España Cultura

Los estrenos más esperados de la semana en cines: de la nueva comedia de Kira Miró y Salva Reina a la historia real de los agentes franceses que triunfaron en la NBA

Completan la selección un nuevo hit de terror o el reestreno de todo un clásico del estudio Ghibli

Guardar
Los estrenos más esperados de la semana, de 'Tres de más' a 'El sueño americano'
Los estrenos más esperados de la semana, de 'Tres de más' a 'El sueño americano'

En medio del furor de La Odisea, una nueva serie de estrenos aterriza en cartelera para buscar asombrar tanto como lo está haciendo la película de Christopher Nolan. Una semana para reírse de una nueva comedia española, sufrir con el último hit de terror, conocer la emocionante historia real de dos agentes de la NBA o maravillarse de nuevo con el reestreno de todo un clásico de la animación.

Tres de más, la nueva comedia protagonizada por Salva Reina y Kira Miró, encabeza esta selección de estrenos más esperados de la semana, en la que también se encuentran la terrorífica Insaciable, el thriller setentero Motor City o El sueño americano, una historia que mezcla amistad, deportes y un gran viaje. No todo iba a ser el viaje de vuelta a casa del Odiseo de Matt Damon.

PUBLICIDAD

Tres de más

Imagen de 'Tres de más'
Imagen de 'Tres de más'

Kira Miró y Salva Reina no solo son pareja detrás de cámaras, sino que ahora también lo son en la ficción. Dan vida a Julia y Ernesto, una pareja que parece tenerlo todo: una relación envidiable, carreras de éxito y, sobre todo, una vida ideal sin hijos. Sin embargo, un día despiertan y se encuentran con tres niños que insisten en llamarlos mamá y papá. Su vida perfecta se ha esfumado. De la noche a la mañana tendrán que aprender a ser padres mientras tratan de descubrir de dónde han salido esos niños y cómo pueden librarse de ellos.

Insaciable

Imagen de 'Insaciable'
Imagen de 'Insaciable'

Australia dio el año pasado una gran película de terror como Devuélvemela, y ahora se propone lo mismo con esta Insaciable. En ella se cuenta la historia de Hana, una estudiante de medicina con una fuerte dismorfia corporal, se somete a una moda de adelgazamiento tan absurda como macabra: comer cenizas humanas. A partir de ese momento, comienza a ser acosada por un fantasma hambriento, una manifestación literal del mito del ‘hungry ghost’.

PUBLICIDAD

Motor City

Imagen de 'Motor City'
Imagen de 'Motor City'

Alan Ritchson, Shailene Woodley y Ben Foster protagonizan este oscuro thriller de época. En el Detroit de los años 70, el romántico de clase trabajadora John Miller es incriminado por un despiadado gángster tras enamorarse de su novia. Tras pasar años en prisión, regresa con una única misión: vengarse.

Nicky, aprendiz de bruja

Imagen de 'Nicky, la aprendiz de bruja'. (Studio Ghibli)
Imagen de 'Nicky, la aprendiz de bruja'. (Studio Ghibli)

Gran clásico de estudio Ghibli, Nicky la aprendiz de bruja regres a los cines por su aniversario. Nicky es una joven bruja de 13 años, en periodo de entrenamiento, que se divierte volando en su escoba junto a Jiji, un sabio gato negro. Según la tradición, todas las brujas de esa edad deben abandonar su hogar durante un año para saber valerse por sí mismas. Así, ella descubrirá lo que significa la responsabilidad, la independencia y la amistad. En su camino Nicky y Jiji harán un nuevo amigo, Tombo, con el que vivirán extraordinarias aventuras.

El sueño americano

Imagen de 'El sueño americano'
Imagen de 'El sueño americano'

Dos amigos sin apenas dinero ni idea de inglés pero con un sueño en común: llegar a la NBA. El director francés Anthony Marciano (Play) lleva a la pantalla la apasionante historia de Jeremy Bedjana y Bouna Ndiaye, dos representantes de baloncesto que han llevado a jugadores como Nicolas Batum o Victor Wembanyama, una de las grandes estrellas de la NBA actualmente. Pero la película cuenta los orígenes de esta extraña pareja, con gran humor y una valiosa lección sobre cómo las relaciones estrechas y sinceras pueden imponerse al dinero.

