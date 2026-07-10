Primer vistazo a ‘El director’, la película basada en el exitoso libro de David Jiménez sobre sus experiencias en El Mundo

Teaser trailer de 'El director, la película de Dani de la Orden basada en el libro homónimo de David Jiménez.

El teaser tráiler de El Director, nueva película dirigida por Dani de la Orden, ofrece las primeras imágenes de una historia inspirada en la etapa de David Jiménez al frente del diario El Mundo. El film se estrenará en cines de España el 27 de noviembre de 2026. Basada en el libro homónimo de Jiménez, la película explora cómo la defensa de los valores periodísticos puede enfrentarse a intereses ocultos dentro de los grandes medios. El guion, firmado por Alejandro Hernández y Michel Gaztambide, adapta las memorias del periodista y reconstruye, con mirada íntima y crítica, el pulso de una redacción bajo presión.

La película se inspira en el libro El Director, donde David Jiménez narra su experiencia real como máximo responsable de El Mundo. Tras dos décadas como corresponsal en zonas de guerra, Jiménez fue nombrado director del periódico en un momento de crisis para el sector. En la obra original, el autor documenta las dificultades para ejercer un periodismo independiente en un entorno marcado por conflictos internos, presiones empresariales y pugnas de poder. El largometraje traslada ese universo desde la no ficción a la gran pantalla, manteniendo el enfoque en la defensa de la integridad profesional y la búsqueda de la verdad.

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“El Director cuenta la historia de una lucha a contracorriente, en la que los principios periodísticos chocan con los intereses del sistema mediático”, explica la nota de prensa oficial. La película retoma episodios clave del libro y los convierte en una narración visual próxima al documental. La trama sigue a David Jiménez (interpretado por David Verdaguer), corresponsal experimentado que asume la dirección de uno de los principales diarios españoles. Desde el primer día, su empeño por impulsar un periodismo riguroso entra en conflicto con los intereses ocultos de la empresa, representados por el editor Cardenal (Alberto San Juan), inspirado en la figura del aquel entonces editor de El Mundo Antonio Fernández-Galiano.

Alberto San Juan y David Verdaguer en 'El director'

Un reparto lleno de caras conocidas

Pronto, la capacidad del personaje para liderar la redacción se pone a prueba en un entorno hostil, donde la independencia informativa se enfrenta a presiones políticas y económicas. La película ofrece una mirada crítica sobre el funcionamiento interno del periodismo nacional, abordando temas como la censura, las alianzas empresariales y la ética profesional. Con un estilo visual realista, próximo al documental, El Director apuesta por mostrar los dilemas de la profesión y las consecuencias personales que implica defender la honestidad en un contexto adverso.

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“El Director” llegará a salas de cine en toda España el 27 de noviembre de 2026. La película está dirigida por Dani de la Orden, conocido por trabajos como “Barcelona, noche de verano” y “Litus”. El guion es obra de Alejandro Hernández —Premio Goya al Mejor Guion Adaptado por “Todas las mujeres”— y Michel Gaztambide —Premio Goya al Mejor Guion Original por “No habrá paz para los malvados”—. Ambos han adaptado el testimonio de Jiménez, imprimiendo al relato un tono crítico y un enfoque realista.

El reparto está encabezado por David Verdaguer, ganador de dos premios Goya, quien encarna al director protagonista. Junto a él, Alberto San Juan interpreta al editor Cardenal. El elenco se completa con Fernando Colomo, Xavi Sáez, Miriam Iscla y Joan Carreras. La película cuenta además con la colaboración especial de Carmen Machi, Emma Vilarasau, Willy Toledo y Fernando Cayo, todos reconocidos por su trayectoria en el cine y la televisión española. Entre las figuras del reparto destacan también Anna Alarcón, Nacho Fresneda, Pau Durá, Marc Rodríguez, David Vert y Mia Sala-Patau. El Director ofrece un retrato de la lucha por la independencia periodística, trasladando al cine los desafíos y dilemas descritos en el libro de David Jiménez sobre su paso por El Mundo.

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