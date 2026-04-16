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Encuentran un poema inédito de Federico García Lorca que estaba escondido en uno de sus libros: “Es un regalo para el corazón”

Miguel Poveda descubrió unos versos escritos por el poeta tras adquirir un manuscrito en un anticuario de Alemania

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Federico García Lorca en una audición en Buenos Aires, 1933. EFE/Archivo.
Federico García Lorca en una audición en Buenos Aires, 1933. EFE/Archivo.

Noventa años después de su asesinato, Federico García Lorca es hoy uno de los grandes poetas de la historia de España, y también, un símbolo para todos aquellos que vieron en su muerte una gran injusticia. Por todo ello, no es de extrañar que la aparición de un nuevo poema inédito del escritor granadino haya despertado la curiosidad de todo el mundo.

El hallazgo ha sido realizado por el cantaor Miguel Poveda, quien lo descubrió en el reverso de un poema perteneciente al libro de Lorca del Diván del Tamarit encontrado en un anticuario en Alemania. Su fecha es de 1933, y su caligrafía, tal y como ha podido confirmar la filóloga Pepa Merlo, coincide completamente con la de Lorca. “Esa es la letra de Federico, tienes ahí un hallazgo. Algo nuevo”.

Las grandes inquietudes de Lorca

Los versos encontrados por Poveda reflejan también la obsesión del poeta por el paso del tiempo y la ausencia. Así, con múltiples tachaduras y correcciones, puede leerse: “Canta el reloj / Cuento maquinalmente las horas / Es lo mismo las siete que las doce (este verso y el anterior aparecen tachados) / Yo no estoy aquí / Es la señal de carne que dejé, al irme / Para saber mi sitio / al regresar”.

“Es un regalo para el corazón”, confesaba el propio Poveda en el programa de RTVE. El cantaor entiende que el poeta expresaba en estos versos “la relevancia que le otorgaba al sentido del tiempo”. Fueron estos los que, a la postre, inspirarían el documental que ahora mismo el músico se encuentra promoviendo: Enlorquecido: solo el misterio nos hace vivir, donde puede verse al músico también rehabilitando la casa de la infancia del escritor, transformándola en centro cultural y reuniendo una importante colección de objetos y manuscritos relacionados con el poeta.

El descubrimiento de este poema reescribe el mapa de los textos inéditos de Lorca. Hasta ahora, la última pieza conocida era una carta enviada desde Granada el 18 de julio de 1936, cuando la Guerra Civil interrumpió los planes del poeta de huir a México junto a su enamorado Juan Ramírez de Lucas. En esa misiva, Lorca escribía: “Yo pienso mucho en ti y esto lo sabes tú sin necesidad de decírtelo, pero con silencio y entre líneas tú debes leer todo el cariño que te tengo y toda la ternura que almacena mi corazón”.

Un Lorca inédito

El nuevo poema, fechado tres años antes, ha sido analizado y certificado por expertos, que ya lo integran en el catálogo por ahora conocido del granadino. De este modo, el poema pertenece a un momento clave de la vida de Lorca, cuando el poeta, con 35 años, ya había publicado Poeta en Nueva York y estaba a punto de viajar a Buenos Aires. El verso “es la señal de carne que dejé al irme, para saber mi sitio al regresar” conmueve especialmente a Poveda, quien considera el hallazgo un testimonio de la obsesión del poeta por el regreso y la memoria.

Tráiler de 'Aurora (Dawn Poet), el primer videojuego sobre Federico García Lorca. (Yellow Jacket)

Por otro lado, el hecho de que el manuscrito cuente con tachaduras y correcciones hace que se pueda presenciar de forma directa el trabajo creativo de su autor. Tanto Merlo como Poveda firmarán próximamente Las cosas del otro lado. Lo inédito en Federico García Lorca, un libro con el que estudiarán a fondo el nuevo poema, así como partituras y otros textos que muy pronto también se sumarán a la obra conocida del poeta.

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