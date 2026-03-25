Sorpresa en el universo ‘El señor de los anillos’: habrá una nueva película basada en capítulos inéditos del libro de Tolkien sobre los hobbits

Imagen de los hobbits de 'El señor de los anillos' entre los que se encuentran Sam, Merry y Pippin, que ahora tendrán una película independiente

La productora Warner Bros. ha anunciado que Stephen Colbert y su hijo desarrollan una nueva película situada en el universo de El Señor de los Anillos, con título provisional Shadow of the Past. Este proyecto, que contará con Peter Jackson y parte del equipo original de la trilogía, se situará tras el estreno de The Hunt for Gollum y explorará episodios inéditos del libro de Tolkien.

En este largometraje participarán como guionistas Stephen Colbert, Peter McGee y Philippa Boyens. La trama seguirá a Sam, Merry y Pippin catorce años después de la marcha de Frodo, en una vuelta a sus primeros pasos por la Comarca, mientras la hija de Sam, Elanor, descubre un secreto que podría haber cambiado el rumbo de la Guerra del Anillo. Esta información ha sido difundida por los medios norteamericanos, a raíz del vídeo de presentación en redes sociales realizado conjuntamente por Peter Jackson y Stephen Colbert.

El nuevo filme se apoyará en material de los primeros capítulos de La Comunidad del Anillo que nunca llegó a ser adaptado por Jackson, concretamente desde Three is Company hasta Fog on the Barrow-downs. Stephen Colbert, conocido por su afición a Tolkien y por su trabajo en la televisión estadounidense, ha subrayado su deseo de crear una obra “completamente fiel a los libros y a las películas”, según ha comentado junto a Peter Jackson en la presentación. El argumento se centrará en la recuperación de los pasajes centrados en los hobbits y su periplo por los páramos de la historia original, con la idea de darles una entidad propia dentro del universo fílmico.

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La nueva película, cuyo desarrollo ha sido coordinado durante los dos últimos años por Colbert junto a su hijo y a la guionista Philippa Boyens, se pondrá en marcha justo después de The Hunt for Gollum, dirigida y protagonizada por Andy Serkis, cuya llegada a los cines está programada para el 17 de diciembre de 2027. En dicha producción, el reparto incluye a Kate Winslet en un papel todavía no desvelado, Ian McKellen como Gandalf y Andy Serkis, que vuelve a encarnar a Gollum; Elijah Wood ha sugerido que retomará su rol de Frodo.

Una película para Sam, Merry y Pippin

Según la sinopsis avanzada, la acción de Shadow of the Past empieza cuando, transcurridos catorce años desde la partida de Frodo, Sam, Merry y Pippin inician un viaje para rememorar las primeras etapas de su aventura. En paralelo, Elanor, la hija de Sam, se enfrenta al desafío de descubrir por qué la Guerra del Anillo estuvo a punto de perderse desde el inicio.

El proceso de desarrollo ha sido impulsado, tal como ha explicado Colbert, por conversaciones personales, primero con su hijo (también guionista) y, posteriormente, por la colaboración directa con Peter Jackson, a quien contactó hace dos años, y con Boyens. El proyecto ha recibido el respaldo de los directivos de Warner Bros., Pam Abdy y Mike De Luca, y contará con la participación de Jackson, Fran Walsh y Philippa Boyens, el trío responsable de las anteriores adaptaciones cinematográficas de la obra de Tolkien.

Imagen de 'El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo.

En el vídeo de presentación inicial, Peter Jackson ha elogiado el trabajo de Andy Serkis en The Hunt for Gollum, asegurando que “Andy está haciendo un trabajo excelente. Tiene un aspecto increíble. El guion está avanzando muy bien y creo que será una gran película”. Además, Jackson ha presentado a Colbert como su “socio especial” para el desarrollo del siguiente largometraje.

Respeto por el material original

En relación con la fidelidad a la creación literaria y cinematográfica, Colbert ha insistido en lograr una adaptación que respete tanto el espíritu de los capítulos originales de Tolkien como la narrativa visual de las películas precedentes: “¿Podríamos hacer algo completamente fiel a los libros y, al mismo tiempo, completamente fiel a las películas que ya habíais realizado?”, ha preguntado Colbert a Jackson en la conversación retransmitida por las plataformas sociales del estudio.

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Entre el material de referencia figura el capítulo Fog on the Barrow-downs, en el que los hobbits atraviesan una densa niebla y son apresados por un espectro, así como otros pasajes tempranos de la novela que han quedado inéditos hasta ahora en celuloide. Tanto Jackson como Colbert han bromeado acerca de la nueva disponibilidad del presentador tras el final de The Late Show el 21 de mayo, lo que facilitará el inicio de la adaptación.

En el conjunto de las seis películas previas de El Señor de los Anillos y El Hobbit, el equipo formado por Jackson, Walsh y Boyens ha cosechado grandes éxitos, con más de 5.900 millones de dólares de recaudación mundial y 17 premios Óscar, once de ellos otorgados a la última entrega, El retorno del Rey.