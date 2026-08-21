Un abogado confirma que lo mejor es “soplar” si “te paran en un control de alcoholemia y vas borracho”

Test de alcoholemia. (Shutterstock)

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Un abogado especializado ha aconsejado a los conductores en España sobre cómo actuar si son interceptados en un control de alcoholemia. Según la recomendación difundida desde la cuenta de Litigios.es en TikTok, la mejor opción para quienes han consumido alcohol consiste en colaborar con los agentes y realizar la prueba. “Si te paran en un control de alcoholemia y te piden soplar y vas tajado, sopla”, explicó el abogado, quien subrayó que negarse a la prueba puede acarrear consecuencias más graves.

El letrado de Litigios.es precisó que, en caso de negativa, se enfrentan dos consecuencias inmediatas. “Primero, te van a denunciar penalmente por no haber soplado. Y segundo, si tienes síntomas de haber bebido, te van a aplicar la máxima multa”, asegura. Esta advertencia pone de relieve la importancia de cumplir con las instrucciones de los agentes de la autoridad en un control de carretera.

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Además de la denuncia penal, la negativa a realizar la prueba puede derivar en una sanción administrativa máxima si existen signos evidentes de intoxicación. El abogado remarcó que, al negarse, el conductor se expone tanto al ámbito penal como al administrativo, lo que representa un doble perjuicio. Por el contrario, si accede a soplar, existe la posibilidad de que el resultado de la prueba sea inferior a lo esperado y la sanción sea menor. La recomendación es clara: “Si te paran, sopla. No protestes, no hay nada que hacer”.

La Dirección General de Tráfico (DGT) detecta a un camión yendo en sentido contrario por la SE-30 de Sevilla, la autovía de circunvalación de la capital andaluza.

Más de 4.000 positivos en una semana de controles

La intensificación de los controles de alcohol y drogas en carretera se ha traducido en más de 4.000 conductores detectados en solo una semana. Entre el 13 y el 19 de julio de 2026, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realizaron 218.949 pruebas en todo el país, según los datos oficiales más recientes publicados por la DGT. Un total de 4.094 conductores dieron positivo: 2.259 en alcohol y 1.835 en drogas, lo que supone que cada día se identificó a 585 personas al volante tras haber consumido alcohol o drogas.

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De los positivos, cerca del 89 % correspondieron a controles preventivos, lo que destaca el valor de estas campañas para detectar conductores que no presentan síntomas ni han cometido infracciones pero que suponen un riesgo para la seguridad vial. Las pruebas de alcohol representaron la mayor parte de la campaña. Entre los positivos, 2.001 se detectaron en controles preventivos, 122 tras cometer una infracción, 126 por estar involucrados en un siniestro y 10 por síntomas evidentes. Además, a 217 conductores se les abrió diligencias judiciales por superar la tasa de 0,60 mg/l en aire espirado, y siete más fueron puestos a disposición judicial por negarse a soplar.

La campaña permitió igualmente identificar a 4.233 conductores que, aunque habían consumido alcohol, no superaban la tasa máxima permitida. De ellos, 4.004 fueron localizados en controles preventivos. Este dato subraya el alcance preventivo de la vigilancia, que no solo sanciona a quienes sobrepasan los límites legales, sino que recuerda que la única tasa segura al volante es 0,0%. Incluso con tasas inferiores a las permitidas, el riesgo de accidente se incrementa.

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