España

Decidir vacunas y cribados en 15 segundos: la herramienta de IA desarrollada por una doctora española que acelera la atención sanitaria a los migrantes

El proyecto, premiado por la Sociedad Española de Médicos Generalistas y de Familia, ayuda a decidir los cribados y vacunas adecuadas para cada persona

Guardar
Enriqueta Quesada Yáñez, presidenta de la Sociedad Andaluza de Médicos Generales y de Familia, ha desarrollado un proyecto que acelera los cribados de la población migrante en España.
Enriqueta Quesada Yáñez, presidenta de la Sociedad Andaluza de Médicos Generales y de Familia, ha desarrollado un proyecto que acelera los cribados de la población migrante en España. (SEMG)

El trabajo de la doctora Enriqueta Quesada Yáñez no es nada sencillo. En su centro de salud de Cabo de Gata (Almería), un importante porcentaje de sus pacientes son de origen migrante, de diversas nacionalidades, y cada uno ha llegado a España de forma diferente, por lo que saber qué problema de salud aquejan es complejo. El verano pasado, un caso le dio verdaderos dolores de cabeza: un hombre que, durante tres años, había cruzado África a pie, hasta llegar a la costa del norte y cruzar el Estrecho de Gibraltar en patera.

“A las enfermedades que pudiera traer de su país de origen, se sumaban las de los países por los que pasó caminando y luego, además, entró en un centro de internamiento (CIE), con lo que se iban sumando todas esas patologías”, explica a Infobae. Tras pasar horas revisando guías de práctica clínica y prevención, su hijo, estudiante de Ingeniería Biomédica, le dio la idea: “¿Y si hacemos una aplicación que, con todas estas variables, tome una decisión clínica en unos cuantos segundos?”.

PUBLICIDAD

El funcionamiento es sencillo: se introducen variables como la edad, sexo, país de origen o la ruta migratoria seguida y, a partir de ahí, el sistema hace recomendaciones de pruebas diagnósticas y vacunas que podrían seguirse en cada caso. La herramienta incluye también consejos según el trabajo al que vaya a dedicarse la persona.

Es una inteligencia artificial la que hace todo el trabajo, dice Quesada. “Ha sabido mezclar todas las guías ya aprobadas a nivel nacional e internacional para que, a golpe de clic, tengamos todas esas decisiones”, explica.

Un ahorro de tiempo clave en la consulta

En la imagen de archivo, un joven observa cómo preparan la vacuna contra la meningitis, en un ambulatorio de España. (Efe/David Aguilar).
En la imagen de archivo, un joven observa cómo preparan la vacuna contra la meningitis, en un ambulatorio de España. (Efe/David Aguilar).

La aplicación de la doctora Quesada se está probando, por el momento, en consultorios de la región de Almería, donde la población inmigrante representa una parte importante de los pacientes que ven los médicos de familia. Según los últimos datos del INE, un 23,16% de la población residente en Almería tiene nacionalidad extranjera, una cifra que no ha parado de crecer en los últimos años.

PUBLICIDAD

“Almería es una tierra que acoge a muchos migrantes. No todos vienen en situación irregular, pero incluso ellos tienen una prestación sanitaria gratuita”, recuerda la doctora. Recientemente, el Gobierno aprobó un real decreto que recuperaba la sanidad universal en el sistema público, reforzando el derecho a la asistencia sanitaria de la población migrante.

La evidencia científica resalta que los extranjeros llegan a España en un buen estado de salud y que usan menos el sistema sanitario que los ciudadanos españoles. No obstante, la prevención es clave para evitar brotes de enfermedades infecciosas menos controladas en otros países. El pasado mes de junio, el Ministerio de Sanidad aprobó una nueva estrategia de vacunación para personas migrantes y refugiadas llegadas a España por vía irregular, frente a recientes brotes de sarampión o difteria originados en España y en Europa.

“Determinadas infecciones, como las ITS o la tuberculosis, han aumentado su prevalencia asociadas al fenómeno de la migración. Que estas personas accedan a un sistema sanitario donde les pueden hacer un control de su salud en el momento de llegada para evitar futuras transmisiones es algo fundamental”, reivindica la doctora Quesada. Herramientas como la suya ahorrarían tiempo en la consulta de miles de médicos de familia. “Revisar todas las guías clínicas, la prevalencia de determinada infecciosa en el país, revisar todas las vacunas que se ponen en distintos países... eso es trabajo de horas. Y esto lo resume en 15 segundos”, concluye.

