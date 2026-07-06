Jóvenes y radicalizados: Alemania alerta del peligro de las redes sociales para captar nuevos ‘soldados’ del extremismo

Activistas protestan contra la convención de dos días del partido de extrema derecha alemán Alternativa para Alemania, en Erfurt, Alemania, el 4 de julio de 2026. (Reuters/Christian Mang)

En Alemania, el fenómeno de la radicalización y el extremismo entre los jóvenes ha adquirido una nueva dimensión gracias a el impulso de internet y las redes sociales. El último informe de la agencia de inteligencia alemana destaca que la propagación de discursos extremistas entre jóvenes se ha intensificado a través de plataformas digitales, lo que facilita el contacto con ideologías radicales y la captación por parte de grupos extremistas. Este entorno digital permite que los jóvenes accedan rápidamente a material de propaganda, foros cerrados y mensajes cifrados que promueven discursos de odio e incitan a la violencia.

El documento oficial señala que las redes sociales y los servicios de mensajería instantánea actúan como canales clave en la difusión de contenidos extremistas. Estos espacios virtuales no solo sirven para la propagación de ideas radicales, sino también para la captación y organización de células afines. La facilidad para mantener el anonimato y la posibilidad de interacción con individuos fuera del entorno familiar o escolar incrementa el riesgo de exposición y adoctrinamiento. Según la agencia, los jóvenes se convierten en un objetivo prioritario tanto para movimientos de extrema derecha como de extrema izquierda, así como para las corrientes islamistas.

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La radicalización online se produce en fases. Según la inteligencia alemana, comienza con el consumo pasivo de contenidos, pasando por la interacción en comunidades cerradas y culmina en la participación activa en acciones o campañas. El informe subraya que los grupos extremistas adaptan sus estrategias comunicativas para atraer a los jóvenes, muchas veces a través de discursos que explotan sentimientos de marginación, frustración o búsqueda de identidad. Además, las plataformas digitales permiten una rápida propagación de “narrativas de victimización” y justifican el uso de la violencia como herramienta de cambio.

Extremismos islamista y de derecha

En el caso del extremismo islamista, la agencia alemana ha identificado un uso sofisticado de la tecnología digital para reclutar y adoctrinar a jóvenes. En concreto, destacan la utilización de redes sociales, aplicaciones de mensajería cifrada y hasta inteligencia artificial para personalizar mensajes y evadir controles. Esta tendencia se refleja en la difusión de manuales, videos y convocatorias dirigidas especialmente a jóvenes en busca de pertenencia y significado.

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El informe de la agencia de inteligencia alemana estima que el potencial del islamismo en Alemania asciende a 28.645 personas, de las cuales 9.110 se consideran violentas. En el ámbito del salafismo -rama del islam suní-, existen 11.200 individuos identificados. Por su parte, el extremismo de derecha cuenta con 40.600 personas, de las cuales una parte significativa mantiene una orientación violenta. El informe también subraya un aumento de los delitos motivados por odio racial y xenofobia: en 2025, las agresiones físicas con motivación derechista y xenófoba crecieron un 7,5 %, alcanzando 985 casos, con seis intentos de homicidio registrados.

Manifestantes y policía se enfrentaron en Southampton, Reino Unido, después de que la difusión de imágenes de cámara corporal mostrando a un estudiante moribundo, esposado por la policía tras ser apuñalado por un hombre sij y falsamente acusado de insultos raciales contra su asesino, generara indignación. Figuras de la extrema derecha aprovecharon el caso, y el activista Tommy Robinson participó en la protesta en la ciudad del sur donde ocurrió el asesinato en diciembre.

El número total de delitos de motivación derechista en 2025 fue de 42.544, mientras que los delitos de motivación islamista o por ideología religiosa sumaron 1.983. En relación con el antisemitismo, 2.821 delitos de motivación derechista tuvieron carácter antisemita, de los cuales 49 fueron violentos. Además, se reportaron 119 delitos antisemitas de motivación izquierdista, principalmente daños a la propiedad y propaganda.

