Critican a la familia real por su guiño a la bandera de Francia horas antes de la semifinal del Mundial: Letizia de azul, Sofía de blanco y Leonor de rojo

Critican a la familia real por su guiño a la bandera de Francia horas antes de la semifinal del Mundial (Casa Real)

La familia real española se ha colocado en el centro de las críticas con su aparición sorpresa antes de los premios Princesa de Girona. Las redes sociales se han llenado de comentarios por la aparición en Barcelona de la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía con una combinación de azul, rojo y blanco pocas horas antes de la semifinal entre España y Francia, una imagen que muchos usuarios han interpretado como una bandera francesa en plena jornada marcada por el partido.

Los reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía han saludado por la mañana a los miembros del patronato de la Fundación Princesa de Girona en la audiencia previa a la entrega de los Premios Princesa de Girona 2026, prevista para esta tarde en Barcelona, dentro de una visita de una semana a Cataluña.

PUBLICIDAD

La controversia se ha concentrado en la fotografía de familia del acto. La reina Letizia ha vestido un traje azul Klein, Leonor ha optado por un conjunto rojo y Sofía ha elegido un traje blanco, una suma cromática que ha disparado las críticas en X al equipo de estilistas y de protocolo de la institución.

Critican a la familia real por su guiño a la bandera de Francia horas antes de la semifinal del Mundial (Casa Real)

El error de la familia real española

El rey rompía visualmente esa secuencia de colores, pero no ha evitado que la imagen se leyera como una coincidencia inoportuna el mismo día en que la selección española se enfrenta a Francia en las semifinales del Mundial 2026. La visita institucional a Barcelona no estaba vinculada al partido, sino a uno de los actos centrales de la agenda de la heredera.

PUBLICIDAD

La familia real ha participado en el saludo tradicional a la Fundación Princesa de Girona antes de la ceremonia de premios, un compromiso que explica su presencia en Cataluña y que también impide, por agenda, una mayor visibilidad pública de apoyo a la selección, pese a que Felipe VI sí asistió al partido contra Uruguay y tiene pensado repetir la experiencia si La Roja se clasifica en la final.

La elección de colores se ha percibido como un pequeño despiste que ha acabado en error garrafal porque el partido entre España y Francia era, ya desde por la mañana, el asunto más comentado del día. La crítica no se centra en un gesto explícito de apoyo al rival, sino también en la sensación de desconexión con el contexto que ha generado la imagen.

PUBLICIDAD

Critican a la familia real por su guiño a la bandera de Francia horas antes de la semifinal del Mundial (Casa Real)

Los ‘looks’ de la reina Letizia, la princesa y la infanta

Lejos de las críticas, entrando en detalle en cada uno de los looks, la reina Letizia ha llevado un traje de chaqueta y pantalón azul, de corte relajado y hombro ligeramente marcado, con una camiseta negra debajo, bolso negro de mano en cuero trenzado y calzado plano negro para una jornada que terminará por la noche en la gala.

Por su parte, la princesa Leonor ha recuperado un traje rojo de chaqueta y pantalón que ya había vestido antes. Lo ha combinado con un bolso de mano rojo de Thinking Mu, una marca española vinculada a la moda sostenible, y con unas sandalias planas doradas con las que ha dado un aire nuevo al conjunto.

PUBLICIDAD

La infanta Sofía ha cerrado el trío con un traje blanco, con la chaqueta anudada a un lado, con el que además ha hecho un pleno de blanco en sus últimas apariciones, convirtiendo el color en su tono predilecto para el verano. La prenda pertenece a la última colección de Octobre Éditions, firma del mismo grupo que Sézane, una marca presente con frecuencia en el armario de su madre, la reina Letizia, cuyo estilo parece marcar el de sus hijas.

La reina Letizia ha inaugurado la Feria del Libro de Madrid, donde visitó varias casetas, se interesó por las últimas novedades editoriales y compartió momentos cercanos con el público, libreros y escolares.

La reacción se ha amplificado porque la semifinal ha monopolizado la conversación pública durante toda la jornada. Buena parte de la ciudadanía tenía la atención puesta en la posible victoria de España y circulaban mensajes de apoyo y nerviosismo, por lo que la imagen de la familia real parecía prácticamente un guiño hecho a propósito, ya que, además, este 14 de julio es el Día Nacional de Francia.

PUBLICIDAD