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Entre arte flamenco, pintura y un hallazgo literario: así ha sido el tributo de Miguel Poveda a Lorca en ‘La Revuelta’

El cantaor flamenco es uno de los primeros invitados de la semana del programa presentado por David Broncano, en RTVE

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Miguel Pontada, cantaor flamenco, en 'La Revuelta'
El cantaor flamenco Miguel Poveda acude como invitado a 'La Revuelta', el programa de RTVE presentado por David Broncano. / Captura de pantalla

La conmemoración del 90º aniversario del asesinato de Federico García Lorca ha impulsado una serie de homenajes en 2026. Uno de los programas más vistos del panorama actual, La Revuelta, no podía ser menos. Por ello, en la primera noche de la semana, el espacio de RTVE ha ofrecido un tributo de la mano del cantautor Miguel Poveda.

Durante este acto, Poveda ha presentado su nuevo documental, Enlorquecido: Solo el misterio nos hace vivir, en el que profundiza en la influencia lorquiana sobre su visión artística y personal, y ha revelado uno de los dos descubrimientos recientes más significativos sobre el poeta granadino.

El manuscrito Gacela de la raíz amarga, del poeta granadino, adquirido por Miguel Poveda a un anticuario alemán, ha aportado un hallazgo inesperado: un poema inédito escrito a lápiz en el reverso, fechado en 1933. El texto, verificado por la filóloga Pepa Merlo, será presentado el 27 de abril en la Feria del Libro de Granada, como recoge el blog Zenda Libros.

El homenaje liderado por Poveda hoy en la televisión pública ha aunado disciplinas diversas como la pintura, la danza, la música, la poesía y el cante, en una velada en la que, además, el artista ha compartido escenario con Diego Armando Maradona Jr..

Durante la emisión, el cantaor ha subrayado la centralidad de Lorca como guía de su concepción del arte y la vida, situándolo como figura insustituible: “Me inspira y me motiva, me sirve como faro para saber cómo tengo que comportarme en el arte”. Además, ha recordado que los restos del dramaturgo permanecen en paradero desconocido, lo que, a su juicio, refuerza la necesidad de mantener viva su presencia en el ámbito cultural.

El procedimiento que ha llevado a Miguel Poveda al hallazgo del poema inédito de Lorca y su significado

Durante la entrevista en La Revuelta, Miguel Poveda ha detallado su proceso de acercamiento al legado lorquiano, relatando la adquisición del manuscrito de Gacela de la raíz amarga, realizado en una tienda de antigüedades en Alemania. Según ha recogido Zenda Libros, en el dorso del documento, fechado en 1933, ha aparecido un borrador inédito del poeta, que la doctora en Filología Hispánica Pepa Merlo ha validado y fechado en el mismo año.

El propio Poveda ha desvelado durante su intervención en RTVE el contenido del poema, subrayando la hondura y el sentido de pérdida que recorre los versos: “Yo no estoy aquí, es la señal de carne que yo dejé al irme para saber mi sitio al regresar”. Esta revelación se ha convertido en un hito en la investigación sobre la obra lorquiana y constituye el arranque de la iniciativa La Casa del Darro, centrada en la recuperación y difusión de materiales inéditos ligados a Federico García Lorca.

Durante su paso por el programa, Poveda ha insistido en el impacto de Lorca no solo como poeta y dramaturgo, sino también como motor cultural y figura activa en la defensa de causas sociales y artísticas, especialmente en ámbitos como el teatro y la música flamenca. “Un activista cultural que defendió mucho el teatro y la música flamenca. Él fue muy comprometido con todo: la mujer, con el desfavorecido, con los gitanos…”, ha manifestado el cantaor en la entrevista difundida por 20Minutos.

Qué se sabe del paradero de los restos de Lorca y por qué el homenaje cobra especial relevancia

La cuestión del paradero de los restos de Federico García Lorca sigue sin resolverse. Tal y como ha explicado Miguel Poveda en su diálogo con el presentador David Broncano, las investigaciones históricas sitúan la posible localización de Lorca entre Víznar y Alfacar, en las proximidades de un olivo, aunque hasta la fecha no se ha revelado su ubicación.

El cantaor ha enfatizado la importancia de mantener la figura del poeta presente en la cultura española, argumentando que, mientras familiares de otras víctimas han podido recuperar los cuerpos de sus allegados, en el caso de Lorca el desenlace continúa abierto: “Por eso es tan importante tenerlo aquí. Hay que hacerlo presente”.

Tráiler de 'Aurora (Dawn Poet), el primer videojuego sobre Federico García Lorca. (Yellow Jacket)

El tributo rendido en La Revuelta ha culminado con la interpretación de Alma ausente, basada en un poema lorquiano, en una actuación que ha reunido las diferentes disciplinas artísticas que han sido constantes en la trayectoria de Miguel Poveda, y que ha buscado reivindicar la vigencia y el legado de Federico García Lorca para las generaciones actuales y futuras.

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