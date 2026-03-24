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La segunda temporada de ‘Bienvenidos a Derry’ está confirmada, aunque tardará en llegar a HBO Max

Los hermanos Muschietti han confirmado la continuación, aunque habrá que esperar un tiempo para verla en pantalla

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"IT: Bienvenidos a Derry": episodio
"IT: Bienvenidos a Derry": episodio 7 de la serie (HBO)

El pasado otoño, HBO Max sumó un nuevo éxito a su catálogo con el estreno de Bienvenidos a Derry. La serie, basada en la obra de Stephen King, consiguió una audiencia récord en su debut, superando todas las expectativas de la plataforma desde los lanzamientos de La Casa del dragón y The Last of Us. La adaptación, desarrollada por Andy y Barbara Muschietti, retoma la historia del payaso Pennywise y expande el universo de terror que cautivó a millones en las versiones cinematográficas de 2017 y 2019.

Apenas tres meses después del final de la primera temporada, la comunidad de seguidores comenzó a preguntarse cuándo llegaría la confirmación oficial de una segunda entrega. El fenómeno generado por la serie y el crecimiento constante de su audiencia parecían dejar claro que la renovación era inminente. Sin embargo, HBO Max y el equipo creativo han mantenido silencio sobre anuncios formales, alimentando la incertidumbre entre los fanáticos.

Desde su estreno, Bienvenidos a Derry se posicionó como uno de los mayores lanzamientos en la historia de HBO Max. El episodio inicial logró la mayor cantidad de espectadores desde otras producciones de alto perfil en la plataforma. Esta respuesta del público consolidó el interés por nuevas historias ambientadas en el pueblo ficticio de Derry, Maine, y por el regreso de Pennywise. El éxito inmediato del proyecto confirmó que la apuesta por adaptar y expandir el universo de Stephen King seguía vigente. El formato de serie permitió explorar nuevas facetas del terror y sumar detalles inéditos para los seguidores de la novela y las películas. En los meses posteriores, la falta de anuncios sobre la renovación generó inquietud. Los seguidores expresaron en redes sociales y foros su deseo de ver nuevas temporadas que exploren los orígenes y las leyendas de Derry.

Se reveló el primer adelanto de la serie spin-off de "It" Crédito: (HBO Max)

Confirmación de la segunda temporada y motivos del retraso

Durante una charla con Collider, los directores Andy y Barbara Muschietti despejaron las dudas sobre el futuro de la serie. Barbara Muschietti afirmó: “Sí, va a ser oficial”. Según explicó, tanto el equipo creativo como el estudio están trabajando activamente para hacer realidad la segunda temporada, aunque el proceso avanza con cautela para asegurar la calidad del material. Andy Muschietti detalló que la demora en el anuncio responde a cuestiones contractuales y de acuerdos internos. Indicó que los anuncios pueden retrasarse debido a los tiempos de negociación, pero remarcó la intención de continuar la historia. “Hay una intención general de que suceda”, aseguró.

Barbara Muschietti reforzó esta postura, señalando que para el equipo, la luz verde oficial tiene que ser “real”, no solo una estrategia de promoción. Aclaró que la confianza del estudio y el respaldo de la audiencia hacen innecesarias campañas para impulsar el interés: “La gente ya ha visto la serie. Está bien”. De este modo, aunque la segunda temporada aún no tiene fecha de lanzamiento ni anuncio formal de HBO Max, los creadores confirmaron que el desarrollo está en marcha y que el regreso de Pennywise es cuestión de tiempo.

Bill Skarsgård como 'Pennywise' en
Bill Skarsgård como 'Pennywise' en 'It: Bienvenidos a Derry'. (Warner Bros)

Enfoque narrativo y ambientación de la próxima temporada

La propuesta de la segunda temporada lleva a los espectadores a un viaje al pasado. Los hermanos Muschietti y su equipo creativo planean explorar los anteriores resurgimientos de Pennywise, retrocediendo en el tiempo para contar nuevas historias vinculadas al mito del payaso. Andy Muschietti adelantó que la trama principal se ubicará en el año 1935 y girará en torno a la masacre de la banda Bradley, un suceso mencionado en la novela original. “La banda Bradley llega con fuerza”, sostuvo el director. Esto supondrá la introducción de nuevos personajes y situaciones marcadas por el contexto de la Gran Depresión.

Barbara Muschietti anticipó que el público encontrará “muchos más personajes fantásticos” y situaciones propias de la época, como niños fumando y otros sin dientes, elementos que buscan captar la atmósfera de los años treinta. Los Muschietti también compartieron algunos deseos y propuestas sobre la dirección creativa de la serie. Barbara expresó su entusiasmo por la posibilidad de un episodio musical, revelando que tanto ella como Andy son admiradores del filme Annie. Bromeó sobre la reacción que podría tener HBO ante una idea tan inusual en un relato de terror.

Por su parte, Andy Muschietti sugirió la creación de una versión en blanco y negro de la serie. Lanzó la idea en tono humorístico, invitando a los seguidores a opinar sobre ese posible giro estilístico. Mientras tanto, la expectativa por la segunda temporada de Bienvenidos a Derry continúa creciendo. El público aguarda el anuncio oficial y las nuevas historias que ampliarán el universo de Pennywise.

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