Temas Relacionados

MigrantesInmigración EspañaVacunasSanidad EspañaÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España, en directo | El Gobierno declara la emergencia nacional en Madrid y Ávila, donde hay 11.500 evacuados

Los efectivos trabajan en fuegos como el de Almorox (Toledo), San Martín de Valdeiglesias (Madrid), Burgohondo (Ávila) o La Mierla (Guadalajara)

Última hora de los incendios en España, en directo | El Gobierno declara la emergencia nacional en Madrid y Ávila, donde hay 11.500 evacuados

Restos de drones y misiles con radiación nuclear: el peligro del que advierte Ucrania y por el que acusa al ejército ruso de crimen de guerra

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha registrado seis incidentes recientes en los que se localizaron municiones con uranio empobrecido tras ataques rusos en la región de Cherníhiv

Restos de drones y misiles con radiación nuclear: el peligro del que advierte Ucrania y por el que acusa al ejército ruso de crimen de guerra

Carlos Latre pone fecha a su salida de Mediaset: “Cuando termine ‘Got Talent’ finaliza mi contrato”

El humorista ha confirmado que su etapa como rostro de Telecinco llega a su fin. Seguirá en ‘Got Talent’ la próxima temporada, pero ya no como figura de cadena

Carlos Latre pone fecha a su salida de Mediaset: “Cuando termine ‘Got Talent’ finaliza mi contrato”

Karmele Marchante, sobre su regreso a Telecinco diez años después: “¿Quién me hubiera dicho que volvería a las tardes?”

La colaboradora televisiva y el copresentador del pódcast ‘La vida y tal’ hablan con ‘Infobae’ sobre su nueva experiencia profesional en el nuevo programa de Mediaset España

Karmele Marchante, sobre su regreso a Telecinco diez años después: “¿Quién me hubiera dicho que volvería a las tardes?”

Los ‘reyes’ de los mercados de Madrid estrenan su tercer proyecto: una pizzería diferente firmada por un chef colombiano y un argentino

Genaro Celia y Agustín Mikielievich, creadores del restaurante Insurgente y de Pollos del Sur, firman esta nueva propuesta ubicada en el Mercado de San Leopoldo

Los ‘reyes’ de los mercados de Madrid estrenan su tercer proyecto: una pizzería diferente firmada por un chef colombiano y un argentino
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Restos de drones y misiles con radiación nuclear: el peligro del que advierte Ucrania y por el que acusa al ejército ruso de crimen de guerra

Restos de drones y misiles con radiación nuclear: el peligro del que advierte Ucrania y por el que acusa al ejército ruso de crimen de guerra

La Policía Nacional prohíbe a los 2.764 alumnos que empezarán el curso en septiembre dormir en pisos en Ávila: ya no podrán ir con familias y el mercado del alquiler “se va a resentir”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Esto es lo mejor que le puedes hacer a tu aire acondicionado para ahorrar dinero en verano y que enfríe más”

Medio siglo de espera de los saharauis por la nacionalidad española: el plazo de un año en 1976 durante su guerra contra Marruecos

El Ayuntamiento de Almeida tumba la oferta de una nueva empresa asociada con un jefe de digestivo de Quirón para hacerse con el contrato que repone las medicinas del Samur

ECONOMÍA

Solo un 19% de los españoles ha reformado su vivienda para combatir el calor: el 78% de quienes lo necesitan no puede pagarlas

Solo un 19% de los españoles ha reformado su vivienda para combatir el calor: el 78% de quienes lo necesitan no puede pagarlas

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Tres errores que debes revisar en una multa para no pagarla”

Un experto lo confirma: este es el dinero que cuesta enfriar tu coche después de llevar varias horas al sol

El Gobierno tropieza otra vez en el Congreso: la caída de la senda de déficit dificulta la negociación de los futuros Presupuestos

El Congreso convalida el decreto de jubilación parcial para empleados públicos con la abstención del PP y Junts

DEPORTES

El trébol sin recompensa de Mbappé: máximo goleador en todas las competiciones pero sin un solo título

El trébol sin recompensa de Mbappé: máximo goleador en todas las competiciones pero sin un solo título

Pep Guardiola y los rumores que un día le situaron al frente de la selección española

La encrucijada de Hansi Flick para la delantera del FC Barcelona: Lamine Yamal es fijo y solo hay dos puestos para 7 jugadores

La guía definitiva de la Velada del Año VI: a qué hora verlo y el orden de los combates hasta el premio que puedes ganar con tus predicciones y los artistas invitados

El guiño del Atlético de Madrid a Ferran Torres: “Oh Steve” en honor a “¡Oh Ferran!” y carrusel de fotos con los jugadores rojiblancos