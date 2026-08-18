Las curiosas peticiones de los artistas españoles en sus camerinos: de las 130 cervezas de Mario Vaquerizo a las dos bicicletas de Julio Iglesias

Los cantantes españoles y sus peticiones. (Montaje Infobae)

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El brillo de los escenarios, los aplausos del público y el destello de los focos componen la cara más visible de la industria musical española. Sin embargo, antes de que las grandes divas y las estrellas pisen las tablas, se despliega todo un universo privado y estrictamente regulado: los camerinos. Lejos de la improvisación, las bambalinas de los recintos de conciertos y festivales españoles funcionan con la precisión de un reloj, donde cada artista estampa en su contrato un pliego de condiciones técnicas y gastronómicas conocido en la jerga profesional como el rider.

Estas listas de peticiones actúan como un termómetro infalible de la personalidad, las manías y las necesidades de confort de nuestras mayores celebridades. Lejos de las excentricidades imposibles que a veces se les atribuyen a las estrellas internacionales de Hollywood, el papel español también apunta a un curioso contraste de peticiones.

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A lo largo de los años, nombres icónicos de la cultura musical como Isabel Pantoja, Raphael o Julio Iglesias, junto a fenómenos contemporáneos de la talla de Rosalía, han hecho peticiones sorprendentes. Mario Vaquerizo al frente de las Nancys Rubias o el vanguardista C. Tangana también han protagonizado anécdotas memorables en torno a lo que exigen al otro lado de la puerta de su camerino.

Mario Vaquerizo: el festival de la cerveza y la tortilla casera

Si hay un rider que en su día desató todos los comentarios y acaparó titulares en la prensa nacional por su volumen y peculiaridad, ese fue el del grupo liderado por Mario Vaquerizo. Se filtró que el grupo requería nada menos que 130 bebidas para un solo concierto, desglosadas al milímetro: 80 cervezas frías en lata (divididas exactamente en 50 unidades de Mahou 5 Estrellas y 30 de Mahou Clásica), 20 botellas de agua mineral de marca concreta y 30 refrescos variados, acompañados además de una botella de tequila reposado.

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Mario Vaquerizo en 'Y ahora Sonsoles'. (Atresmedia)

Las exigencias culinarias también marcaban el compás con una condición innegociable: una tortilla de patata que el propio contrato especificaba con rotundidad que debía ser de elaboración estrictamente “casera”, prohibiendo de manera tajante cualquier variante precocinada o de supermercado, flanqueada por generosas bandejas de jamón ibérico, lomo, quesos y fruta fresca pelada al momento.

Isabel Pantoja quiere sentirse como en casa

La tonadillera más famosa de España es una artista que cuida al milímetro su privacidad, su confort y su paz mental antes de enfrentarse al público. En las giras que la han llevado por plazas de toros y teatros de toda España, los promotores saben bien que el camerino de la intérprete de Se me enamora el alma debe asemejarse lo máximo posible a un refugio íntimo, blindado por completo al tránsito de personal ajeno a su círculo de absoluta confianza.

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Las casas de Isabel Pantoja: de su nueva mansión en La Finca a su propiedad en La Moraleja junto a Encarna Sánchez.

Entre las condiciones que han trascendido a lo largo de su carrera a través de revistas del corazón y programas especializados, destacan la regulación milimétrica de la temperatura ambiente, la búsqueda de una iluminación cálida que destierre por completo los fluorescentes fríos y agresivos de los recintos, así como el uso de menaje de categoría para evitar plásticos o elementos desechables, requiriendo además agua mineral a temperatura ambiente de marcas muy selectas y fruta fresca de temporada debidamente seleccionada.

Rosalía: el rigor saludable, el jengibre y el espacio para el baile

La superestrella internacional de Rosalía, pese a llenar estadios en medio mundo, mantiene rigurosos hábitos de disciplina física y vocal cada vez que recala en los escenarios españoles. En los requerimientos técnicos y de backstage de su aclamado Motomami Tour, la prioridad absoluta no residía en los lujos excéntricos, sino en la funcionalidad orientada al rendimiento físico de su cuerpo de baile y al cuidado de sus cuerdas vocales.

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Rosalía interpreta una canción en un escenario oscuro. (Instagram)

Entre los elementos indispensables que figuraban en sus peticiones destacaban los hervidores de agua constantes para la preparación de infusiones de raíz fresca de jengibre y miel natural, alimentos altamente energéticos pero de perfil estrictamente saludable (como frutos secos ecológicos, anacardos y chocolate negro de alta pureza), además de amplias zonas diáfanas dotadas de grandes espejos que permitieran a los bailarines realizar los estiramientos y calentamientos previos sin estrecheces.

Julio Iglesias: dos bicicletas y la tranquilidad de la noche

A diferencia de lo que cabría esperar de una de las mayores leyendas vivas de la música internacional, Julio Iglesias huye de los caprichos estrambóticos y las decoraciones recargadas en su camerino. El cantante español no necesita flores exóticas ni lujos extravagantes para dar alas a su talento antes de subir al escenario, demostrando que su prioridad absoluta en el backstage es la tranquilidad y el disfrute del entorno de las ciudades que visita.

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Julio Iglesias y su petición en Brasil. (Europa Press)

Muestra de esta sencillez fue su sonada gira por Brasil, donde la única exigencia que su equipo trasladó a los promotores fue contar con dos bicicletas para disfrutar de idílicos paseos nocturnos y disponer de acceso al Jardín Botánico de la ciudad durante sus momentos de descanso. Aficionado a la buena mesa, el artista madrileño completó su lista de peticiones solicitando una recomendación de los mejores restaurantes locales para degustar el marisco autóctono, demostrando que sus verdaderos “caprichos” de gira son tan terrenales como perderse bajo la luna y saborear la gastronomía de la zona.

Raphael: el cuidado supremo de la voz y el catering tradicional

Con más de seis décadas sobre los escenarios de medio mundo, el “Divo de Linares” entiende a la perfección cómo funciona la trastienda de un concierto. Su instrumento de trabajo, su prodigiosa e inconfundible voz, marca absolutamente todas y cada una de las pautas de lo que ocurre en su camerino minutos antes de entonar sus grandes éxitos ante el público español.

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El cantante Raphael en los Premios Forqué 2024 (Europa Press)

El artista exige un rigor inquebrantable en la limpieza, la correcta ventilación y el orden del espacio asignado. En el plano gastronómico y de confort, las infusiones específicas, la miel pura de abeja y el agua a temperatura constante son elementos fijos e imprescindibles para templar sus cuerdas vocales, acompañados por un catering de corte tradicional compuesto por fruta de temporada, zumos naturales y ligeros tentempiés concebidos para reponer fuerzas al término del recital.

C. Tangana: vinos españoles y largas sobremesas

Durante su aclamada etapa con la gira Sin cantar ni afinar, el artista madrileño demostró que su obsesión por la estética y el concepto se extendía mucho más allá de la puesta en escena, alcanzando de lleno el diseño y la atmósfera de su zona privada de descanso junto a su banda y equipo técnico.

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C. Tangana en su gira. (@PaolaChavesO, Twitter)

Los requerimientos de su espacio de backstage buscaban recrear deliberadamente el ambiente cálido y sofisticado de un reservado de club privado o una larga sobremesa. El camerino se dotaba de elementos decorativos minimalistas pero selectos, acompañados por una cuidada selección de vinos españoles de calidad y productos gourmet de la tierra, favoreciendo un clima distendido y de camaradería antes de cada concierto.