Muere Luis Goytisolo, académico de la RAE y referente de la narrativa española, a los 91 años

Imagen de archivo del escritor Luis Goytisolo (Barcelona, 1935-2026) durante una entrevista realizada en Pamplona. EFE/Jesús Diges

El escritor y académico Luis Goytisolo ha muerto a los 91 años y deja una de las trayectorias más extensas de la narrativa española contemporánea, marcada por la tetralogía Antagonía, su ingreso en la Real Academia Española y premios como el Nacional de las Letras y el Carlos Fuentes.

La RAE ha confirmado que el autor falleció el pasado 12 de julio, aunque la noticia no ha trascendido hasta 24 horas después. Nacido en Barcelona en 1935, ocupaba el sillón C de la academia desde 1994 y había recibido el Premio Nacional de las Letras en 2013.

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Luis Goytisolo Gay nació el 17 de marzo de 1935 en Barcelona. Era hermano del poeta José Agustín Goytisolo, fallecido en 1999, y del también escritor Juan Goytisolo, muerto en 2017. Su infancia quedó marcada por la muerte de su madre en un bombardeo franquista cuando tenía tres años. Recién licenciado en Derecho, obtuvo en 1958 el Premio Biblioteca Breve con Las afueras, a la que siguió Las mismas palabras en 1962.

Antagonía y una obra marcada por la innovación narrativa

Uno de los núcleos de su obra fue la tetralogía Antagonía, dedicada a su esposa María Antonia Gil Moreno de Mora. El ciclo comenzó con Recuento en 1973 y se completó con Los verdes de mayo hasta el mar, premio Ciudad de Barcelona en 1976, La cólera de Aquiles en 1979 y Teoría del Conocimiento en 1981.

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En los años ochenta publicó novelas como Estela del fuego que se aleja en 1984, que obtuvo el Premio de la Crítica en 1985, La paradoja del ave migratoria en 1987 y Fábulas en 1988. Fue además colaborador habitual de prensa en cabeceras como El País, ABC y Diario 16, y en los noventa relevó a Carlos Barral en la dirección de la revista literaria Letra Internacional.

Luis Goytisolo (Foto: Wikipedia)

En 1992 publicó Estatua con palomas, distinguida con el Premio Nacional de Literatura de Narrativa. A partir de la elaboración de esa obra concibió la Fundación Luis Goytisolo para el estudio de la narrativa hispánica contemporánea, con sede en El Puerto de Santa María, en Cádiz, donde desde 2003 se celebra un Simposio Internacional de Narrativa Hispánica Contemporánea.

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En 1993 escribió Índico, fruto de un recorrido por 13 países ribereños de ese océano. El libro fue premiado por la revista Delibros como mejor obra de viajes y dio lugar a una serie documental de televisión.

Elegido académico en 1994 para cubrir la vacante del poeta Luis Rosales, ingresó en 1995 con un discurso en defensa de la autonomía del lenguaje frente a la influencia de la imagen. Formaba parte de la academia desde ese año y entre sus reconocimientos figuran el Premio Nacional de las Letras de 2013 y el Premio Internacional Carlos Fuentes concedido en 2018 por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

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De Carabanchel a sus últimos libros

En 1998 comenzó a emitirse la segunda parte de su serie Índico, nacida como reportajes para el suplemento de El País. Después realizó para TVE la serie Mediterráneo en 2000 y publicó Escalera hacia el cielo en 1999 y Diario de 360 grados en 2000.

A esa etapa siguieron El porvenir de la palabra en 2002, la novela Liberación en 2003, un nuevo volumen de Fábulas en 2004 y Tres comedias ejemplares en 2005. También aparecieron Oído atento a los pájaros en 2006, Cosas que pasan en 2009, El lago en las pupilas en 2012 y el ensayo Naturaleza de la novela, ganador del Premio Anagrama de Ensayo en 2013.

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Ese mismo año obtuvo el Premio Nacional de las Letras. El jurado destacó entonces su extensa obra literaria y su condición de poeta y novelista. En 2014, cuando Juan Goytisolo recibió el Premio Cervantes en una edición en la que él también estaba nominado, dijo: “Mi hermano Juan se lo merece y, por cuestión de edad, se lo tenían que dar antes a él. Pasó también con el Nacional de las Letras, que Juan lo ganó en 2008 y yo en 2013”.

Desde 'El Retiro de las Letras' hasta 'Grant Librería', los expertos nos presentan sus libros favoritos en una cadena de recomendaciones.

Ese mismo año reconoció en otra entrevista que nunca creyó en el marxismo y que se afilió al PCE a finales de los cincuenta para “combatir el franquismo”. Esa militancia le llevó a pasar cuatro meses en la prisión de Carabanchel. En 2015 vendió parte de su archivo personal a la Biblioteca Nacional. Un año después presentó en Barcelona El atasco y demás fábulas, recopilación de textos escritos a lo largo de 40 años.

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El 1 de noviembre de 2018 recibió de manos del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, el Premio Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español. Entre sus últimos libros figuran Coincidencias en 2017 y Chispas en 2019. Estuvo casado con María Antonia Gil Moreno de Mora hasta la muerte de ella en 1993. Tuvieron dos hijos, Gonzalo y Fermín.