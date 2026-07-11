Los jugadores de la selección española que no se siguen en Instagram: el polémico Marcos Llorente y Joan García entre los menos seguidos por sus compañeros

Nico Williams y Marcos Llorente en el Mundial 2026 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La afición por el Mundial 2026 cada vez es mayor conforme la selección española se acerca a la final, ya que están a tan solo dos partidos de esa buscada segunda estrella. Es por ello que los jugadores son mirados bajo lupa no solo por su destreza en el campo, sino también por sus relaciones en los entrenamientos y el vestuario, ¿pero todos se llevan igual de bien que Pedri y Ferrán Torres? Con una simple búsqueda, Infobae ha comprobado qué jugadores no se siguen en Instagram, pese a pertenecer al mismo equipo y pasar tanto tiempo juntos.

Varios jugadores de la selección española del Mundial 2026 no se siguen entre sí en Instagram, una situación que llama la atención por la cohesión que se espera en un grupo de alto rendimiento. El caso más llamativo es el de Marcos Llorente, señalado constantemente por polémicas ajenas al fútbol, por ejemplo, al ir en contra de la ciencia y rechazar la crema solar, destaca como uno de los futbolistas con menos vínculos sociales dentro del vestuario.

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No obstante, no es el único caso destacado. Normalmente, es mutuo los jugadores que no se siguen en la red social, pero hay vínculos concretos en los que solo una de las partes ha evitado conectar con uno de sus compañeros, aunque sí que tenga su follow por la otra parte. No entra en esta lista Rodri Hernández, que no tiene cuenta de Instagram, mientras que Unai Simón la tiene en privado, por lo que conocemos quién le sigue, pero no a quién sigue él de vuelta.

Unai Simón, Pau Cubarsí y Pedri en el Mundial 2026 (IMAGN IMAGES via Reuters/Jessie Alcheh)

Marcos Llorente y Joan García, los menos seguidos

Marcos Llorente solo es seguido por 18 de los 25 compañeros de la convocatoria, ubicándose entre los menos integrados en términos de interacción digital. Resulta llamativo que, mientras la mayoría de futbolistas mantienen una red de seguimiento prácticamente completa, existen excepciones notables que rompen esta tendencia. En su caso, es recíproco los cinco jugadores con los que no se sigue: Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Yéremy Pino, Joan García y Nico Williams. Tampoco sigue a Unai Simón, aunque su cuenta es especialmente hermética y solo tiene 273 seguidores, por lo que está reservada a su círculo más íntimo.

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Joan García, portero del equipo, también figura con solo 18 compañeros que lo siguen, situándose junto a Llorente entre los más aislados en este aspecto al no ser seguido por el propio Marcos Llorente, Mikel Merino, Yéremy Pino, Aymeric Laporte y Nico Williams. Con todos ellos es recíproco excepto con Merino, a quien García sí que sigue. Es cierto, que el joven portero es uno de los debutantes en la selección, pero otros de los jugadores nuevos como Víctor Muñoz sí que cuentan con el respaldo de toda la selección.

Joan García con sus compañeros en el Mundial 2026 (REUTERS/Claudia Greco)

Las tensiones de la selección española

Quienes hacen casi pleno como los más sociables junto a Muñoz son David Raya, Alejandro Grimaldo, Eric García, Ferrán Torres, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Pedro Porro, Álex Baena, Mikel Oyarzabal y Marc Cucurella, que siguen a todos los jugadores y también cuentan con el seguimiento de todos ellos. De ellos, solo Dani Olmo y Mikel Oyarzabal han conseguido seguir al discreto Unai Simón, a quien también tiene el privilegio de seguir Mikel Merino.

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Lamine Yamal afirma que el objetivo es ganar, sin importar quién marque los goles, y se muestra ilusionado y confiado para el decisivo partido contra la selección francesa.

Pasando a los casos más concretos, Borja Iglesias y Pau Cubarsí no se siguen mutuamente al igual que Gavi y Mikel Merino, mientras que Pedri es seguido por todos, pero el canario no sigue de vuelta a Marc Pubill ni a Martín Zubimendi. Con todo esto, se desconoce hasta qué punto hay tensiones clave que hayan generado estas ausencias de seguimiento en redes sociales o si simplemente han sido despistes.