Temas Relacionados

Estrenos de cinePelículas recomendadasCine españolActoresCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña NoticiasUltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La “mejor película de la historia” está basada en un relato de Stephen King y fue un fracaso en taquilla: “El mejor final de toda la industria del entretenimiento”

La historia protagonizada por Tim Robbins y Morgan Freeman encontró el éxito años y desde 2008 lidera el Top 250 de IMDb

La “mejor película de la historia” está basada en un relato de Stephen King y fue un fracaso en taquilla: “El mejor final de toda la industria del entretenimiento”

El sorprendente parecido entre un cuadro de El Bosco y la final del Mundial: “Es la mayor representación de un drama artístico del siglo XXI”

La diseñadora gráfica Irene Hernández ha comparado una de las imágenes más comentadas de la final entre España y Argentina con una pintura de hace más de 500 años

El sorprendente parecido entre un cuadro de El Bosco y la final del Mundial: “Es la mayor representación de un drama artístico del siglo XXI”

Javier Bardem responde a las críticas por relacionar el apoyo a España en la final del Mundial con Milei e Israel: “Nunca diría si Argentina es un país xenófobo o racista o no sé qué leches”

El actor ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram para aclarar las declaraciones que realizó en una entrevista con el medio ‘Zeteo’ tras la victoria de España

Javier Bardem responde a las críticas por relacionar el apoyo a España en la final del Mundial con Milei e Israel: “Nunca diría si Argentina es un país xenófobo o racista o no sé qué leches”

La frase final de ‘La Odisea’ con la que Christopher Nolan conecta la obra de Homero con ‘Oppenheimer’ y el presente: “Todos nuestros errores volverán a ser olvidados”

El director ha confesado que ambas películas tratan los mismos temas, y una sentencia de Matt Damon en los últimos minutos de la adaptación del clásico revela ese mismo vínculo

La frase final de ‘La Odisea’ con la que Christopher Nolan conecta la obra de Homero con ‘Oppenheimer’ y el presente: “Todos nuestros errores volverán a ser olvidados”

La nueva película de Penélope Cruz y Javier Bardem competirá por el León de Oro en el Festival de Venecia

‘Búnker’, reunirá a la pareja de intérpretes bajo la dirección de Florian Zeller (’El padre’) en una historia sobre un arquitecto contratado por un multimillonario para construir un refugio

La nueva película de Penélope Cruz y Javier Bardem competirá por el León de Oro en el Festival de Venecia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno tropieza otra vez en el Congreso: la caída de la senda de déficit dificulta la negociación de los futuros Presupuestos

El Gobierno tropieza otra vez en el Congreso: la caída de la senda de déficit dificulta la negociación de los futuros Presupuestos

El ‘mareo’ del pasaporte de Begoña Gómez: un mes de retiradas, permisos para viajar, requerimientos judiciales y una devolución que continúa pendiente

Todo lo que se sabe de la agresión a militares en Berriozar durante la final del Mundial: “Venían armados, venían preparados y directamente agredieron a este grupo”

Del papel que desempeñó en el rescate de Plus Ultra al país del que proceden las joyas: las incógnitas que no aclara Zapatero con su versión

La entrevista a Zapatero “ha sido una tomadura de pelo” para el PP: “El Gobierno opera a modo de régimen utilizando los medios de comunicación”

ECONOMÍA

El Gobierno tropieza otra vez en el Congreso: la caída de la senda de déficit dificulta la negociación de los futuros Presupuestos

El Gobierno tropieza otra vez en el Congreso: la caída de la senda de déficit dificulta la negociación de los futuros Presupuestos

El Congreso convalida el decreto de jubilación parcial para empleados públicos con la abstención del PP y Junts

Cuándo se cobra la pensión en julio de 2026 según el banco: hasta cuatro días de diferencia entre entidades como CaixaBank, BBVA, Santander, ING...

En qué consiste la nueva ‘Ley del Suelo’ de la Comunidad de Madrid: acelerar la construcción de viviendas y dar más poder a los ayuntamientos

El BCE congela los tipos de interés en el 2,25% tras el respiro de la inflación en junio

DEPORTES

El trébol sin recompensa de Mbappé: máximo goleador en todas las competiciones pero sin un solo título

El trébol sin recompensa de Mbappé: máximo goleador en todas las competiciones pero sin un solo título

Pep Guardiola y los rumores que un día le situaron al frente de la selección española

La encrucijada de Hansi Flick para la delantera del FC Barcelona: Lamine Yamal es fijo y solo hay dos puestos para 7 jugadores

La guía definitiva de la Velada del Año VI: a qué hora verlo y el orden de los combates hasta el premio que puedes ganar con tus predicciones y los artistas invitados

El guiño del Atlético de Madrid a Ferran Torres: “Oh Steve” en honor a “¡Oh Ferran!” y carrusel de fotos con los jugadores rojiblancos