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Las palabras de Juanma Moreno tras el incendio en Los Gallardos provocan el primer choque con Vox: “Estamos hartos de ver a políticos hablar de cambio climático”

Manuel Gavira se desmarca del discurso del presidente andaluz apenas un día después de su comparecencia y sostiene que las administraciones deben centrarse en la gestión de los montes en lugar de recurrir al cambio climático para explicar los incendios

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El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el vicepresidente segundo y consejero, Manuel Gavira (María José López - Europa Press)
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el vicepresidente segundo y consejero, Manuel Gavira (María José López - Europa Press)

El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, Manuel Gavira (Vox), ha rechazado este martes que el incendio forestal de Los Gallardos se utilice para hablar del cambio climático y ha acusado a los responsables políticos de recurrir a ese argumento para “eludir sus responsabilidades”. “Estamos hartos de ver a políticos hablar de cambio climático para eludir sus responsabilidades”, ha afirmado el dirigente de Vox, en respuesta a las declaraciones realizadas el día anterior por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a la zona afectada por el fuego.

En su primer pronunciamiento como vicepresidente segundo del Ejecutivo andaluz, Gavira ha reivindicado que el debate debe centrarse en la prevención de incendios y en la gestión de los montes. “Necesitamos menos ideología, más seriedad, más responsabilidad y más sentido común”, ha asegurado, antes de defender que “cuando llueve, el pasto crece, y la obligación de los responsables políticos es tomar todas las medidas necesarias para limpiar los montes y gestionar bien nuestros bosques”.

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Las declaraciones llegan un día después de que Juanma Moreno y Pedro Sánchez visitaran el Puesto de Mando Avanzado instalado en Turre, donde se reunieron con los responsables del dispositivo de emergencias desplegado por el incendio. Tras ese encuentro, ambos comparecieron conjuntamente ante los medios y pusieron el foco en los efectos del cambio climático.

Moreno pidió a la ciudadanía una mayor “sensibilidad” ante el impacto que, según afirmó, el cambio climático está teniendo en Andalucía, mientras que Sánchez volvió a reclamar un pacto de Estado para hacer frente a este fenómeno. Un mensaje que Gavira ha rechazado de plano y que, además, ha aprovechado para contraponer con uno de los compromisos incluidos en el acuerdo de gobierno entre el PP y Vox: dar prioridad a las partidas destinadas a la prevención de incendios y revisar la normativa para facilitar la participación de los trabajadores del campo en la conservación del monte.

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Malestar por la imagen conjunta de Moreno y Sánchez

El comunicado del vicepresidente segundo no se limita a cuestionar el discurso sobre el cambio climático. Gavira también ha expresado su “malestar” por la fotografía institucional que protagonizaron Juanma Moreno y Pedro Sánchez durante su visita al incendio, una imagen de la que ha querido desmarcarse públicamente.

“Lo último que necesitan las víctimas del incendio de Almería y los vecinos de las zonas afectadas es tener que soportar en el lugar de la tragedia al líder de la mafia de Moncloa”, ha afirmado en referencia al presidente del Gobierno. En la misma declaración también le ha atribuido la “gestión criminal del accidente ferroviario de Adamuz” y le ha acusado de haber “dejado abandonadas a su suerte a las víctimas de la DANA en Valencia”.

El dirigente de Vox ha insistido en que su formación no compartirá actos ni fotografías con Sánchez. “Jamás van a ver una foto de nadie de Vox con el representante de la mafia; el mayor problema que tenemos los españoles se llama Pedro Sánchez y no vamos a parar hasta sentarlo en el banquillo de los acusados”, ha manifestado.

Pese al tono marcadamente político de sus declaraciones, Gavira ha cerrado su comunicado con un mensaje dirigido a los afectados por el incendio. “Todo nuestro apoyo y nuestro compromiso para reconstruir la zona y atender a los que lo han perdido todo”, ha señalado.

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