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Respecto a los atentados religiosos y los ataques a judíos, el informe también detalla que la amenaza contra objetivos israelíes y judíos en Alemania sigue siendo alta, en parte por la actividad de organizaciones como Hamás. Durante 2025, se produjeron varias detenciones de presuntos partidarios de Hamás que planeaban ataques contra instituciones judías e israelíes en Alemania. Se incautaron armas de fuego y se detectaron vínculos con actividades similares en otros países europeos.

Reclutamiento en canales cifrados

Las autoridades reportan que la radicalización y la violencia antisemita se manifiestan tanto en ataques físicos como en campañas de acoso y propaganda, especialmente en redes sociales. El informe remarca que las protestas propalestinas han servido de plataforma para la difusión de mensajes de odio y violencia contra la población israelí y judía, con la presencia de extremistas que promueven consignas y símbolos agresivos. Aunque la mayoría de los participantes en estas manifestaciones no son extremistas, los núcleos radicalizados influyen en el tono y las acciones de los eventos.

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La agencia de inteligencia alemana advierte que las estrategias de grupos extremistas islamistas incluyen la utilización de canales cifrados y el reclutamiento de jóvenes para actividades logísticas y de financiación. En 2025, se documentó el apoyo a redes como Hamás y el Estado Islámico, incluyendo la recaudación de fondos y la organización de eventos con fines proselitistas.

Entre los mecanismos de prevención, el Estado alemán mantiene programas de atención y líneas directas para personas que buscan abandonar entornos extremistas. La cooperación internacional y el uso de nuevas tecnologías para el monitoreo y la intervención temprana se consideran esenciales para contener la expansión de la radicalización y la violencia motivada por odio religioso o ideológico.

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Imagen de archivo de una concentración de seguidores del partido de extrema derecha Alternativa por Alemania, en Berlín, Alemania, a 22 febrero 2025. (Reuters/Christian Mang)

El informe también examina el papel de las organizaciones sindicales y movimientos sociales con orientación extremista, como la Freie Arbeiter*innen-Union (FAU), que utiliza una estrategia de aproximación social para captar y adoctrinar a nuevos miembros, especialmente jóvenes. Estas organizaciones aprovechan su presencia en el ámbito laboral y comunitario para ofrecer servicios y asesoría, ocultando inicialmente su orientación anarquista y extremista, con el objetivo de expandir su base de apoyo e impulsar cambios estructurales a largo plazo.

Cooperación entre grupos extremistas

Por último, el informe advierte sobre la creciente cooperación entre diferentes grupos extremistas, tanto nacionales como internacionales. Se observa la formación de redes transversales que intercambian recursos, información y estrategias, lo que incrementa el desafío para las autoridades. El fortalecimiento de vínculos entre movimientos de extrema izquierda, islamistas y colectivos propalestinos genera un entorno en el que la radicalización puede avanzar de manera más coordinada y persistente, afectando tanto la seguridad como la cohesión social en Alemania.

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Según la inteligencia alemana, el acceso sin restricciones a plataformas digitales y la sofisticación de los métodos empleados por grupos extremistas han llevado al aumento de extremistas, cada vez más jóvenes. La multiplicidad de actores involucrados, desde organizaciones de extrema derecha hasta redes islamistas y colectivos anarquistas, plantea un reto constante para las autoridades, que deben adaptar sus estrategias de prevención e intervención a escenarios en permanente evolución.

La respuesta estatal se apoya en la vigilancia, la cooperación internacional y el desarrollo de programas de prevención orientados a los sectores más vulnerables, en particular los jóvenes. El informe detalla que solo mediante una acción coordinada y la actualización de los recursos tecnológicos será posible contener el avance de los discursos de odio y la violencia ideológica, salvaguardando la seguridad y la cohesión social en Alemania.

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