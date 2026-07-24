Decidir vacunas y cribados en 15 segundos: la herramienta de IA desarrollada por una doctora española que acelera la atención sanitaria a los migrantes

Enriqueta Quesada Yáñez, presidenta de la Sociedad Andaluza de Médicos Generales y de Familia, ha desarrollado un proyecto que acelera los cribados de la población migrante en España. (SEMG)

El trabajo de la doctora Enriqueta Quesada Yáñez no es nada sencillo. En su centro de salud de Cabo de Gata (Almería), un importante porcentaje de sus pacientes son de origen migrante, de diversas nacionalidades, y cada uno ha llegado a España de forma diferente, por lo que saber qué problema de salud aquejan es complejo. El verano pasado, un caso le dio verdaderos dolores de cabeza: un hombre que, durante tres años, había cruzado África a pie, hasta llegar a la costa del norte y cruzar el Estrecho de Gibraltar en patera.

“A las enfermedades que pudiera traer de su país de origen, se sumaban las de los países por los que pasó caminando y luego, además, entró en un centro de internamiento (CIE), con lo que se iban sumando todas esas patologías”, explica a Infobae. Tras pasar horas revisando guías de práctica clínica y prevención, su hijo, estudiante de Ingeniería Biomédica, le dio la idea: “¿Y si hacemos una aplicación que, con todas estas variables, tome una decisión clínica en unos cuantos segundos?”.

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El funcionamiento es sencillo: se introducen variables como la edad, sexo, país de origen o la ruta migratoria seguida y, a partir de ahí, el sistema hace recomendaciones de pruebas diagnósticas y vacunas que podrían seguirse en cada caso. La herramienta incluye también consejos según el trabajo al que vaya a dedicarse la persona.

Es una inteligencia artificial la que hace todo el trabajo, dice Quesada. “Ha sabido mezclar todas las guías ya aprobadas a nivel nacional e internacional para que, a golpe de clic, tengamos todas esas decisiones”, explica.

Un ahorro de tiempo clave en la consulta

En la imagen de archivo, un joven observa cómo preparan la vacuna contra la meningitis, en un ambulatorio de España. (Efe/David Aguilar).

La aplicación de la doctora Quesada se está probando, por el momento, en consultorios de la región de Almería, donde la población inmigrante representa una parte importante de los pacientes que ven los médicos de familia. Según los últimos datos del INE, un 23,16% de la población residente en Almería tiene nacionalidad extranjera, una cifra que no ha parado de crecer en los últimos años.

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“Almería es una tierra que acoge a muchos migrantes. No todos vienen en situación irregular, pero incluso ellos tienen una prestación sanitaria gratuita”, recuerda la doctora. Recientemente, el Gobierno aprobó un real decreto que recuperaba la sanidad universal en el sistema público, reforzando el derecho a la asistencia sanitaria de la población migrante.

La evidencia científica resalta que los extranjeros llegan a España en un buen estado de salud y que usan menos el sistema sanitario que los ciudadanos españoles. No obstante, la prevención es clave para evitar brotes de enfermedades infecciosas menos controladas en otros países. El pasado mes de junio, el Ministerio de Sanidad aprobó una nueva estrategia de vacunación para personas migrantes y refugiadas llegadas a España por vía irregular, frente a recientes brotes de sarampión o difteria originados en España y en Europa.

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“Determinadas infecciones, como las ITS o la tuberculosis, han aumentado su prevalencia asociadas al fenómeno de la migración. Que estas personas accedan a un sistema sanitario donde les pueden hacer un control de su salud en el momento de llegada para evitar futuras transmisiones es algo fundamental”, reivindica la doctora Quesada. Herramientas como la suya ahorrarían tiempo en la consulta de miles de médicos de familia. “Revisar todas las guías clínicas, la prevalencia de determinada infecciosa en el país, revisar todas las vacunas que se ponen en distintos países... eso es trabajo de horas. Y esto lo resume en 15 segundos”, concluye.