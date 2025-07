Las películas de Denzel Washington que el propio actor recomienda ver: “Es el personaje más heroico que he interpretado”

Denzel Washington, en la promoción de 'The Equalizer 3'. (REUTERS/Steve Marcus)

Una consulta realizada en la red social de Reddit ha propiciado que Denzel Washington, uno de los actores más importantes de Hollywood en la actualidad con más de cincuenta películas y dos premios Óscar en su haber, haya seleccionado las dos películas de su filmografía que recomendaría a quienes se acercan por primera vez a su carrera.

Hablamos de un actor que, a sus 70 años, es historia viva del cine, después de protagonizar títulos como Philadelphia, American Gangster o Training Day. “Creo que es el mejor actor vivo y, en términos de lo que significa para nuestra cultura, ¡olvídalo! Llevo mucho tiempo hablando con él de esto", llegaría a afirmar el director y guionista Ryan Coogler sobre la importancia de Washington para el cine y la presencia de actores afroamericanos en la gran pantalla.

Sin embargo, las películas que ha destacado el actor han sorprendido por no figurar entre los títulos más destacados de su filmografía. “Sugiero que veáis dos”, ha empezado diciendo, “Fences y El fuego de la venganza”. Estas dos producciones, además, muestran varias facetas de Washington, puesto que el intérprete se mueve en la primera aparece en un registro más dramático, que es el que más reconocimiento le ha valido, y en la segunda en un registro más de acción, en la línea de los últimos trabajos del actor.

Un flechazo teatral junto a otra leyenda de Hollywood

Fences es, además, su ópera prima con director. Denzel Washington ha explicado en diferentes ocasiones varios detalles sobre el origen y la adaptación de esta exitosa obra de teatro de August Wilson al cine. En ella, se cuenta la historia de un padre afroamericano en los años 50 que lucha contra los prejuicios raciales mientras trata de sacar adelante a su familia. “Leí el guion y pensé: ‘Quiero hacer la obra’. Así que la hicimos y tuvimos un gran éxito. Luego supe que al menos podía interpretar el papel”. Por si fuera poco, en la película aparece otra de las actrices negras más importantes de todos los tiempos, Viola Davis.

La película, llena de matices emocionales y dirigida con rigor por el propio Washington, le valió su séptima nominación a los premios Óscar como mejor actor, un premio que sí ganó Viola Davis como Mejor actriz de reparto. Fences también estuvo nominada a Mejor película y Mejor guion adaptado, aunque en este sentido, el actor y director ha reconocido que no implicó mucho trabajo. “Usé la mayor parte de la obra; si hay 25,000 palabras en el guion, 24.900 son de August. Tal vez añadí un par de frases”.

Denzel Washington y Viola Davis en 'Fences'. (Paramount Pictures)

El segundo título recomendado por Denzel Washington es El fuego de la venganza, dirigido por Tony Scott y lanzado en 2004. Washington se refirió a la intensidad que atraviesa esta historia de acción, en la que interpreta a John Creasy, un exagente de la CIA sumido en la desesperanza que encuentra la redención al proteger a una niña. “En las proyecciones de prueba, muchos hombres se quejaron de la escena en la que se cortan los dedos, pero sorprendentemente casi ninguna mujer se quejó. Esa escena era originalmente mucho más larga y más espeluznante. Creo que el tema de la película lo hace inevitable. Es una especie de ‘¿qué harías si eso te pasara a ti?’. Es el personaje más heroico que he interpretado”.

Al ser consultado sobre el aplauso que ha recibido su labor en esta producción, Washington ha mostrado en diferentes entrevistas un espíritu autocrítico y cierta sorpresa: “Sabes, tengo que volver a ver esta película, porque estoy escuchando eso. No lo pensé así. Realmente tengo que mirarla de nuevo, porque tal vez finalmente aprendí algo sobre la contención, sobre actuar con sutileza, porque no lo sentí así. No se siente de esa manera para mí”. Unas afirmaciones que muestran hasta qué punto puede llegar a ser escéptico con los elogios que ha ido cosechando a lo largo de varias décadas frente a las cámaras.