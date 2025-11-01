España Cultura

Woody Harrelson descarta el regreso de ‘True Detective’ junto a Matthew McConaughey en una nueva temporada: “Si hacemos otra empañaría la original”

A pesar de que el creador anunció que estaba en conversaciones para traer la serie de vuelta, los actores no parecen estar del todo convencidos

Guardar
(HBO Max)
(HBO Max)

Años después de que la primera temporada de True Detective estableciera un estándar para la televisión de antología, el reciente cruce de declaraciones entre sus protagonistas y su creador ha vuelto a encender el interés de los seguidores. De acuerdo a lo publicado por Today, el actor Woody Harrelson descarta cualquier posibilidad de reencontrarse con Matthew McConaughey para una nueva temporada centrada en los icónicos Rust Cohle y Marty Hart, aún cuando el creador de la serie, Nic Pizzolatto, había compartido públicamente la idea de recuperar a ambos personajes para una nueva historia.

En mayo, Nic Pizzolatto sorprendió a los fanáticos de la franquicia al confesar en el pódcast Nothing Left Unsaid que tenía en mente una historia para revivir a los detectives protagonistas de la temporada original. Según Pizzolatto, el concepto sería otra vez “centrado en los personajes”, aunque dejó claro que no existe aún un guion escrito ni un desarrollo formal. Añadió que había mantenido conversaciones con los actores y que confiaba en que estaban abiertos a la posibilidad de una reunión. “Es solo cuestión de si eso alguna vez sucederá o no”, matizó el guionista, en palabras recogidas por Variety.

Frente a estas insinuaciones, la expectación volvió a crecer entre los seguidores de la serie y en los propios medios de comunicación estadounidenses. Las especulaciones se vieron alimentadas cuando Matthew McConaughey aseguró a Variety que estaría dispuesto a regresar, pero solo si el proyecto recuperaba la fuerza y originalidad del primer guion firmado por Pizzolatto: “Si es un guion como ese, con ese fuego y originalidad, lo haría”. McConaughey recordó el enorme margen que le daba el personaje de Rust Cohle: “Hablaba de todo lo que había dentro de él, y no le importaba si alguien lo escuchaba. Hay libertad en eso”.

No obstante, las esperanzas de una verdadera reunión se desmoronaron con las palabras de Harrelson, durante una entrevista en el programa “Today” mientras promocionaba su próxima película. El actor fue categórico: “Nunca. Sin posibilidad... Porque salió increíble. Me alegro de que todo terminara como terminó, y si hacemos otra temporada creo que solo lo empañaría”, sentenció Harrelson. Esta negativa directa contrasta con el clima de duda construido por las insinuaciones de Pizzolatto y la disposición condicional de McConaughey.

Imagen de 'True Detective'
Imagen de 'True Detective'

La serie que cambió la televisión

La primera temporada de True Detective, que se emitió en invierno de 2014 por HBO, sigue siendo considerada por críticos y seguidores como la cima de la antología. Las interpretaciones de Woody Harrelson y Matthew McConaughey les valieron nominaciones a los premios Emmy y cimentaron una química en pantalla que hoy es parte de la memoria colectiva de la televisión estadounidense. Aquella entrega, escrita íntegramente por Pizzolatto y dirigida principalmente por Cary Joji Fukunaga, influyó en el tono oscuro y el enfoque narrativo que más tarde intentarían replicar otras series.

Tras el éxito inicial, Nic Pizzolatto se mantuvo a cargo de la serie en su segunda y tercera temporadas, que recibieron críticas mixtas y positivas respectivamente, aunque sin alcanzar el impacto del debut. La variante más reciente, True Detective: Night Country, fue la primera no supervisada por Pizzolatto, quien se apartó de la franquicia tras terminar su contrato a finales de 2019. Como explicó en entrevista, la razón principal fue personal: obtener la custodia de su hija y alejarse de los ambientes sombríos de la ficción para centrarse en su familia durante 2020.

