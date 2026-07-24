España

El PP irá de la mano con Junts en el Congreso hasta las elecciones de 2027: el fin judicial de la ley de amnistía “ayuda”

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha ido rebajando su agresividad contra los de Carles Puigdemont, el socio de investidura de Sánchez que se ha convertido en la llave del bloqueo

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la sede nacional del partido. (EFE/ Chema Moya)
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la sede nacional del partido. (EFE/ Chema Moya)

Alberto Núñez parece haber abandonado la idea de recortar la legislatura por la vía de una moción de censura, pese a que él mismo repite que lleva tiempo “agotada”. Sabe que, sin el voto de Junts per Catalunya, solo Sánchez tiene en su mano apretar el botón nuclear, un movimiento que hará “cuando mejor le venga”, aseguró el líder de la oposición. No obstante, en las filas populares prevén contar con los de Puigdemont en un número cada vez más creciente de votaciones en este final de legislatura, según ha podido saber Infobae; una realidad que ya ha empezado a evidenciarse desde que los posconvergentes anunciasen su ruptura irreversible con el Ejecutivo por incumplir sus compromisos de investidura.

Junts, por su posición de partido bisagra (ha votado en numerosas ocasiones con ambos bloques), es útil para hacer que las mayorías parlamentarias permanezcan en el bloqueo, lo que impide que Pedro Sánchez pueda culminar las grandes medidas de legislatura que se votarán después del parón veraniego: los Presupuestos, la senda de déficit, la condonación de la deuda autonómica o el decreto de vivienda (que ya ha sido tumbado dos veces y que Junts ha avisado que tumbará en su tercera oportunidad). Sin Junts junto al PSOE, Feijóo puede seguir reforzando su tesis de que el Gobierno “se ha convertido simplemente en una minoría de bloqueo”, tal y como sostuvo en el balance de la legislatura.

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Desde el último parón veraniego en septiembre de 2025, Junts ha coincidido con los populares en cerca de la mitad de las votaciones (el 40%), una tendencia que, si bien todavía no es superior a lo que pactan Junts y PSOE, se prevé que vaya en aumento en los próximos meses. “Por supuesto que hemos pactado y hemos votado de la misma forma en más de 170 votaciones. Y si la legislatura continúa, espero hacerlo en más ocasiones”, afirmó Feijóo.

El futuro de la amnistía puede acelerar cambios

Fuentes populares consultadas por Infobae consideran además que el fin judicial de la ley de amnistía, avalada recientemente por el TJUE y previsiblemente avalada por el Constitucional el próximo 22 de septiembre, “puede ayudar a cambiar cosas” —aunque la última palabra la tiene el Supremo—. ¿Por qué? Al fin y al cabo, el futuro de la norma es lo que ha retenido a Junts en el bloque del Gobierno. Una vez que la Justicia europea avala la norma, Junts ya no necesita al PSOE y el PP se beneficia de ello.

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La Comisión Europea ha avisado este martes ante la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de que el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) es "muy amplio e indeterminado" y sus disposiciones "carecen de certidumbre, previsibilidad y precisión", por lo que no son suficientemente claras para determinar qué delitos enumerados en la directiva antiterrorista de la Unión Europea entran en su ámbito de aplicación. (Fuente: tjue / ebs / Europa Press)

Y esta es una de las claves para entender por qué Génova está pasando de pedir la cabeza de Puigdemont a tratar de reeditar un Pacto del Majestic (como se llamó el acuerdo en el que José María Aznar negoció con CIU los apoyos para su investidura). Cabe recordar que el PP ha protagonizado decenas de manifestaciones en contra de la ley de amnistía e incluso llegó a pedir la disolución de aquellos partidos que organizaron el conflicto independentista.

Este mismo jueves, fuera de Madrid, PP y Junts unieron sus fuerzas para tumbar la proposición de ley para limitar las compras especulativas de vivienda, uno de los principales compromisos del socialista Salvador Illa con los comunes.

Feijóo enmarca a Vox en la nueva normalidad

Pero pasar de coincidir en votos a derribar el Gobierno lleva más trabajo. ¿Cómo engrasar un bloque en el que están Vox y Junts? La clave para Génova pasa primero por dar por superado el debate de la extrema derecha. Y en este punto de la legislatura, la relación con Vox vive uno de sus mejores momentos, especialmente si se tiene en cuenta que hace dos años Vox anunció la ruptura con los populares en todos los gobiernos autonómicos.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, arremete contra la gestión migratoria del Gobierno, acusándolo de renunciar a su responsabilidad de controlar las fronteras y de actuar con "demagogia e improvisación".

Ahora, reconoció Feijóo, la relación es “fluida y cortés” y fruto de ello ha sido la culminación de acuerdos autonómicos —con presupuestos incluidos— en todos los territorios donde el PP ha necesitado de Vox. Y pese al ruido mediático, desde Génova dan por superado el debate, incluso, de la prioridad nacional. “Que toda la crítica sobre Vox sea ordenar el acceso a las ayudas por arraigo me deja muy tranquilo”, apuntó Feijóo.

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