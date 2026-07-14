A qué hora juega España contra Francia y donde ver el partido gratis: la Selección busca la final del Mundial contra el todopoderoso equipo de Mbappé

Equipos de España y Francia

España y Francia protagonizan una de las semifinales del Mundial y uno de los partidos más esperados en mucho tiempo. Es un encuentro que reúne a dos selecciones que han destacado tanto por su plantilla como por su rendimiento a lo largo del torneo. El equipo español, dirigido por Luis de la Fuente, llega a la cita tras superar varias pruebas de nivel y se mide a una Francia repleta de talento, con jugadores como Mbappé, Olise y Dembélé como principales amenazas.

El partido se presenta como un duelo de alto voltaje, con ambos equipos considerados entre los grandes candidatos al título. La expectación es máxima y se anticipa un choque cargado de emociones, con dos estilos de juego bien definidos y plantillas llenas de futbolistas decisivos. Francia ha convencido más en algunos tramos de la copa del mundo, pero España ha ido carburando y su épica en los últimos minutos mete miedo a cualquier rival.

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La retransmisión en España comenzará a las 21:00, en directo y en abierto a través de La 1, además de la opción de seguirlo por DAZN. En Argentina, el encuentro podrá verse desde las 16:00 a través de Telefé, TV Pública, DSports, TyC Sports y la plataforma Disney+. Para Perú, Colombia y Ecuador, el partido arrancará a las 14:00 y estará disponible por América Televisión, tvGO y el canal oficial de YouTube de América Televisión. En México, la cita será a las 13:00 y podrá seguirse en Canal 2 Las Estrellas, Canal 5 y Azteca Deportes Canal 7 en señal abierta.

El cruce entre España y Francia representa mucho más que un simple acceso a la final. Es un enfrentamiento entre dos potencias históricas, con numerosos antecedentes y una rivalidad que añade aún más atractivo al choque. La atención internacional estará centrada en este partido. En el otro lado del cuadro, Inglaterra y Argentina esperan su turno, con su encuentro de semifinales que de disputará mañana, miércoles, a partir de las 21:00.

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El joven jugador de la selección española, Lamine Yamal, responde con madurez y contundencia a la polémica columna de Mariano Rajoy sobre la selección francesa, enfatizando el poder del fútbol como herramienta de integración.

Rivalidad histórica entre España y Francia

España y Francia se han consolidado como rivales habituales en las grandes citas del fútbol europeo durante la última década. Desde 2012, ambos equipos han protagonizado duelos decisivos en Eurocopas, Nations League y ahora en el Mundial 2026. En los últimos 14 años, se han enfrentado en siete ocasiones, con cinco triunfos para España y dos para Francia. Algunos de estos cruces coinciden con el máximo nivel de la Selección, con las Eurocopas de 2012 y 2024.

El historial reciente empezó en la Eurocopa 2012, cuando España eliminó a Francia en cuartos. Después llegaron amistosos y, ya en la final de la Nations League 2021, Francia se impuso por 2-1. En la Euro 2024, España remontó en semifinales y terminó campeona. El precedente más reciente fue la vibrante semifinal de la Nations League 2025, con victoria española por 5-4. Los dos equipos llegan ahora a una nueva semifinal mundialista, con plantillas llenas de talento y una rivalidad cada vez más equilibrada, que ya se percibe como uno de los grandes clásicos del fútbol europeo.

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