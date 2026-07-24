Los estrenos más esperados de la semana en cines: de la nueva comedia de Kira Miró y Salva Reina a la historia real de los agentes franceses que triunfaron en la NBA

Los estrenos más esperados de la semana, de 'Tres de más' a 'El sueño americano'

En medio del furor de La Odisea, una nueva serie de estrenos aterriza en cartelera para buscar asombrar tanto como lo está haciendo la película de Christopher Nolan. Una semana para reírse de una nueva comedia española, sufrir con el último hit de terror, conocer la emocionante historia real de dos agentes de la NBA o maravillarse de nuevo con el reestreno de todo un clásico de la animación.

Tres de más, la nueva comedia protagonizada por Salva Reina y Kira Miró, encabeza esta selección de estrenos más esperados de la semana, en la que también se encuentran la terrorífica Insaciable, el thriller setentero Motor City o El sueño americano, una historia que mezcla amistad, deportes y un gran viaje. No todo iba a ser el viaje de vuelta a casa del Odiseo de Matt Damon.

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Tres de más

Imagen de 'Tres de más'

Kira Miró y Salva Reina no solo son pareja detrás de cámaras, sino que ahora también lo son en la ficción. Dan vida a Julia y Ernesto, una pareja que parece tenerlo todo: una relación envidiable, carreras de éxito y, sobre todo, una vida ideal sin hijos. Sin embargo, un día despiertan y se encuentran con tres niños que insisten en llamarlos mamá y papá. Su vida perfecta se ha esfumado. De la noche a la mañana tendrán que aprender a ser padres mientras tratan de descubrir de dónde han salido esos niños y cómo pueden librarse de ellos.

Insaciable

Imagen de 'Insaciable'

Australia dio el año pasado una gran película de terror como Devuélvemela, y ahora se propone lo mismo con esta Insaciable. En ella se cuenta la historia de Hana, una estudiante de medicina con una fuerte dismorfia corporal, se somete a una moda de adelgazamiento tan absurda como macabra: comer cenizas humanas. A partir de ese momento, comienza a ser acosada por un fantasma hambriento, una manifestación literal del mito del ‘hungry ghost’.

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Motor City

Imagen de 'Motor City'

Alan Ritchson, Shailene Woodley y Ben Foster protagonizan este oscuro thriller de época. En el Detroit de los años 70, el romántico de clase trabajadora John Miller es incriminado por un despiadado gángster tras enamorarse de su novia. Tras pasar años en prisión, regresa con una única misión: vengarse.

Nicky, aprendiz de bruja

Imagen de 'Nicky, la aprendiz de bruja'. (Studio Ghibli)

Gran clásico de estudio Ghibli, Nicky la aprendiz de bruja regres a los cines por su aniversario. Nicky es una joven bruja de 13 años, en periodo de entrenamiento, que se divierte volando en su escoba junto a Jiji, un sabio gato negro. Según la tradición, todas las brujas de esa edad deben abandonar su hogar durante un año para saber valerse por sí mismas. Así, ella descubrirá lo que significa la responsabilidad, la independencia y la amistad. En su camino Nicky y Jiji harán un nuevo amigo, Tombo, con el que vivirán extraordinarias aventuras.

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El sueño americano

Imagen de 'El sueño americano'

Dos amigos sin apenas dinero ni idea de inglés pero con un sueño en común: llegar a la NBA. El director francés Anthony Marciano (Play) lleva a la pantalla la apasionante historia de Jeremy Bedjana y Bouna Ndiaye, dos representantes de baloncesto que han llevado a jugadores como Nicolas Batum o Victor Wembanyama, una de las grandes estrellas de la NBA actualmente. Pero la película cuenta los orígenes de esta extraña pareja, con gran humor y una valiosa lección sobre cómo las relaciones estrechas y sinceras pueden imponerse al dinero.