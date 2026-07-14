Tragedia en Manlleu: encontrados los cadáveres de dos hermanos gemelos de 11 años ahogados en el río Ter

Imagen de río Ter. (Wikipedia)

Los cuerpos de dos gemelos de 11 años han sido encontrados sin vidas en en el río Ter a su paso por el municipio de Manlleu, en Barcelona. Según ha podido saber el medio El caso, los hermanos desaparecieron el lunes por la tarde tras jugar al fútbol y supuestamente, bañarse en el río. Su familia denunció el caso a los Mossos d’Esquadra cuando a las nueve de la noche no volvieron a casa. Las primeras pesquisas apuntan a un ahogamiento por accidente.

Ambos han sido encontrados pasado el medio día en el cauce del río Ter, junto a Manlleu. El primero de ellos ha sido hallado a las 13 horas, después de una búsqueda con equipos de la Unidad Subacuática de los Mossos y con drones. Una hora después ha sido encontrado el segundo menor. La policía catalana investiga ya los hechos, aunque según indican desde El Caso, los niños no sabían nadar.

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