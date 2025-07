Megan Fox confiesa que se sintió “violada” durante la grabación de ‘Jennifer’s Body’

Megan Fox en 'Jennifer's Body'

La actriz Megan Fox compartió una experiencia traumática que vivió durante el rodaje de Jennifer’s Body, la película de culto estrenada en 2009. En sus declaraciones, la actriz describió el impacto emocional profundo que le provocó la invasión de su intimidad en una de las escenas más sensibles del filme. La noticia adquiere relevancia por la franqueza con la que Fox describe la vulnerabilidad y el desamparo sufridos a raíz de la filtración no autorizada de imágenes tomadas sin su consentimiento.

Durante el décimo aniversario de la película, Fox rememoró una de las jornadas más difíciles de su carrera: una escena en la que tenía que sumergirse parcialmente desnuda en un lago. La producción adoptó diversas medidas para proteger la privacidad de la actriz, despejando el área de rodaje y asegurando el perímetro. A pesar de estas precauciones, Fox experimentó una angustia especial: “Lo último que me quedaba, mi último resquicio de privacidad, era mi cuerpo, y no quería mostrarlo. Me sentí tan violada, aunque llevaba ropa interior color piel y pequeños cubrepezones; era mucho más de lo que jamás quise dar al mundo. Quería conservarlo para mí, pero me lo arrebataron, así que me sentí devastada. Me derrumbé y lloré”. Sus palabras reflejan el daño emocional causado, más allá del plano físico.

La actriz relató que durante esa escena, una sensación de alerta extrema la invadió. “Tuve una intuición muy fuerte y miré justo en la dirección donde podía sentir la energía y el enfoque de una mirada, de una lente, de algo, que venía del otro lado del lago, y pensé: ‘Hay alguien ahí’”. Megan Fox atribuía esa percepción a lo que denomina sus “poderes místicos” o intuición psíquica, los cuales, según ella, se manifestaron bruscamente en ese momento. Este episodio coincidió con una etapa de gran exposición mediática para la actriz. Fox, protagonista en las exitosas franquicias de Transformers y Las tortugas ninja, destacó que los paparazzi eran una presencia constante, al punto de intentar infiltrarse incluso en ambientes estrictamente controlados como los sets de filmación. “Se supone que no deberías decir esto de ti misma, pero soy muy psíquica”, afirmó Fox, enfatizando la fuerza de su intuición en aquellos momentos de alta vulnerabilidad.

Una película de culto

La confirmación de sus sospechas llegó poco después de concluir la grabación de la escena. Su representante la llamó, y el tono de la conversación advirtió a Fox de que algo grave había ocurrido. “Así que había un fotógrafo”, le comunicó su agente. Esa revelación derrumbó las últimas garantías de privacidad. A partir de ese momento, Megan Fox se refugió en su hogar. Los medios comenzaron a reportar la noticia y a difundir detalles sobre las imágenes, lo que incrementó su sensación de exposición y persecución. La actriz expresó de forma clara el dolor que supuso perder el control sobre su propia imagen, a pesar de todas las precauciones tomadas por el equipo.

Fox subrayó lo devastador que resulta para cualquier persona no tener el poder de decidir sobre su propia intimidad. El incidente la marcó a nivel emocional y personal, y fue motivo de fuertes crisis de ansiedad y tristeza. Reconoció también el peso que tuvo sobre su carrera y su relación con la industria.

Jennifer’s Body ha logrado con los años convertirse en una película de culto, y su repercusión se extiende hasta hoy, cuando se encuentra disponible en España a través de plataformas como Disney+. La confesión de Megan Fox reabre el debate sobre la protección de la intimidad de los actores, las prácticas en los rodajes de escenas sensibles y el rol que juegan los medios en la difusión de imágenes sin autorización. El caso de Fox expone la cara más oscura de la fama y el impacto que pueden tener estos episodios en la vida personal y profesional de quienes los sufren.