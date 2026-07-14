El juez pide prisión provisional y sin fianza para el acusado de agredir sexualmente a una mujer semiinconsciente en San Fermín por “riesgo de fuga”

Los corredores corren junto a los toros de Miura durante el encierro de las fiestas de San Fermín (REUTERS/Vicent West)

El titular de la plaza nº 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Pamplona ha dictado hoy el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido por la presunta violación de una mujer en estado de semiinconsciencia. Los hechos ocurrieron en el portal número 81 de la céntrica calle Estafeta de Pamplona durante la madrugada del pasado 10 de julio, en pleno transcurso de las fiestas de San Fermín.

El magistrado ha fundamentado la adopción de esta medida excepcional en la extrema gravedad de los hechos investigados, que son constitutivos de una presunta agresión sexual con penetración. Este delito, bajo los artículos 178 y 179 del Código Penal, acarrea penas de entre 6 y 12 años de cárcel. Ante este elevado escenario penal, el juez sostiene que existe un evidente “riesgo de fuga” que hace necesaria la prisión preventiva, medida que además busca “reportar tranquilidad y seguridad a la víctima”.

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De acuerdo con la denuncia, la víctima estuvo consumiendo alcohol y “una sustancia estupefaciente —tres rayas— que estos le ofrecieron” junto a su primo y otro varón al que solo conocía de vista. Tras desplazarse por el Casco Viejo de Pamplona consumiendo cervezas y una botella de Licor 43, la mujer manifestó no recordar “absolutamente nada” a partir de encontrarse en las inmediaciones de un bar de la calle Estafeta.

Más tarde, alrededor de las 4:30 horas, la denunciante fue hallada en estado de semiinconsciencia, postrada en las escaleras de acceso a la primera planta del portal nº 81. El examen forense practicado a las 8:10 horas reveló que la mujer presentaba una tasa de alcoholemia de 2,21 g/l y restos de cocaína en orina. Asimismo, la médico forense constató un “malestar psicofísico [...], esto es, una circunstancia de características reactivas y congruentes con la situación relatada”.

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Los corredores corren junto a los toros de José Escolar durante el encierro de las fiestas de San Fermín (REUTERS/Vincent West)

Las contradicciones del investigado

Por su parte, el detenido ha defendido en su declaración que las relaciones fueron en todo momento “completas y consentidas por ambos”, y que la mujer estaba plenamente “consciente, conocedora y consentidora de las relaciones”. También ha asegurado: “Le pregunté si íbamos a hacerlo allí, le dije que tenía novia, pero me dijo que lo hiciéramos allí”.

No obstante, el juez ha descartado la credibilidad de estas alegaciones. Además de abandonar “el lugar mientras se hallaba semidesnuda la víctima”, se ha tenido en cuenta el “examen médico practicado a la víctima horas después” que respalda su versión en la que no recuerda la secuencia de los hechos investigados.

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La Fiscalía y la acusación particular solicitaron el ingreso inmediato en prisión sin fianza, mientras que la defensa abogó por la libertad provisional con medidas menos gravosas. El auto dictado hoy por el juez de Violencia sobre la Mujer —órgano que asumió el caso después de que la jueza de guardia de Instrucción nº 1 se inhibiera de la causa— puede ser recurrido ante la Audiencia Provincial.

La gravedad del suceso ha despertado un fuerte rechazo en Pamplona, coincidiendo con el décimo aniversario del caso de “La Manada” de 2016. La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Pamplona ya emitió una declaración institucional manifestando su “total rechazo y condena a esta agresión” y su “absoluto apoyo y solidaridad con la mujer y su entorno”. Asimismo, el Movimiento Feminista de Iruñerria convocó una concentración de protesta en la Plaza del Castillo para denunciar las agresiones sexistas en lo que va de fiestas.

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