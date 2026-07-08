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Piscinas vacías, playas salvajes y grandes aventuras bajo el sol: las mejores películas para descubrir este verano

De clásicos como ‘El graduado’ a joyas más ocultas, estas son algunas de las grandes historias con las que hacer más llevadero el calor

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De 'El nadador'' a 'Creatura', estas son algunas de las mejores películas a descubrir este verano.
De 'El nadador'' a 'Creatura', estas son algunas de las mejores películas a descubrir este verano.

Cuando el verano irrumpe con sus días largos y el calor invita a buscar refugio en piscinas, playas o bosques, el cine ofrece relatos que exploran el lado oculto de la temporada más luminosa. Piscinas vacías, playas salvajes y grandes aventuras bajo el sol se convierten en paisajes donde adolescentes y adultos se enfrentan a transformaciones profundas, decisiones difíciles y momentos de autodescubrimiento. Estas historias no solo evocan la libertad, sino también la incertidumbre y el vértigo de crecer.

Películas como El nadador convierten la travesía acuática en una metáfora del ocaso y la introspección, mientras que El graduado retrata la confusión y el desconcierto de quienes buscan sentido tras el fin de una etapa. Otras, como Los reyes del verano, imaginan la fuga adolescente como un experimento de independencia que revela la complejidad de los lazos familiares. Los amos de Dogtown lleva la acción a las piscinas vacías de Los Ángeles, donde la rebeldía y la invención marcan el nacimiento de una cultura. Finalmente, Creatura aborda la construcción de la identidad y el deseo en un entorno costero que invita a mirar de frente el pasado.

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El nadador (Filmin)

Imagen de 'El nadador'
Imagen de 'El nadador'

Considerada todo un clásico de culto, El nadador parte de un relato del escritor estadounidense John Cheever para ilustrar el ocaso de toda una generación, la que retrata a través de los ojos de Ned Merrill (Burt Lancaster), una suerte de Donald Draper que surca su barrio a través de piscinas de vecinos. En su aventura se irá reencontrando con viejos amigos y otros que ya no lo son tanto, mientras comienza a darse cuenta del daño que ha hecho y de todas esas cosas que tenía que cuidar y que decidió ignorar metiendo la cabeza bajo el agua.

La película fue además una de las que marcó la transición del Hollywood al Nuevo Hollywood, con una serie de cambios en la forma de filmar que ya se atisbaban en Bonnie y Clyde y que serían continuados con toda la camada de directores de los años 70, desde Martin Scorsese y Brian de Palma a Francis Ford Coppola.

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El graduado (Amazon Prime y Filmin)

Imagen de 'El graduado'
Imagen de 'El graduado'

La última escena de El graduado condensa el desconcierto de toda una generación. Benjamin Braddock, interpretado por Dustin Hoffman, acaba de irrumpir en una iglesia y escapar con Elaine Robinson. Entre miradas de sorpresa y respiraciones agitadas, ambos suben a un autobús, sucios y eufóricos. El silencio de los minutos finales revela una pregunta tácita: ¿qué viene después de romper con todo? La película, dirigida por Mike Nichols, retrata la incomodidad de un joven atrapado entre expectativas familiares y la rutina de la vida acomodada en los suburbios de Estados Unidos. Benjamin, recién graduado, se siente perdido y sin un propósito claro. Su relación con la señora Robinson, madre de Elaine, es tanto una huida como una búsqueda de sentido.

A lo largo de la historia, la banda sonora de Simon & Garfunkel acompaña el vacío existencial del protagonista. Nichols utiliza planos largos y silencios para subrayar la apatía y el desconcierto. El guion evita respuestas fáciles y muestra el peso de las decisiones impulsivas. El filme plantea el dilema de una juventud que, aun desafiando las reglas sociales, no encuentra respuestas inmediatas a su malestar. La historia de Benjamin ilustra el tránsito entre la rebeldía y la incertidumbre adulta.

Los reyes del verano (Amazon Prime)

Imagen de 'Los reyes del verano'
Imagen de 'Los reyes del verano'

Su protagonista está de rigurosa actualidad con el estreno de Mensajes de voz para Isabelle en Netflix, pero pocos saben que Nick Robinson se dio a conocer con esta aventura adolescente. Dirigida por Jordan Vogt-Roberts, quien luego haría Kong: La isla calavera, la película cuenta la historia de tres jóvenes que se “autoindependizan” de sus familias huyendo al bosque para vivir su propia vida, aunque sea durante un verano.

La fotografía naturalista, los cómicos diálogos a cuenta de secundarios como Nick Offerman (también presente en la película que estrena Netflix ahora) o la música hacen de Los reyes del verano una coming of age imperdible para el verano.

Los amos de Dogtown (Netflix)

Imagen de 'Los amos de Dogtown'
Imagen de 'Los amos de Dogtown'

El relato de Los amos de Dogtown reconstruye el surgimiento de un fenómeno cultural a partir de las hazañas de un grupo de jóvenes skaters del barrio de Venice, en Los Ángeles. La película dirigida por Catherine Hardwicke se centra en la vida de Tony Alva, Stacy Peralta y Jay Adams, quienes transformaron la cultura del skate a mediados de los años setenta. El filme muestra cómo estos adolescentes, integrantes del equipo Z-Boys, comenzaron a experimentar con patinetas en piscinas vacías durante una fuerte sequía. Esta innovación marcó un antes y un después, ya que su estilo agresivo y creativo redefinió el deporte y lo llevó a una nueva dimensión de popularidad.

La convivencia entre los integrantes del grupo estuvo marcada tanto por la camaradería como por las rivalidades y las oportunidades comerciales que surgieron a su alrededor. La llegada de patrocinadores y la fama pusieron a prueba las relaciones personales, evidenciando las diferencias de carácter y las distintas formas de afrontar el éxito. Los amos de Dogtown responde a una pregunta clave: ¿cómo afecta la fama a quienes nacen en la periferia social? La película ilustra que el reconocimiento repentino trae consigo desafíos y sacrificios, y que el espíritu original puede verse amenazado cuando lo marginal se convierte en mercancía. Al final, los protagonistas deben decidir si priorizan la amistad o el éxito individual, enfrentándose a las consecuencias de sus elecciones.

Creatura (HBO Max)

Imagen de 'Creatura'
Imagen de 'Creatura'

El tránsito de la niñez a la vida adulta encuentra en Creatura una mirada íntima y sensorial. La película, dirigida por Elena Martín, narra la historia de Mila, una joven que, tras una ruptura sentimental, regresa a la casa familiar en la costa catalana. Este retorno la lleva a confrontar recuerdos de su adolescencia y a revisar la relación con su propio cuerpo y su deseo. A través de una estructura fragmentada, el filme reconstruye las etapas clave de la vida de Mila, desde la infancia hasta la juventud. Cada salto temporal revela cómo experiencias aparentemente menores pueden dejar marcas profundas y duraderas. La exploración de la sexualidad femenina se aborda sin juicios ni idealizaciones, mostrando tanto la curiosidad como la confusión y el peso de los silencios familiares.

La película responde a una pregunta central: ¿cómo influyen los recuerdos y el entorno familiar en la construcción de la identidad? El proceso de Mila (Elena Martín) expone la dificultad de romper con patrones heredados y la importancia de reconciliarse con el pasado para poder avanzar. En Creatura, la cámara y el paisaje costero se convierten en testigos silenciosos de una transformación interior. El relato muestra que crecer implica aceptar lo vivido y atreverse a mirar de frente aquello que durante años se prefirió callar.

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