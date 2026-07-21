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La tarifa de la luz en España para este 22 de julio

La situación económica mundial ha provocado un aumento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

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La tarifa del servicio de la luz cambia todos los días (Europa Press)
La tarifa del servicio de la luz cambia todos los días (Europa Press)

¿No sabes cuál es el precio dela luz en el país? Enseguida consulta la tarifa promedio del día, así como las más altas y más bajas de hoy miércoles 22 de julio.

Al cambiar continuamente, es importante mantenerse informado sobre los precios de la energia eléctrica.

Precio del servicio eléctrico

Día: 22 de julio

Tarifa media: 149.12 euros por megavatio hora

Tarifa más alta: 251.0 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: 90.0 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio de la luz (Europa Press)
La OMIE da a conocer todos los días el precio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este miércoles 22 de julio, el precio de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 174.0 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 166.0 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 162.92 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 162.89 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 166.0 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 169.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 174.5 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 180.98 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 180.98 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 175.0 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 147.7 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 106.2 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 95.1 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 94.52 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 93.51 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 91.72 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 90.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 94.52 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 100.0 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 143.13 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 159.94 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 200.0 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 251.0 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 199.21 euros por megavatio hora.

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