De momento, y a pesar de rumores alimentados por confesiones informales y recuerdos de guionistas y actores, la posibilidad de que Rust Cohle y Marty Hart reaparezcan en una producción oficial sigue definida por el desencuentro de deseos: la idea está, el interés existe, pero ninguno se traduce hoy en un acuerdo para devolver a la pantalla a la dupla que cambió el relato policial moderno.

Temas Relacionados

True DetectiveSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La Seminci de Valladolid emula a los Goya y entrega la Espiga de Oro ex aequo a ‘Magallanes’ y ‘The Mastermind’

La película de Lav Diaz en torno al mítico explorador portugués y la dirigida por Kelly Reichardt sobre un ladrón de arte comparten el gran premio

La Seminci de Valladolid emula

Emily Blunt revela cómo ha sido el rodaje de ‘El diablo viste de Prada 2′: “Nunca había visto hacer una película con tanta atención”

La actriz regresa a la esperada secuela junto a Meryl Streep y Anne Hathaway

Emily Blunt revela cómo ha

Los hermanos Dardenne estrenan ‘Recién nacidas’, drama social sobre menores excluidas embarazadas: “El feminismo es lo mejor que ha pasado en siglos”

El célebre tándem, responsable de ‘Rosetta’, regresa con un film tan duro como luminoso que aporta esperanza a las nuevas generaciones y con el que ganaron el premio al mejor guion en Cannes 2025

Los hermanos Dardenne estrenan ‘Recién

‘Regreso al futuro’, la accidentada película que se convirtió en un clásico: un viejo anuario, actores en apuros y el rechazo de Disney por un polémico beso

Repasamos algunas de las historias que deparó tras las cámaras la película de Robert Zemeckis con Michael J. Fox con motivo de su 40 aniversario

‘Regreso al futuro’, la accidentada

India Martínez revela que no podría vivir de su hit más famoso ’90 minutos’: “Es de Vanesa Martín”

La cantante, que lleva dos décadas en la industria, confesó que pese a que “habrá gente que sí”, ella no es el caso

India Martínez revela que no
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Quién es Vicente Mompó, el

Quién es Vicente Mompó, el nombre que suena con fuerza para sustituir a Mazón en el PP de la Generalitat

La Guardia Civil está comenzando a revisar las guanteras de los coches: las multas pueden llegar a los 30.000 euros

El PP valenciano apoya de forma unánime a Mompó para suceder a Mazón: es el preferido para liderar el partido en la comunidad

Valencia después de Mazón: el PP da por amortizado al president pero se resiste a hablar de un sucesor, mientras el PSOE tiene un ‘problema’ con Morant y Bernabé

Los seis hornos crematorios que dependen del Ayuntamiento de Madrid necesitan nuevos ladrillos: incineran cada día una media de 25 fallecidos

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 3 Super

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Precio de la luz en España para este 2 de noviembre: cuáles son las horas más económicas

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

La reforma laboral de Rajoy en 2012 permite a Amazon despedir a 1.200 empleados en España pese a obtener beneficios históricos

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 2

DEPORTES

Entrevista a Pablo Urdangarin, el

Entrevista a Pablo Urdangarin, el nieto del rey Juan Carlos: “Mi padre ha sido un ídolo, llevo el apellido con orgullo”

Alberto Noguera, el futbolista que pasó por más de 10 equipos en países como Azerbaiyán y la India: “Nos tuvimos que ir de un campo por una invasión de monos”

El ciclista Oier Lazkano, suspendido provisionalmente por la UCI por “anomalías inexplicables” en su pasaporte biológico

Sara Duque, la abogada e influencer que es profesora de idiomas de futbolistas: de Julián Álvarez a Trent Alexander-Arnold

Xabi Alonso afronta las preguntas sobre Vinícius: “El asunto quedó zanjado”