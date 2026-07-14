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A qué hora juega España contra Francia y donde ver el partido gratis: la Selección busca la final del Mundial contra el todopoderoso equipo de Mbappé

El partido se presenta como un duelo de alto voltaje, con ambos equipos considerados entre los grandes candidatos al título. La expectación es máxima y se anticipa un choque cargado de emociones

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Previa Francia vs España
Equipos de España y Francia

España y Francia protagonizan una de las semifinales del Mundial y uno de los partidos más esperados en mucho tiempo. Es un encuentro que reúne a dos selecciones que han destacado tanto por su plantilla como por su rendimiento a lo largo del torneo. El equipo español, dirigido por Luis de la Fuente, llega a la cita tras superar varias pruebas de nivel y se mide a una Francia repleta de talento, con jugadores como Mbappé, Olise y Dembélé como principales amenazas.

El partido se presenta como un duelo de alto voltaje, con ambos equipos considerados entre los grandes candidatos al título. La expectación es máxima y se anticipa un choque cargado de emociones, con dos estilos de juego bien definidos y plantillas llenas de futbolistas decisivos. Francia ha convencido más en algunos tramos de la copa del mundo, pero España ha ido carburando y su épica en los últimos minutos mete miedo a cualquier rival.

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La retransmisión en España comenzará a las 21:00, en directo y en abierto a través de La 1, además de la opción de seguirlo por DAZN. En Argentina, el encuentro podrá verse desde las 16:00 a través de Telefé, TV Pública, DSports, TyC Sports y la plataforma Disney+. Para Perú, Colombia y Ecuador, el partido arrancará a las 14:00 y estará disponible por América Televisión, tvGO y el canal oficial de YouTube de América Televisión. En México, la cita será a las 13:00 y podrá seguirse en Canal 2 Las Estrellas, Canal 5 y Azteca Deportes Canal 7 en señal abierta.

El cruce entre España y Francia representa mucho más que un simple acceso a la final. Es un enfrentamiento entre dos potencias históricas, con numerosos antecedentes y una rivalidad que añade aún más atractivo al choque. La atención internacional estará centrada en este partido. En el otro lado del cuadro, Inglaterra y Argentina esperan su turno, con su encuentro de semifinales que de disputará mañana, miércoles, a partir de las 21:00.

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El joven jugador de la selección española, Lamine Yamal, responde con madurez y contundencia a la polémica columna de Mariano Rajoy sobre la selección francesa, enfatizando el poder del fútbol como herramienta de integración.

Rivalidad histórica entre España y Francia

España y Francia se han consolidado como rivales habituales en las grandes citas del fútbol europeo durante la última década. Desde 2012, ambos equipos han protagonizado duelos decisivos en Eurocopas, Nations League y ahora en el Mundial 2026. En los últimos 14 años, se han enfrentado en siete ocasiones, con cinco triunfos para España y dos para Francia. Algunos de estos cruces coinciden con el máximo nivel de la Selección, con las Eurocopas de 2012 y 2024.

El historial reciente empezó en la Eurocopa 2012, cuando España eliminó a Francia en cuartos. Después llegaron amistosos y, ya en la final de la Nations League 2021, Francia se impuso por 2-1. En la Euro 2024, España remontó en semifinales y terminó campeona. El precedente más reciente fue la vibrante semifinal de la Nations League 2025, con victoria española por 5-4. Los dos equipos llegan ahora a una nueva semifinal mundialista, con plantillas llenas de talento y una rivalidad cada vez más equilibrada, que ya se percibe como uno de los grandes clásicos del fútbol europeo.

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