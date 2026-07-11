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Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

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El precio del servicio eléctrico cambia diariamente (Europa Press)
El precio del servicio eléctrico cambia diariamente (Europa Press)

Este es el precio de la energía eléctrica es el país para este domingo 12 de julio, así como las tarifas más altas y más baratas del día.

Recuerda que la tarifa de la energía eléctrica se modifica diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

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Precio de la luz

Día: 12 de julio

Tarifa media: 72.31 euros por megavatio hora

Tarifa más alta: 150.0 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: -1.0 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

El precio medio, máximo y mínimo de la electricidad (Europa Press)
El precio medio, máximo y mínimo de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este domingo 12 de julio, el precio de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 140.51 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 135.2 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 127.94 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 137.36 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 127.0 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 124.8 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 125.6 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 125.6 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 103.56 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 30.76 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.15 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de -0.82 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -1.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de -1.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de -1.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.82 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 1.08 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 38.77 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 82.47 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 140.1 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 150.0 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 149.42 euros por megavatio hora.

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