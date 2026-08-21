‘Miami Vice’ tiene nuevo fichaje: esta será la actriz que acompañe a Michael B. Jordan y Austin Butler en el reboot

Michael B. Jordan y Austin Butler posan con trajes elegantes y gafas de sol junto a un coche deportivo negro en un atardecer tropical, evocando el estilo icónico de Miami Vice. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La producción de la esperada adaptación cinematográfica Miami Vice ’85 suma una nueva protagonista a su reparto: Camila Morrone compartirá pantalla con Michael B. Jordan y Austin Butler en el reboot dirigido por Joseph Kosinski. El anuncio refuerza el atractivo del proyecto, que ya había captado la atención por la magnitud de sus nombres y por su conexión con la icónica serie de los años ochenta.

La confirmación de Morrone como coprotagonista llega tras un año de reconocimientos y nuevos retos para la actriz. Su actuación en la serie de Netflix Algo terrible está a punto de suceder recibió comentarios positivos tras su estreno en primavera. Según fuentes de la producción, las pruebas de química entre Morrone y Butler se realizaron el fin de semana previo a la oferta, que fue presentada poco después. La trama de Miami Vice ’85 se ambienta en el Miami de mediados de los años ochenta y propone una visión renovada del universo creado por Anthony Yerkovich. La película tomará como inspiración el episodio piloto de la serie original y buscará replicar su influencia en la cultura y el estilo, tanto en moda como en narrativa audiovisual.

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Con la incorporación de Morrone, el elenco principal de la adaptación suma otra figura en ascenso. Michael B. Jordan y Austin Butler ya estaban confirmados como protagonistas, mientras que Alden Ehrenreich y Whitney Peak se integraron recientemente al reparto. La presencia de Morrone refuerza la apuesta de Universal y de Kosinski por reunir a talentos consolidados y emergentes en roles clave. El fichaje de Morrone fue resultado de un proceso selectivo, en el que se valoró la dinámica entre los intérpretes principales. Después de las pruebas finales con Butler, la actriz recibió la propuesta formal para sumarse al proyecto.

Camila Morrone protagoniza 'Algo terrible está a punto de suceder' (Netflix)

Una nueva visión de Miami en los años ochenta

Joseph Kosinski, conocido por su trabajo en grandes producciones, estará a cargo de la dirección. El guion lleva la firma de Dan Gilroy, quien ha adaptado los personajes originales de la serie creada por Anthony Yerkovich y producida ejecutivamente por Michael Mann. Una versión previa del guion fue desarrollada por Eric Warren Singer. La producción será liderada por Dylan Clark y su compañía Dylan Clark Productions, junto con Kosinski. Desde Universal, Sara Scott, vicepresidenta ejecutiva de Desarrollo de Producción, y Christina Hoffrogge, ejecutiva creativa, supervisarán el desarrollo del proyecto. La película se rodará para formato Imax y tiene previsto su estreno en salas el 19 de mayo de 2028. El rodaje comenzará este mismo año, marcando el inicio de una producción que busca generar impacto visual y narrativo.

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Miami Vice ’85 pretende explorar el glamour y la corrupción que caracterizaron el Miami de los años ochenta. El proyecto aspira a captar la atmósfera única de la ciudad durante ese periodo, manteniéndose fiel a la estética y el tono que hicieron de la serie original un fenómeno de la cultura popular. El guion se inspira en el episodio piloto de la serie, con la intención de actualizar su propuesta para nuevas audiencias sin perder el vínculo con el legado de la franquicia. Universal apuesta por una producción de alto perfil, tanto en su equipo artístico como en los aspectos técnicos.

El 2026 ha sido un año de consolidación para Morrone. Tras su trabajo en Algo terrible está a punto de suceder, la actriz fue considerada para varios proyectos de alto perfil. Además de su participación en Miami Vice ’85, Morrone fue vista en la segunda temporada de The Night Manager, donde actuó junto a Tom Hiddleston. Entre sus próximos estrenos figuran la adaptación para Netflix de The Age of Innocence y la película Gonzo Girl, dirigida por Patricia Arquette y coprotagonizada por Willem Dafoe. Morrone fue nominada previamente al Emmy por su papel en la serie de Prime Video Daisy Jones & The Six. El anuncio de su incorporación al reboot de Miami Vice confirma la tendencia de la industria a reunir elencos de alto perfil para revisitar franquicias reconocidas, combinando talento emergente con figuras consolidadas en el panorama audiovisual actual.

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