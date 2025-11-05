Entretenimiento

La insólita venganza de Paul y Linda McCartney contra un periodista musical

El libro más reciente sobre Wings relata el enojo que generó en la banda una crítica publicada por un periodista británico

Paul y Linda McCartney reaccionaron
Paul y Linda McCartney reaccionaron a una crítica inventada con un gesto insólito, según el relato del libro más reciente sobre Wings (Grosby Group)

La historia de Paul McCartney y su banda Wings está marcada por episodios insólitos, pero pocos tan sorprendentes como la respuesta que el ex Beatle y su esposa Linda McCartney idearon ante una crítica musical que consideraron injusta.

Según relata el libro Wings: The Story of a Band on the Run, publicado en noviembre de 2023, la pareja envió excremento de su hija Stella, entonces un bebé, a un periodista británico que había publicado una reseña negativa sobre un concierto al que no asistió.

El incidente, revelado por el baterista Denny Seiwell, es un reflejo de la tensa relación entre la banda y la prensa musical de la época, y muestra una faceta poco conocida de la reacción de McCartney ante la desinformación.

Durante una gira de Wings a principios de los años 70, un reportero se unió temporalmente al grupo con la promesa de que no escribiría una crítica del espectáculo, sino un reportaje sobre cómo los miembros de la banda viajaban acompañados de sus familias.

En ese momento, Paul y Linda McCartney tenían tres hijos: Heather, Mary y la pequeña Stella. Según el relato de Denny Seiwell en el libro, el hombre de prensa tuvo acceso privilegiado.

El libro documenta el incidente
El libro documenta el incidente en el que la familia McCartney envió excremento de su hija Stella a un crítico musical (The Grosby Group)

“Lo llevamos a la prueba de sonido, lo dejamos pasar al backstage, lo subimos al autobús, le mostramos cómo vivíamos y todo eso. No se quedó para el concierto. Voló de regreso a casa”, recordó el músico.

La sorpresa llegó una semana después, cuando el grupo descubrió que el periodista había publicado una reseña completa del concierto al que no asistió.

Y la destrozó. Todo: la forma en que vivíamos, la manera en que viajábamos, cómo sonábamos”, detalló Seiwell.

Ante lo que consideraron una traición y una falta de ética profesional, Paul y Linda decidieron responder de una manera tan inusual como contundente.

“Stella era un bebé en ese momento. Así que Paul y Linda tomaron una de esas pequeñas jaboneras de plástico del hotel en el que estábamos, pusieron una de las heces de Stella dentro, la envolvieron y se la enviaron al periodista”, explicó.

Wings, bajo el liderazgo de
Wings, bajo el liderazgo de Paul y Linda McCartney, enfrentaba el escrutinio constante de la prensa tras el fin de The Beatles (Pete Still/Redferns)

Y añadió: “Eso lo escucharon de mí. No me importa si quieren que se sepa o no”, añadió.

Este episodio se enmarca en una época en la que Wings, la banda que Paul y Linda McCartney formaron tras la disolución de The Beatles, enfrentaba críticas frecuentes y, en ocasiones, injustas por parte de la prensa británica.

El libro Wings: The Story of a Band on the Run, que recopila alrededor de 150 fotografías, entradas de diario, letras manuscritas y testimonios de figuras cercanas a la banda, ofrece una visión detallada de aquellos años.

Entre los colaboradores del libro se encuentran no solo los miembros de Wings, sino también personalidades como John Lennon, George Harrison, Ringo Starr, George Martin, Sean Ono Lennon, Chrissie Hynde, Dustin Hoffman y Twiggy, así como la propia Stella McCartney.

La diseñadora de moda, hija de Paul y Linda, también aporta su perspectiva en el libro, explicando cómo la influencia de sus padres marcó su carrera creativa.

El episodio también revela la
El episodio también revela la cercanía con la que los hijos de Paul y Linda vivían el día a día de la banda (REUTERS/Maja Smiejkowska)

“Todas mis presentaciones de grado en Central Saint Martins, mi trabajo con Chloé y mi labor actual siguen estando influenciados por su estilo”, afirmó Stella McCartney. “Tengo la suerte de conservar algunas de esas piezas y siento que las estoy resguardando para las futuras generaciones”.

El lanzamiento de Wings: The Story of a Band on the Run coincide con una serie de celebraciones y reediciones que han devuelto a Wings al centro de la atención musical.

En los últimos dos años, la banda ha sido protagonista de estrenos como la película One Hand Clapping y su álbum en vivo de 1974, así como de la edición especial por el 50 aniversario de Band On The Run, su tercer disco de estudio.

Además, a principios de 2025, se publicó una reedición conmemorativa de Venus And Mars, el cuarto álbum de la banda.

La antología definitiva de Wings
La antología definitiva de Wings incluye material inédito y nuevas ediciones, consolidando el legado de la banda junto a la historia revelada (AP/Greg Smith)

Este mismo mes, Wings lanzará una antología definitiva supervisada personalmente por Paul McCartney, que incluirá éxitos como “Band On The Run”, “Live And Let Die”, ”Jet” y “Let ‘Em In”, junto a un libreto ampliado de 32 páginas con fotografías, arte, pinturas, curiosidades e información sobre el grupo.

