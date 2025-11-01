Woody Harrelson descarta el regreso de ‘True Detective’ junto a Matthew McConaughey en una nueva temporada: “Si hacemos otra empañaría la original”

(HBO Max)

Años después de que la primera temporada de True Detective estableciera un estándar para la televisión de antología, el reciente cruce de declaraciones entre sus protagonistas y su creador ha vuelto a encender el interés de los seguidores. De acuerdo a lo publicado por Today, el actor Woody Harrelson descarta cualquier posibilidad de reencontrarse con Matthew McConaughey para una nueva temporada centrada en los icónicos Rust Cohle y Marty Hart, aún cuando el creador de la serie, Nic Pizzolatto, había compartido públicamente la idea de recuperar a ambos personajes para una nueva historia.

En mayo, Nic Pizzolatto sorprendió a los fanáticos de la franquicia al confesar en el pódcast Nothing Left Unsaid que tenía en mente una historia para revivir a los detectives protagonistas de la temporada original. Según Pizzolatto, el concepto sería otra vez “centrado en los personajes”, aunque dejó claro que no existe aún un guion escrito ni un desarrollo formal. Añadió que había mantenido conversaciones con los actores y que confiaba en que estaban abiertos a la posibilidad de una reunión. “Es solo cuestión de si eso alguna vez sucederá o no”, matizó el guionista, en palabras recogidas por Variety.

Frente a estas insinuaciones, la expectación volvió a crecer entre los seguidores de la serie y en los propios medios de comunicación estadounidenses. Las especulaciones se vieron alimentadas cuando Matthew McConaughey aseguró a Variety que estaría dispuesto a regresar, pero solo si el proyecto recuperaba la fuerza y originalidad del primer guion firmado por Pizzolatto: “Si es un guion como ese, con ese fuego y originalidad, lo haría”. McConaughey recordó el enorme margen que le daba el personaje de Rust Cohle: “Hablaba de todo lo que había dentro de él, y no le importaba si alguien lo escuchaba. Hay libertad en eso”.

No obstante, las esperanzas de una verdadera reunión se desmoronaron con las palabras de Harrelson, durante una entrevista en el programa “Today” mientras promocionaba su próxima película. El actor fue categórico: “Nunca. Sin posibilidad... Porque salió increíble. Me alegro de que todo terminara como terminó, y si hacemos otra temporada creo que solo lo empañaría”, sentenció Harrelson. Esta negativa directa contrasta con el clima de duda construido por las insinuaciones de Pizzolatto y la disposición condicional de McConaughey.

Imagen de 'True Detective'

La serie que cambió la televisión

La primera temporada de True Detective, que se emitió en invierno de 2014 por HBO, sigue siendo considerada por críticos y seguidores como la cima de la antología. Las interpretaciones de Woody Harrelson y Matthew McConaughey les valieron nominaciones a los premios Emmy y cimentaron una química en pantalla que hoy es parte de la memoria colectiva de la televisión estadounidense. Aquella entrega, escrita íntegramente por Pizzolatto y dirigida principalmente por Cary Joji Fukunaga, influyó en el tono oscuro y el enfoque narrativo que más tarde intentarían replicar otras series.

Tras el éxito inicial, Nic Pizzolatto se mantuvo a cargo de la serie en su segunda y tercera temporadas, que recibieron críticas mixtas y positivas respectivamente, aunque sin alcanzar el impacto del debut. La variante más reciente, True Detective: Night Country, fue la primera no supervisada por Pizzolatto, quien se apartó de la franquicia tras terminar su contrato a finales de 2019. Como explicó en entrevista, la razón principal fue personal: obtener la custodia de su hija y alejarse de los ambientes sombríos de la ficción para centrarse en su familia durante 2020.

De momento, y a pesar de rumores alimentados por confesiones informales y recuerdos de guionistas y actores, la posibilidad de que Rust Cohle y Marty Hart reaparezcan en una producción oficial sigue definida por el desencuentro de deseos: la idea está, el interés existe, pero ninguno se traduce hoy en un acuerdo para devolver a la pantalla a la dupla que cambió el relato policial moderno.