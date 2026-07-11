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El autor Élmer Mendoza denuncia que la élite intelectual mantiene el estigma contra el género negro

Durante su paso por el festival de Gijón, el novelista afirmó que el policial fue vilipendiado durante años y que todavía se lo considera un espacio menor, pese a su vigencia comercial y editorial

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Elmer Mendoza, explosivo en el Festival de Gijón. (AP)
Elmer Mendoza, explosivo en el Festival de Gijón. (AP)

El escritor mexicano Élmer Mendoza pidió introducir nuevas estéticas en la narrativa policial para cortar con el estigma de que el género negro ocupa un lugar menor dentro de la literatura, según informó EFE desde Gijón.

En un encuentro con la prensa durante la Semana Negra de Gijón, Mendoza sostuvo que el género “ha sido vilipendiado durante mucho tiempo” y que persiste “en las élites intelectuales como en los lectores” la convicción de que se trata de un espacio “inferior” en el espectro literario.

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El autor, reconocido por sus novelas protagonizadas por el detective Edgar “El zurdo” Mendieta y como referente de la llamada narcoliteratura, puso como ejemplo la vigencia comercial de “algunos clásicos” del policial. Citó el caso de Agatha Christie, de quien dijo que sus libros “se siguen vendiendo ahora mismo después de 50 años publicados”.

Mendoza también ubicó el problema en la circulación y la exhibición: afirmó que los “clásicos” del relato policial se mantienen vigentes, aunque ocupan los sitios menos visibles en las estanterías de las librerías.

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“Nuevas estéticas” para ampliar el relato policial

Mendoza planteó que parte de la transformación del género pasa por asumir recursos de otras tradiciones narrativas. Dijo que hay escritores que están cambiando la novela negra al incorporar claves de otros géneros, y reclamó un movimiento deliberado en esa dirección.

“Tenemos que trabajar en nuevas estéticas, plantear otros enigmas y provocar una visión más amplia de la literatura que se está haciendo”, afirmó el escritor durante su paso por el festival.

Seis libros con portadas de colores y textos, una lámpara antigua, una mesa de madera y una estantería con libros al fondo
Algunas de las novelas de Elmer Mendoza

El autor sumó una lectura sobre el peso de los “clásicos” dentro del ecosistema del policial y su relación con el prestigio: sostuvo que, aunque mantienen lectores y presencia editorial, el género arrastra una percepción de inferioridad que atraviesa tanto la crítica como el consumo.

Premios, catálogo y el lugar de los autores en librerías

Mendoza recordó hitos de su propia trayectoria en el género: fue finalista del premio Dashiell Hammett 2005 por Efecto tequila y ganó el Tusquets de Novela 2007 por Balas de plata. También enumeró su producción como autor de una docena de títulos de ficción, además de relatos y obras de teatro.

Élmer Mendoza
Elmer Mendoza reclama más lugar en librerías para los policiales.

Dentro de ese recorrido mencionó El amante de Janis Joplin, novela con la que ganó el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares (México 2002).

En su diagnóstico sobre el mercado, pidió que editoriales y distribuidoras no concentren la difusión en autores más reconocidos o “superventas” y “abran las puertas a otros” que, según dijo, encuentran dificultades para llegar a los lectores. Afirmó que las empresas del sector “deberían tener una visión humanista” y que esa lógica no esté basada solo en la obtención de grandes beneficios económicos.

En el mismo marco, señaló un ejemplo concreto del circuito del libro: dijo que en las principales librerías de México no se encuentran los libros del escritor español Manuel Vázquez Montalbán, a quien consideró uno de sus maestros, ni los de otros “grandes” autores españoles de novela negra.

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