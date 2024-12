El lado desconocido de Paul McCartney: su faceta de pintor, la venta de su partida de nacimiento por 20.000 dólares y un planeta menor a su nombre

Paul McCartney en un concierto en el Foro Sol en México (Paul McCartney)

Paul McCartney es uno de los músicos más reconocidos a nivel mundial por su gran talento como bajista, así como vocal y compositor del grupo musical que dominó las radios de los años 60: The Beatles. A pesar de haber tenido que luchar mucho para que le reconocieran como cantante, su carrera en solitario, también está llena de éxitos.

Asimismo, existen numerosos detalles sobre su vida personales que muy pocas personas conocen y que son realmente extraordinarios. Por ejemplo, el compositor de 82 años siempre ha llevado la música en las venas, pues nació de la unión de una enfermera llamada Mary y de un vendedor de algodón, James McCartney, que por las noches tocaba el piano en una banda de jazz.

Todos los secretos y curiosidades de Paul McCartney

Paul McCartney durante su concierto en el Corona Capital en la Ciudad de México el domingo 17 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

El autor de ‘Hey Jude’ ha pasado por numerosas escenas, que muchos ni sospechan. El cantante fue nombrado como detective honorífico de la policía de Nueva York, después de dar un concierto en honor a las víctimas del 11-S, con el fin de recaudar un fondo benéfico tan solo seis semanas después del atentado. El dinero se destinó a la Fundación Robin Hood para ayudar a todos los cuerpos de seguridad y ciudadanos que realizaron tareas de socorro tras el ataque terrorista a las torres gemelas.

Asimismo, el artista tiene el Récord Guinness por ser el compositor más exitoso del mundo de la música. Para medir su relevancia se tuvo en cuenta el hecho de que 91 de 188 canciones, en las que actúa como autor o coautor, han estado en el top 10 de los ‘charts’ de todo el globo terráqueo. Incluso, 33 de ellas alcanzaron el top 1, sin dificultad. A sus 82 años, el artista ha compuesto más de 1.000 canciones y en varias ocasiones ha confesado que tiene dificultades para recordar las letras de algunas de ellas: “Tengo que volver a aprenderlo todo. He escrito mucho y no puedes retenerlo en la memoria”, declaró a The Mirror en 2019.

Aunque sus primeras letras las creó con 14 años, cuando escribió ‘I Lost My Girl’, tres años antes ya intentó acercarse al orbe musical. Y es que, con tan solo 11 años, McCartney fue rechazado para entrar en el coro de la Catedral de Liverpool, algo que agradeció más tarde, ya que si lo hubiera aceptado habría acabado como profesor de música. Igualmente, no fue uno de los integrantes principales de los Beatles al inicio, pues solo se encargaba de algunas letras y era la tercera guitarra, según Crónica Directo.

Una barrera que pasó con la salida de Stuart Sutcliffe de la agrupación, lo que propició que el autor de Yesterday se apropiara del bajo. Una vez se disolvió el grupo, bien es sabido por todos el enfrentamiento que hubo entre John Lennon y McCartney. No obstante, sendos artistas se reconciliaron, e incluso Paul participó en una exposición de arte conjunta con la viuda de Lennon, Yoko Ono, una figura que suscitó muchas acusaciones sobre la separación de los Beatles.

Beatles jóvenes

De esta manera, el cantante y bajista de uno de los grupos más exitosos de la historia cuenta con otra pasión dentro de las siete artes: la pintura. Su recorrido en este sector comenzó mucho más tarde, concretamente a los 40 años, dando color a unas telas. Sin embargo, el compositor se animó paulatinamente hasta llenar galerías de arte de Nueva York, Londres y Los Angeles. Más de un centenar de sus trabajos están recogidos en el libro ‘Paul McCartney Paintings’, una obra para los amantes de esta destreza.

A pesar de todos los logros que ha alcanzado, la estrella internacional también ha pasado por situaciones complejas. Un ejemplo de ello es que no disponga de su partida de nacimiento, ya que su madrastra la vendió a un inversionista a un precio desconocido hasta la fecha, según desveló The New York Times.

Actualmente, el último paradero del registro está en las manos de un estadounidense que compró el documento por 20.000 en una subasta en 1990. Igualmente, en el mismo año la presencia del cantante más exitoso del mundo en el cielo. La explicación de ello es que hay un planeta menor que lleva el nombre del compositor: 4148 McCartney.