros por sesión

El Gobierno catalán contrata a una empresa de “coaching empresarial” para que pueda dar atención psicólogica a las personas que denuncien corrupción: 70 euros por sesión

El plan del “Gran Marruecos” que ambiciona la monarquía alauí e incluye Ceuta y Melilla: la raíz histórica y sus territorios

La urbanización más grande de Madrid teme al fuego: faltan 600 hidrantes para los bomberos y hay 120 km de setos de arizónicas que provocarían incendios “inabordables”

Cinco países europeos se preparan para enviar migrantes a Italia: Finlandia y Suecia se suman al plan de devolver a los solicitantes de asilo

Militares españoles en Letonia realizan el ejercicio ‘Oak Strike Shield’ de la OTAN, con drones o blindados y la participación de zapadores

ECONOMÍA

Europa se rearma y dispara el gasto en defensa para no depender de EEUU: “Esto abre una buena oportunidad para los inversores”

Europa se rearma y dispara el gasto en defensa para no depender de EEUU: “Esto abre una buena oportunidad para los inversores”

Los agricultores afectados por los incendios recibirán más de 2 millones en indemnizaciones de las aseguradoras en 2026

El repoblador rural ya no es un jubilado: la España Vaciada atrae cada vez más a menores de 35 años con rentas medias y ganas de echar raíces

Tener estudios marca la diferencia en España: menos paro y más contratos indefinidos que las personas con formación básica

Despedido por ir a la playa y trabajar en un chiringuito durante sus horas sindicales: el Tribunal Superior confirma que es procedente

DEPORTES

Kang-in Lee, el coreano que podría ocupar el puesto de Griezmann en el Atlético: cómo se libró del servicio militar, un ‘reality show’ y una llamada para jugar con España

Kang-in Lee, el coreano que podría ocupar el puesto de Griezmann en el Atlético: cómo se libró del servicio militar, un ‘reality show’ y una llamada para jugar con España

Carlos Alcaraz confirma su presencia en el US Open: el tenista español defenderá título en el torneo estadounidense

De los pitos a los aplausos: el camino que tiene que recorrer Julián Álvarez en el Atlético de Madrid y que ya conocen Griezmann, Reyes o Morata

El tenis español está en buenas manos: hasta 5 jugadores en el top 50 del ranking ATP

La Premier gasta cuatro veces más que LaLiga y dispara el precio de los fichajes: 2.450 millones de euros contra 600