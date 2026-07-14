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Tragedia en Manlleu: encontrados los cadáveres de dos hermanos gemelos de 11 años ahogados en el río Ter

Los hermanos desaparecieron el lunes por la tarde tras jugar al fútbol y bañarse en el río. Como ha avanzado el medio ‘El caso’, los niños no sabían nadar

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Imagen de río Ter. (Wikipedia)
Imagen de río Ter. (Wikipedia)

Los cuerpos de dos gemelos de 11 años han sido encontrados sin vidas en en el río Ter a su paso por el municipio de Manlleu, en Barcelona. Según ha podido saber el medio El caso, los hermanos desaparecieron el lunes por la tarde tras jugar al fútbol y supuestamente, bañarse en el río. Su familia denunció el caso a los Mossos d’Esquadra cuando a las nueve de la noche no volvieron a casa. Las primeras pesquisas apuntan a un ahogamiento por accidente.

Ambos han sido encontrados pasado el medio día en el cauce del río Ter, junto a Manlleu. El primero de ellos ha sido hallado a las 13 horas, después de una búsqueda con equipos de la Unidad Subacuática de los Mossos y con drones. Una hora después ha sido encontrado el segundo menor. La policía catalana investiga ya los hechos, aunque según indican desde El Caso, los niños no sabían nadar.

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