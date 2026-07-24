Karmele Marchante, sobre su regreso a Telecinco diez años después: “¿Quién me hubiera dicho que volvería a las tardes?”

Los colaboradores comparten sus impresiones sobre el nuevo programa 'De lunes a viernes'. Karmele habla de su sorprendente regreso a Telecinco, mientras que Sebas se muestra ilusionado por trabajar con las 'obras de arte' de la prensa del corazón.

Telecinco sigue apostando por los magazines de actualidad en sus tardes y ha revolucionado el verano con la incorporación de De lunes a viernes a comienzos de este mes de julio. Sin embargo, su mayor apuesta consiste en combinar nombres históricos de la prensa del corazón con perfiles de una nueva generación. Entre ellos destacan Karmele Marchante, que vuelve a la cadena una década después de su sonada salida en Sálvame, y Sebastián Gallego, que se incorpora por primera vez al formato con la ilusión de compartir plató con algunos de los referentes con los que creció como espectador.

En una conversación con Infobae, ambos se sinceran sobre esta nueva etapa profesional, marcada por la mezcla de experiencia y renovación que caracteriza al espacio producido por Unicorn Content. Para Karmele, el regreso tiene un significado muy especial. La comunicadora no oculta que nunca imaginó volver a ocupar un asiento en las tardes de Telecinco después de su marcha hace diez años: "Me largué de esta santa casa pegando un portazo hace diez años. ¿Quién me hubiera dicho que al cabo de diez años volvería a las tardes de Telecinco?“, afirma entre risas.

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Frente a ella se encuentra Sebastián Gallego, periodista y una de las grandes voces del pódcast en nuestro país, que afronta esta oportunidad como uno de los grandes retos de su carrera. El colaborador confiesa que compartir plató con figuras históricas de la televisión le produce una mezcla de admiración y entusiasmo. “Me parece como la película Noche en el museo. Estoy rodeado de gente que he visto toda la vida, de las obras de arte más famosas de la prensa del corazón“, explica.

Ninguno de los dos esperaba recibir la propuesta para incorporarse al programa. Ambos coinciden en que la oferta llegó por sorpresa. En el caso de Gallego, recuerda perfectamente cómo comenzó todo. “Me enviaron un mensaje diciendo: ‘Hola, soy de la productora, llámame cuando puedas’. Cuando devolví la llamada y me contaron el proyecto, me quedé completamente sorprendido. No me lo esperaba para nada“, asegura.

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Sebas Gallego en 'De lunes a Viernes' (MEDIASET ESPAÑA).

Y es que uno de los aspectos que más destacan ambos colaboradores es la variedad de perfiles reunidos en el programa. La apuesta por combinar periodistas veteranos con nuevas incorporaciones ha sido uno de los principales argumentos del nuevo formato. Karmele asegura estar encantada de reencontrarse con antiguos compañeros, pero también se muestra abierta a trabajar con profesionales a los que todavía no conoce: “Soy superabierta a conocer gente nueva. No tengo ningún problema“.

Sebastián comparte esa misma filosofía y considera precisamente esa diversidad una de las grandes fortalezas del espacio. “Estoy feliz de conocer a todo el mundo. Nunca había coincidido con ninguno de ellos“, explica.

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Un posible ‘Benidorm Fest’

Además de la actualidad del corazón, el programa promete implicar a sus colaboradores en diferentes retos y experiencias. Al ser preguntados por las aventuras que les gustaría vivir en pantalla, las respuestas llegan cargadas de humor. Marchante confiesa que este verano le encantaría aventurarse como un vuelo en parapente, mientras que Sebastián sorprende con una aspiración muy diferente.

"La ilusión de mi vida es aprender a cantar“, reconoce entre bromas, señalando a Karmele como una posible profesora. No obstante, la periodista tiene muy claro cuáles son sus dotes musicales. ”Yo canto superrequetefatal y todo es con playback“, responde, recordando incluso su conocida etapa musical con Soy un tsunami.

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Karmele Marchante en 'De lunes a Viernes' (MEDIASET ESPAÑA).

El clan Pantoja sigue dando exclusivas

Mientras esta semana conocíamos la preocupante noticia del segundo ictus de Kiko Rivera, el programa sacaba pecho en su presentación del amplio reportaje realizado sobre el estado actual de Cantora. Sebastián considera que la exclusiva tiene un enorme valor televisivo: "No somos conscientes de lo que ha conseguido el programa con Cantora“.

Por su parte, Karmele lamenta profundamente el deterioro que presenta la emblemática finca. "Es patético. Es una pena ver cómo ha terminado una finca que se construyó con tanta ilusión“, comenta, calificando la situación de “triste” y asegurando que las imágenes reflejan el paso del tiempo sobre uno de los lugares más conocidos de la crónica social española.

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