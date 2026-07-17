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Ryan Hurst abandona rol de Kratos y la serie ‘God of War’ reinicia producción en 2026

El accidente de Ryan Hurst obliga a Sony y Amazon a reiniciar el rodaje de God of War, encareciendo la producción y retrasando los estrenos previstos.

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Ryan Hurst in Outsiders
Ryan Hurst in Outsiders (2016) (IMBD)

Ryan Hurst, hasta ahora protagonista de la esperadísima serie God of War de Prime Video, ha quedado fuera del ambicioso proyecto tras sufrir una rotura grave de bíceps en pleno rodaje, obligando a Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios a paralizar la filmación y buscar de urgencia un nuevo actor para encarnar a Kratos. El inesperado accidente ha generado una crisis en la producción y ha puesto en suspenso no sólo el futuro inmediato de la adaptación, sino el propio calendario de estrenos previsto por la plataforma.

Impacto del accidente y decisión de las productoras

La lesión ocurrió en Vancouver a finales de junio, durante un ensayo físico para una escena de acción. Según fuentes cercanas, la gravedad del desgarro llevó a una cirugía que obligará a Hurst a estar fuera de las cámaras y en proceso de recuperación durante al menos seis meses, y hasta un año para alcanzar su anterior forma física. Ante la imposibilidad de pausar la producción por tanto tiempo, Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios optaron por reemplazarlo de inmediato. Ambas compañías priorizaron la recuperación del actor, pero no podían detener la filmación para esperar su regreso sin comprometer la viabilidad financiera y el calendario de transmisión, cuyo margen no permite demoras hasta 2027.

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En cuanto a los trabajos ya realizados, Hurst había llegado a completar cuatro episodios, tras un riguroso entrenamiento durante meses y un notable aumento de masa muscular de 18 kilos para el papel de Kratos. Sin embargo, todo ese material será descartado y deberá rodarse de nuevo con el próximo protagonista. La logística se complica aún más porque Callum Vinson, el joven actor que da vida a Atreus, hijo de Kratos, podría evidenciar rápidamente cambios físicos dada su edad, obstaculizando la continuidad entre las escenas ya grabadas y las nuevas. Así, la producción ha decidido reiniciar por completo el rodaje de los episodios afectados.

Consecuencias para la producción y el elenco

La salida de Hurst no solo deja a la serie sin su figura central, sino que dispara los costos, ya que implica rehacer escenas cuidadosamente planeadas y repensar la agenda para el resto del elenco, que incluye a Mandy Patinkin, Ed Skrein, Max Parker, Ólafur Darri Ólafsson, Teresa Palmer, Alastair Duncan, Danny Woodburn y Jeff Gulka. El rodaje estaba diseñado para grabar dos temporadas de manera consecutiva, buscando maximizar recursos y evitar desajustes entre los actores más jóvenes con el paso del tiempo, un plan ahora en revisión.

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A pesar del revés, la producción pretende comenzar la preproducción con el nuevo Kratos a mediados de agosto y aspira a retomar el rodaje a partir de octubre. Eso, sin embargo, depende de la velocidad con que se halle a un actor capaz de asumir el exigente rol. Fuentes de la industria señalan que la magnitud del puesto y las expectativas de los fanáticos harán que el proceso de selección sea especialmente riguroso. La incertidumbre sobre el futuro del proyecto se agrava ante la falta de comentarios oficiales por parte de Prime Video, aumentando la ansiedad de la audiencia y del propio equipo de producción.

God of War, de Sony Santa Monica.
God of War, de Sony Santa Monica.

Precedentes y retos concretos en la industria

Las paralizaciones por lesiones durante la producción de una serie de televisión son poco frecuentes, pero no inéditas. Casos similares recientes son el reemplazo de Winston Duke por O’Shea Jackson Jr. en Swagger de Apple TV+ en 2020, y el largo parón de Cowboy Bebop en Netflix tras la lesión de rodilla de John Cho en 2019, que detuvo la grabación durante casi un año. Sin embargo, en ambos casos, los equipos lograron sacar adelante los proyectos, aunque con elevado costo financiero y reajuste de calendarios.

La serie God of War, basada en el exitoso videojuego lanzado en 2018 y aclamado por su profundidad narrativa y espectacularidad visual, representa una de las apuestas más importantes de Prime Video para los próximos años. La historia de Kratos y Atreus en su viaje por el mundo mitológico ha generado enormes expectativas tanto entre los jugadores como en el público en general. El hecho de que toda una producción de alto perfil deba reiniciar gran parte del trabajo por una única lesión subraya los riesgos y la presión existentes en los grandes estudios al apostar por adaptaciones millonarias.

El caso afecta también a quienes trabajan tras las cámaras, ya que debe reorganizarse todo el calendario de grabación, redefinir contratos y prever repercusiones en otros compromisos laborales de actores y técnicos. Los costos se disparan no solo por volver a grabar, sino por los pagos a personal, alquiler de locaciones y equipos reservados, agravando el impacto económico para Sony y Amazon. Por su parte, el showrunner Ronald D. Moore y el director Frederick E.O. Toye enfrentan el doble reto de mantener la visión creativa original y asegurar que el reemplazo en el rol protagonista no afecte la coherencia narrativa.

El revés, además, evidencia la dificultad de adaptar grandes franquicias a formato serializado, donde cualquier inconveniente físico puede provocar demoras de años y presiones financieras. Si bien la industria está habituada a cambios por diferencias creativas o agenda, los accidentes graves suelen tener consecuencias especialmente críticas para proyectos de esta envergadura.

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