Luis Goytisolo, el escritor que ideó la tetralogía ‘Antagonía’ tras ser encarcelado por el franquismo, fue candidato al Nobel y ocupó la silla C de la RAE

El escritor Luis Goytisolo en una entrevista con la Agencia EFE. EFE Archivo

La policía de Franco le mantuvo cautivo en la cárcel de Carabanchel durante casi cuatro meses en 1960. Allí, cumplía condena por militancia comunista, tras asistir al VI Congreso del Partido Comunista en Praga. “Era una celda sin muebles, por lo que tenía que escribir en el suelo. Y tampoco tenía papel, así que utilicé papel higiénico, del que aún guardo algunos trozos. Ese aislamiento total me sirvió para concentrarme”, recogió La Vanguardia en 2013, cuando el Gobierno le entregó el Premio de Las Letras. El escritor Luis Goytisolo (Barcelona, 1935 - Vimbodí, 2026) empezó a escribir su obra más famosa en aquellas cuatro paredes. El autor de la tetralogía Atagonía (1973-1981), considerada una de las grandes obras de la literatura española contemporánea, ha muerto este domingo en Vimbodí, Tarragona, a los 91 años.

Su trayectoria fue larga, y sus premios también. Nacido en 1935 en el seno de una familia burguesa, era el hermano pequeño del poeta José Agustín Goytisolo y el también novelista Juan Goytisolo. Entre sus múltiples reconocimientos, fue académico de la Real Academia Española desde 1995, ocupando la silla C y figuró entre los candidatos al Premio Nobel de Literatura.

PUBLICIDAD

Imagen de archivo del escritor Luis Goytisolo (Barcelona, 1935-2026) durante una entrevista realizada en Pamplona. EFE/Jesús Diges

Su vocación literaria apareció muy pronto. Con apenas 23 años ganó el primer Premio Biblioteca Breve con Las afueras (1958), una novela que lo situó entre los escritores llamados a renovar la narrativa española de posguerra. Fue ahí donde sus hermanos se dieron cuenta de cómo y lo que escribía. “Los tres escribíamos desde pequeños –Juan y yo en la misma habitación- pero no teníamos ninguna relación literaria entre nosotros: ninguno sabía lo que escribía el otro", dijo en una entrevista con Público en 2016.

“Éramos simplemente antifranquistas”

Aquellos primeros años estuvieron marcados tanto por la escritura como por el compromiso político. Vinculado al Partido Comunista, fue detenido tras regresar clandestinamente de un congreso celebrado en Praga. Sin embargo, el nunca se definió como comunista. “No éramos comunistas; éramos simplemente antifranquistas. Y en la oposición, era lo único que funcionaba. De los 120 presos políticos que coincidimos en Carabanchel, más de cien éramos del PC”, dijo citado medio.

PUBLICIDAD

De aquel encierro nació la idea de Antagonía, una ambiciosa tetralogía integrada por Recuento, Los verdes de mayo hasta el mar, La cólera de Aquiles y Teoría del conocimiento. Publicada entre 1973 y 1981, la obra supuso un punto de inflexión en la literatura española al combinar autobiografía, reflexión sobre el propio acto de escribir, memoria e innovación formal. En total, 1.112 páginas y 17 años de escritura. El propio Goytisolo llegó a definirla como “el epicentro de toda mi obra”, mientras que la crítica la situó entre las novelas imprescindibles del siglo XX.

Además de novelista, cultivó el ensayo y colaboró en distintos medios de comunicación, siempre interesado por el papel de la literatura y por la evolución de la novela contemporánea. En 2013 recibió el Premio Nacional de las Letras, con el que el jurado reconoció una trayectoria “siempre comprometida con la búsqueda de nuevos territorios literarios” y destacó Antagonía como “un hito en la reciente historia de la novela española al aunar historia, narración y reflexión literaria”.

PUBLICIDAD