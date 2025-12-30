Spotify España: Estos son los podcast mas escuchados hoy

Spotify se ha convertido en una de las plataformas más importantes en el mundo debido a su amplio catálogo de música y podcast. (Infobae)

¿No sabes qué escuchar rumbo a la escuela, el trabajo, haciendo tarea, limpiando la casa o simplemente en tus momentos de ocio? Aquí están la lista de los 10 podcast más populares en Spotify España de esta semana.

La lista se renueva constantemente por lo que no puedes perderte la actualización que incluye producciones que van ganando terreno.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Ranking de podcast más escuchados en Spotify en España

1. La Ruina

Tomàs Fuentes e Ignasi Taltavull comentan y juzgan la peor anécdota de la gente que viene de público al programa. La historia más miserable se lleva un premio.

2. Nadie Sabe Nada

Andreu Buenafuente y Berto Romero se sientan frente a frente, micro a micro, e improvisan. ¿Qué puede salir mal? El humor de estos dos genios es oro para tus orejas. Ábrelas bien que, en el fondo, nadie sabe nada. En directo en Cadena Ser los sábados a las 12:00 y a cualquier hora si te suscribes.

3. La Pija y la Quinqui

El podcast de Carlos Peguer y Mariang. Todos los domingos. Síguenos en redes en pijayquinqui.

4. Sastre y Maldonado

Una charla entre José Luis Sastre y Miguel Maldonado puede derivar por cauces imprevistos, derroteros impensables y argumentos que nunca imaginarías. En el piloto, Sastre le preguntó a Maldonado qué tendría este podcast que no tuvieran los demás: Que en otros podcasts no estamos tú y yo. Y es verdad. Maldonado está en otros podcasts y Sastre en otros programas. Pero juntos, sólo en este. Que se sepa.

5. No es el fin del mundo

El podcast semanal de El Orden Mundial (EOM) para entender qué pasa en el mundo. Análisis, contexto y matices sobre la realidad internacional. Porque estar al día de qué pasa más allá de nuestras fronteras no debería ser ni complicado ni aburrido. Síguenos en redes en elordenmundial y descubre nuestro contenido en https:elordenmundial.comProducido por The Voice Village.

6. WORLDCAST

Hosted by: Pedro Buerbaum. Nuevo podcast cada lunes. Conversaciones sin cortes, filtros ni guiones. Todo tipo de invitados. Síguenos en nuestras redes sociales: -Youtube: https:www.youtube.comworldcast_ -Instagram: https:www.instagram.comworldcast_ -Tik tok: https:www.tiktok.comworldcast.oficial

7. ROCA PROJECT

Un Podcast para personas que buscan inspiración, aprendizaje y crecimiento personal. En Roca Project, Carlos Roca pone el foco en el valor humano conversando, sin filtros y en profundidad, con expertos, personajes influyentes y personas anónimas con una historia impactante que contar. Si buscas un podcast que te entretenga pero que además te aporte valor, este es tu podcast. Todos los miércoles a las 19:30 horas.

8. El Director

Un podcast para mentes libres donde David Jiménez conversa con las voces más atrevidas y revela lo que otros censuran. Sin camisetas ideológicas ni ataduras al poder. Domingos y Miércoles a las 8pm. También en el canal de YouTube "David Jiménez - El Director".

9. Poco se Habla! Briten y Xuso Jones

"Poco se Habla" es un podcast lleno de humor y espontaneidad creado por Ana Brito de "El Show de Briten" y Xuso Jones, dos creadores de contenido en alza. En este podcast, tratarán temas tabú de los que poco se hablan con mucha naturalidad, sinceridad y desmitificando teorías. Y lo harán con un invitado diferente cada semana. El objetivo de Ana y Xuso; hacer reír, pasárselo bien y llenarse la cartera de billetes. "Poco se Habla" es una producción de PodiumPodcast y ha sido galardonado como Mejor Anfitrión y Anfitriona en los III Premios Ondas Globales del Podcast.

10. Tengo un Plan

Ya puedes comprar entradas a los eventos de 2025 aquí: https:tengounplanpodcast.comeventos-presenciales Nos vemos todos los Lunes y los Jueves a las 12am con los mayores expertos de cada área de la vida para crecer y aprender sobre lo que hacen.

*Algunos títulos podrían no tener descripción porque la plataforma no la proporciona.

Los podcasts favoritos del 2024

Los podcast han retomado fuerza entre los usuarios de las plataformas de streaming, sobre todo tras la pandemia de coronavirus (Getty Images)

Los podcasts se han convertido en una fuente de entretenimiento para miles de personas que buscan diversificar el contenido que consumen. Gracias a plataformas como Spotify estos programas se han vuelto más accesibles, tanto para los usuarios con más opciones de programas, hasta los creadores de contenido que pueden iniciar a grabar sin necesidad de tener un estudio completamente profesional.

Todos los géneros de podcasts han sido bien recibidos, desde comedia a crimen real y hasta acompañamiento psicológico. Los usuarios disfrutan de sus contenidos favoritos en el tráfico, mientras lavan trastes o simplemente quieren sentarse en el sillón y sentir que están platicando con sus amigos.

Aunque cada país tiene sus propios gustos en podcasts, el wrapped del 2024 dejó en claro que los podcasts con información interesante fueron los favoritos a nivel mundial. A continuación los 10 más escuchados del año:

1.- The Joe Rogan Experience

2.- Call Her Daddy

3.- Huberman Lab

4.- This Past Weekend w/ Theo Von

5.- The Diary Of A CEO with Steven Bartlett

6.- Serial Killers

7.- Relatos de la Noche

8.- Crime Junkie

9.- Café Com Deus Pai | Podcast oficial

10.- El Podcast de Marian Rojas Estapé

Los podcasts iniciaron como una innovación en 1870 con el invento de Thomas Alba Edison: el fonógrafo. Los intelectuales de esa época dijeron que con este innovador artefacto las personas podrían leer libros “con los ojos cerrados”, además que ayudarían a contar cuentos a niños mientras los padres dormían, entre otros beneficios. Hoy en día, los podcasts se han convertido en programas con episodios con duraciones de hasta más de una hora, con una periodicidad y que pueden escucharse en cualquier momento y lugar.