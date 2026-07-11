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La Torre Eiffel y el Louvre adelantan su cierre este fin de semana por la ola de calor en Francia, que también suspende los fuegos artificiales por el Día de la Bastilla

París ha habilitado puntos de baño en el Sena frente a las altas temperaturas. El país también teme por su entorno rural, amenazado por incendios

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Francia atraviesa una ola de calor que ha obligado también a variar los horarios de sus principales monumentos.

La Torre Eiffel ha reducido este sábado su horario de apertura a las 16:00 horas -frente a las 00:45 habituales de la temporada alta-, en una medida que se extenderá al domingo ante la ola de calor que somete a Francia a temperaturas cercanas a los 40 grados y que mantiene a una cuarta parte del territorio continental bajo alerta roja. Los principales museos de París han adoptado restricciones similares.

Según ha informado la empresa gestora del monumento en su página web, la última entrada al recinto quedó fijada a las 12:15 horas, con cierre de admisión en los restaurantes a las 13:30. Los visitantes con entradas reservadas a partir de las 12:00 por las escaleras o de las 12:30 en ascensor recibirán el reembolso automático de sus billetes. La organización ha recomendado llevar protección solar, mantenerse hidratados y hacer uso de los puntos de agua instalados en los accesos.

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A orillas del Sena, el Museo del Louvre -el más visitado del mundo- ha adelantado su cierre a las 16:00 horas, con última admisión a las 14:00, hasta el lunes inclusive. La dirección del museo ha recordado que la reserva previa de entradas es obligatoria y ha aconsejado a los visitantes adaptar el ritmo de la visita para minimizar los efectos del calor.

Bañistas en el Sena, ante la Torre Eiffel, para paliar el calor en Francia. (EFE/EPA/Mohammed Badra)
Bañistas en el Sena, ante la Torre Eiffel, para paliar el calor en Francia. (EFE/EPA/Mohammed Badra)

Tercera ola de calor desde mayo

Frente al Louvre, al otro lado del río, el Museo de Orsay ha fijado su cierre anticipado a las 17:00 horas desde este sábado hasta el miércoles 15 de julio. La última entrada será a las 16:00 y las salas de exposición cerrarán media hora después. El museo reembolsará de forma automática las entradas adquiridas para visitas programadas después de las 15:30 horas.

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Las medidas se enmarcan en la tercera ola de calor que atraviesa Francia desde mayo. El servicio meteorológico nacional Météo-France ha emitido alerta roja para 24 departamentos con una población de 22,2 millones de personas, mientras otros 59 de los 96 departamentos continentales permanecen bajo alerta naranja, un escalón por debajo del máximo. La coincidencia con el puente previo al Día de la Bastilla del 14 de julio ha generado una alta afluencia de viajeros en trenes y carreteras.

Más de 2.000 muertes por calor

El balance de las olas anteriores ya es grave. Según cifras oficiales, más de 2.000 muertes adicionales se registraron durante la ola de junio, y cerca de 300 durante las altas temperaturas de finales de mayo. El presidente Emmanuel Macron ha llamado este sábado a la vigilancia ciudadana ante el riesgo de incendios forestales, con el argumento de que nueve de cada diez fuegos tienen origen humano. “Un solo segundo de distracción puede poner en riesgo a las familias, poner en peligro a quienes nos protegen y destruir nuestro paisaje rural”, ha escrito en X.

Visitantes en el Louvre en plena ola de calor en Francia. (Reuters/Alice Sacco)
Visitantes en el Louvre en plena ola de calor en Francia. (Reuters/Alice Sacco)

Los incendios han arrasado en Francia el doble de superficie que en el mismo periodo del año anterior, y varias ciudades han cancelado sus espectáculos de fuegos artificiales del Día de la Bastilla por la sequía y el riesgo de incendio. Météo-France prevé que las temperaturas elevadas se mantengan al menos hasta el 14 de julio.

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