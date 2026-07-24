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Carlos Latre pone fecha a su salida de Mediaset: “Cuando termine ‘Got Talent’ finaliza mi contrato”

El humorista ha confirmado que su etapa como rostro de Telecinco llega a su fin. Seguirá en ‘Got Talent’ la próxima temporada, pero ya no como figura de cadena

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Carlos Latre, en 'Babylon Show'. (Mediaset España)
Carlos Latre, en 'Babylon Show'. (Mediaset España)

Carlos Latre ha sorprendido con una noticia que marca un nuevo giro en su trayectoria televisiva. El humorista, uno de los imitadores más reconocidos del país, ha confirmado en una entrevista con la revista Lecturas que dejará Mediaset España una vez concluya la grabación de la nueva edición de Got Talent. El anuncio llega en plena promoción de la cuarta película de Tadeo Jones, donde presta su voz a varios personajes animados.

Latre, que actualmente ejerce como juez en el talent show de Telecinco, explicó que su contrato con el grupo de comunicación está a punto de finalizar. “Estamos todavía acabando la grabación de Got Talent, una nueva edición en la que se crean equipos y hay una dinámica diferente. Y luego después ya finaliza mi contrato y mi colaboración con Mediaset”, reveló al citado medio. Con estas palabras, el humorista confirma que su vínculo con la cadena se cerrará tras esta temporada.

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Aunque seguirá apareciendo en Got Talent el próximo año, lo hará en un formato distinto: “Me veréis en Got Talent el año que viene. Pero ya no como una cara de cadena, sino en algunos proyectos”, matizó. Latre no quiso dar más detalles sobre su futuro, pero sí dejó caer que tiene nuevos planes en marcha: “Se vienen cositas”, afirmó, dejando abierta la puerta a posibles colaboraciones con otras cadenas.

El humorista atraviesa un momento profesional sólido. A sus 47 años, continúa siendo uno de los imitadores más versátiles de la televisión, capaz de meterse en la piel de figuras tan dispares como Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Julio Iglesias, María Jesús Montero o Boris Izaguirre. Su habilidad para captar voces, acentos y matices lo convirtió en una pieza clave de Crónicas Marcianas, donde se dio a conocer entre 2002 y 2005. Aquel fue su primer paso por Mediaset, aunque no el único.

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Xavier Sardá y Carlos Latre en la presentación de 'Crónicas Marcianas. El Reencuentro'. (Mediaset España)
Xavier Sardá y Carlos Latre en la presentación de 'Crónicas Marcianas. El Reencuentro'. (Mediaset España)

Regresó a Telecinco para ser cara de varios proyectos

Tras su salida del programa de Javier Sardà, Latre tardó nueve años en volver a Telecinco. Lo hizo después de su etapa en Atresmedia con Babylon Show, un formato propio que solo emitió nueve entregas antes de ser cancelado por baja audiencia. Su regreso al grupo se consolidó con su incorporación como jurado en Got Talent, donde ha participado en varias ediciones y se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles del formato.

En la entrevista, Latre también habló de su paso por Tu cara me suena, programa del que fue jurado durante 14 años y que considera “su casa”. Asegura que mantiene una relación cercana con el equipo y que sigue disfrutando del formato como espectador. Sobre el triunfo de J Kbello en la última edición, afirmó que le pareció “maravilloso” y destacó el nivel del concurso: “Ha sido una de las mejores ediciones de la historia”.

Carlos Latre asiste a la Gala Starlite 2024 el 4 de agosto de 2024 en Marbella, España. (Foto de Daniel Pérez/Getty Images)
Carlos Latre asiste a la Gala Starlite 2024 el 4 de agosto de 2024 en Marbella, España. (Foto de Daniel Pérez/Getty Images)

Además, el humorista reflexionó sobre su salud, su rutina deportiva y el cuidado físico que mantiene para afrontar su próxima gira teatral. También repasó los retos de imitación más complejos de su carrera, desde Boris Izaguirre hasta figuras actuales como Bad Bunny o influencers con estilos de habla muy particulares.

Con su salida de Mediaset ya confirmada, Carlos Latre inicia una nueva etapa profesional. Aunque no ha desvelado sus próximos proyectos, sí deja claro que está preparado para abrir nuevas puertas y que su futuro televisivo podría expandirse más allá de Telecinco.

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