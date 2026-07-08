Dwayne Johnson habla sobre la peluca que lleva en ‘Vaiana’: “Parece que estoy de madrugada después de haber bebido mucho tequila”

'Vaiana', el 'live action' basado en la película de animación de 2016. (Disney)

Acaba de aterrizar en la cartelera Vaiana, el ‘live action’ basado en la película de animación de Disney que se ha convertido en una de sus franquicias más rentables. En ella, Dwayne Johnson, da vida, esta vez en carne y hueso, al personaje de Maui, al que puso voz en el original de 2016.

El actor, siempre fiel a su sentido del humor, ha asegurado que se ha reído “muchísimo” con los memes sobre la peluca con la que aparece en la versión de acción real. También ha contado que pasó por 12 pelucas distintas antes de dar con la definitiva, porque el pelo de Maui “es uno de sus poderes” y el equipo consideró imprescindible acertar con ese diseño.

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Johnson ha contado que la reacción de internet le pareció “muy, muy divertida” cuando el primer tráiler mostró al intérprete, habitualmente calvo, con una larga melena castaña. Según el medio, las redes se llenaron de comentarios y montajes en cuanto aparecieron las primeras imágenes del personaje.

El intérprete lo resumió con una broma sobre su aspecto en pantalla: dijo que parecía llevar la peluca “después de haber bebido tequila de madrugada un sábado”.

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La importancia de ‘Vaiana’

En la ‘premiere’ celebrada el pasado martes por la noche en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, el actor también defendió el sentido de rehacer en imagen real una película estrenada hace apenas una década. La cinta original llegó en 2016 y algunas personas han vertido opiniones sobre si el estudio debía esperar más tiempo antes de volver sobre la historia.

Su respuesta fue que esta nueva versión aporta algo distinto porque trabaja con “seres humanos reales, de carne y hueso”. Johnson sostuvo que esa decisión permite mostrar valores que, a su juicio, merecen verse encarnados por intérpretes reales.

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Dwyane Johnson durante la promoción de 'Vaiana' REUTERS/Isabel Infantes

Esa idea enlaza con otro de los argumentos que ha repetido durante la promoción: la importancia de la representación cultural. El actor recordó que de niño encontró inspiración en personajes como Indiana Jones, pero no veía en pantalla figuras que se parecieran a él.

“Cuando tenía ocho años y veía a Harrison Ford, pensaba: ‘Quiero ser ese tío’, pero ese tío no se parecía a mí”, afirmó. Para Johnson, el universo cinematográfico de Vaiana tiene peso precisamente por esa visibilidad.

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La conversación sobre la peluca no se ha quedado solo en él. Lin-Manuel Miranda, compositor de las canciones, salió en defensa de ese aspecto del personaje y recordó que muchos espectadores olvidan que Johnson ya lució una melena llamativa en El rey Escorpión, una referencia con la que ironizó sobre el revuelo generado por el nuevo look.

Una de las películas más rentables de Disney

La relevancia de Vaiana dentro de Disney no se limita al debate cultural. La primera película recaudó 643 millones de dólares en todo el mundo tras su estreno en 2016 y se convirtió además en uno de los títulos más vistos de Disney+.

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La secuela estrenada en 2024, construida a partir de una serie televisiva para streaming que había sido descartada, firmó el mejor resultado de la historia en un fin de semana de Acción de Gracias con 225 millones. Después superó los 1.000 millones de recaudación mundial.

'Vaiana 2' © 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights

Ese rendimiento explica que ya esté en marcha una tercera entrega. Johnson lo confirmó recientemente en una rueda de prensa en Río de Janeiro, donde aseguró que ya ha habido conversaciones sobre Vaiana 3, aunque antes quieren dejar espacio al estreno de la versión de acción real.

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También avanzó que Jared Bush y Dana Ledoux Miller, guionistas vinculados a la saga, escribirán esa nueva película. La adaptación en imagen real está dirigida por Thomas Kail, responsable de la filmación teatral de Hamilton para Disney, y cuenta con Catherine Laga’aia junto a Dwayne Johnson, además de John Tui, Frankie Adams, Rena Owen y Jemaine Clement.