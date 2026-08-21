Charles Melton negocia para convertirse en Naruto en una película con el icónico personaje de anime

Charles Melton se encuentra en negociaciones finales para interpretar a Kakashi Hatake en la película live-action de Naruto. (Captura de video)

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El actor Charles Melton se encuentra en negociaciones avanzadas para interpretar al protagonista de la adaptación cinematográfica live-action de Naruto, según información revelada en exclusiva. La producción, dirigida por Destin Daniel Cretton, impulsa una búsqueda internacional para encontrar a los actores que den vida a los icónicos personajes del universo creado por Masashi Kishimoto. Melton, reconocido por su reciente trabajo en televisión y cine, podría asumir el reto de encarnar al joven ninja cuyo sueño es convertirse en líder de su aldea.

La noticia surge mientras se intensifican las especulaciones sobre el futuro profesional de Melton, quien hasta la semana pasada era mencionado entre los candidatos a sumarse al elenco de X-Men durante la convención D23. Sin embargo, el foco se ha desplazado hacia el ambicioso proyecto de Lionsgate, que busca adaptar uno de los mangas y animes más populares a escala global. Charles Melton está en la etapa final de conversaciones para asumir el papel principal en la versión live-action de Naruto. Fuentes cercanas al proyecto detallan que la búsqueda de actores para encarnar a los personajes principales —Naruto, Sasuke y Sakura— comenzó el mes pasado, con un proceso de selección global. El personaje de Naruto Uzumaki es central en la narrativa: un adolescente huérfano que aspira a convertirse en líder y protector de su aldea, conocido como el Hokage.

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El interés por Melton como posible protagonista ha generado expectativas en la industria, ya que el rol de Naruto supone un desafío actoral y físico. La franquicia cuenta con una base de seguidores internacional y una historia que ha trascendido generaciones desde su aparición original en el manga y la serie animada. El estudio Lionsgate no ha emitido comentarios oficiales sobre la negociación. Sin embargo, la preproducción avanza, respaldada por un equipo de productores con experiencia en grandes adaptaciones.

Joe Yoo, el personaje interpretado por el actor Charles Melton. (Créditos: Netflix)

Charles Melton, un actor en plena escalada

Melton ha consolidado su carrera con trabajos recientes que incluyen una nominación al premio Emmy por su papel en la segunda temporada de la serie Bronca, donde compartió elenco con Oscar Isaac, Carey Mulligan y Cailee Spaeny. Además, obtuvo reconocimiento de la crítica por su actuación en la película Secretos de un escándalo, estrenada en 2023. Entre otros títulos en los que ha participado destacan Su infierno privado, Guerra y la serie Riverdale. Su versatilidad actoral y presencia en proyectos de alto perfil han impulsado su imagen en la industria, situándolo como uno de los intérpretes emergentes más notables del momento. El posible fichaje para Naruto marcaría un nuevo hito en su carrera, al frente de una franquicia con proyección global y altos estándares de exigencia tanto en la interpretación como en la acción.

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La adaptación de Naruto será dirigida por Destin Daniel Cretton, cineasta que ha transitado del cine independiente a grandes producciones de Hollywood. El proyecto está respaldado por Avi Arad, Ari Arad y Emmy Yu para Arad Productions, junto a Jeremy Latcham. Cretton también figura como productor a través de su empresa Hisako, junto a Jeyun Munford. Cabe recordar que en 2014 se intentó lanzar una versión cinematográfica de Naruto con Michael Gracey como director, pero el proyecto no prosperó. El actual equipo busca superar las dificultades previas y concretar una adaptación que respete la esencia original de la obra de Kishimoto.

La producción se encuentra en una fase de desarrollo en la que aún no se han confirmado otros nombres del elenco ni fecha de estreno. La expectativa en torno al proyecto aumenta a medida que se conocen avances en el proceso de casting y la posible incorporación de Melton. Destin Daniel Cretton se ha destacado en los últimos años por su capacidad para dirigir tanto dramas independientes como éxitos de taquilla. Inició su carrera en 2013 con Las vidas de Grace, filme protagonizado por Brie Larson, LaKeith Stanfield, Rami Malek y Kaitlyn Dever.

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Posteriormente, dirigió El castillo de cristal y Cuestión de justicia, antes de dar el salto a grandes estudios con Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos (2021). Su más reciente obra, Spider-Man: Un nuevo día, recaudó más de $800 millones solo en el mercado estadounidense, estableciendo un récord de taquilla. El desembarco de Cretton en la adaptación de Naruto suma experiencia y prestigio al proyecto, incrementando las expectativas sobre el resultado final de una de las adaptaciones más esperadas por los seguidores del anime y manga japonés.